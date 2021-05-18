Обыски проводятся не у Кличко, а у фигурантов производства по фальсифицированию нефтепродуктов, - СБУ
В Службе безопасности Украины заявили, что не проводят обыски у мэра Киева Виталия Кличко.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.
"Обыски у мэра Киева Виталия Кличко СБУ не проводит. Сотрудники ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, с привлечением спецподразделения ЦСО "А", проводят обыски в рамках уголовного производства относительно фальсифицированных нефтепродуктов", - сказали с Службе.
Отмечается, что следственные действия проходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает Кличко.
"Детали этой спецоперации мы сообщим позже. Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют", - добавили в СБУ.
Напомним, ранее сообщалось, что к дому Кличко подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов.
По словам мэра Киева, правоохранители заявили ему, что пришли к жителям квартиры, которая находится этажом ниже.
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Видать ЗЕлюпе кто-то позвонил и углей в трусы насыпал, что шапито с обыском у Кличка так быстро свернули.
Виталя пришел домой, а там уже все закончилось.
Ничё, и за тобой придут. Будь спок.
Абсолютно не жалею, что за него голосовал! Будет двигаться и дальше в том же направлении- буду голосовать за него опять!
А то, что он "не оправдал надежд воров-олигархов и их шавок- абсолютно логично.
Приехали, поспрашивали сначала Пороха и Кличко, надрали уши ЗЕ и поддерживают.
ЗЕбанько, администрация Байдена прекрасно знает, что бубочка оманский - тупой зебанутый идиот, они поддерживают не эту ЗЕбанутую шмарклю, а Украину, не смотра на то, что ею временно рулит шут.
Віталік вважає "це психологічний тиск на мене". І заперечити важко.
Короче: прийшли з попередженням "будеш вижопуватися - на день в ізолятор посадимо".
До речі до мертвечука вони так само приходили
от Патрушева в омане получил
Интересно, что соседи Кличко, которые работают в оперном театре, успели намутить с ГСМ.
А может у них просто походка похожа на подозреваемых и поэтому так оперативно мотоциклы с пулеметами приехали.
А может просто так вышло, что они соседи Кличко и поэтому теперь назначены ЗЕбанариями в фальсификаторы нефтепродуктов.
За компанию.