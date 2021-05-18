РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6134 посетителя онлайн
Новости
12 321 64

Обыски проводятся не у Кличко, а у фигурантов производства по фальсифицированию нефтепродуктов, - СБУ

Обыски проводятся не у Кличко, а у фигурантов производства по фальсифицированию нефтепродуктов, - СБУ

В Службе безопасности Украины заявили, что не проводят обыски у мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

"Обыски у мэра Киева Виталия Кличко СБУ не проводит. Сотрудники ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, с привлечением спецподразделения ЦСО "А", проводят обыски в рамках уголовного производства относительно фальсифицированных нефтепродуктов", - сказали с Службе.

Отмечается, что следственные действия проходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает Кличко.

"Детали этой спецоперации мы сообщим позже. Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что к дому Кличко подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов.

По словам мэра Киева, правоохранители заявили ему, что пришли к жителям квартиры, которая находится этажом ниже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я вам не Черновецкий. А вы - наследники Януковича. И где сейчас Янукович? - Кличко

Автор: 

Кличко Виталий (4636) СБУ (19855)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
в этом вся убогость зе власти - ссанина в глаза
показать весь комментарий
18.05.2021 10:46
+15
Обыски проводятся не у Кличко, а у фигурантов производства по фальсифицированию нефтепродуктов, - СБУ - Цензор.НЕТ 1785

...
показать весь комментарий
18.05.2021 10:47
+10
Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 1330
показать весь комментарий
18.05.2021 10:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в этом вся убогость зе власти - ссанина в глаза
показать весь комментарий
18.05.2021 10:46 Ответить
Шо,больно, да?
показать весь комментарий
18.05.2021 11:11 Ответить
Обыски проводятся не у Кличко, а у фигурантов производства по фальсифицированию нефтепродуктов, - СБУ - Цензор.НЕТ 1785

...
показать весь комментарий
18.05.2021 10:47 Ответить
Тю.. а Виталя уже узелок с вещами собрал. И поднял вой на всю страну.. что к нему " пришли".
показать весь комментарий
18.05.2021 10:48 Ответить
а ти радий повірити д'єрмаку...
показать весь комментарий
18.05.2021 10:52 Ответить
Та ты тут себе уже все ноги обдрыстал: Витальку посодят!
показать весь комментарий
18.05.2021 10:54 Ответить
Не посодят
показать весь комментарий
18.05.2021 11:07 Ответить
Виталя в спортзале был, когда все это зеленое шапито разворачивалось.

Видать ЗЕлюпе кто-то позвонил и углей в трусы насыпал, что шапито с обыском у Кличка так быстро свернули.

Виталя пришел домой, а там уже все закончилось.
показать весь комментарий
18.05.2021 12:41 Ответить
Виталя - не сцыкло, но очко наверное неприятно сжалось.
показать весь комментарий
18.05.2021 10:49 Ответить
У правоохренителей? Таки да, медведчуковцы их просто в грязи поваляли, а Виталя может и в нокаут отправить
показать весь комментарий
18.05.2021 11:05 Ответить
Аж бегом.
показать весь комментарий
18.05.2021 11:58 Ответить
Просто двоечкой
показать весь комментарий
18.05.2021 12:16 Ответить
Поржал )))СБУ теперь можна переименовывать в 95 квартал )))
показать весь комментарий
18.05.2021 10:50 Ответить
Педалик решил пропиариться. Про "политические репрессии" ещё не "заявлял"?
Ничё, и за тобой придут. Будь спок.
показать весь комментарий
18.05.2021 10:50 Ответить
И тебе бутылку с более широким горлышком подарят, даже не сомневайся!😄 Заслужил!
показать весь комментарий
18.05.2021 10:55 Ответить
Педалик - это тот придурошный през на велике?
показать весь комментарий
18.05.2021 11:06 Ответить
Ага, несостоявшейся през. А нонче- "мэр". Придурошный.
показать весь комментарий
18.05.2021 11:24 Ответить
Куда ему до тебя, зебил.
показать весь комментарий
18.05.2021 11:40 Ответить
То что през "несостоялся" как през, вас предупреждали . И не надо подписывать свои сообщения в конце
показать весь комментарий
18.05.2021 11:57 Ответить
Отчего же "не состоялся"? Состоялся, да ещё как! Мертвечука прижал, олигархов жмёт. До него этого не делал НИКТО! Потому у вас и бомбит не по децки.
Абсолютно не жалею, что за него голосовал! Будет двигаться и дальше в том же направлении- буду голосовать за него опять!
А то, что он "не оправдал надежд воров-олигархов и их шавок- абсолютно логично.
показать весь комментарий
18.05.2021 12:13 Ответить
Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 6537
показать весь комментарий
18.05.2021 12:17 Ответить
Ага, и этого тоже.
показать весь комментарий
18.05.2021 12:19 Ответить
Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 6844
показать весь комментарий
18.05.2021 12:23 Ответить
да-да. и ему скоро будет не до смеха.
показать весь комментарий
18.05.2021 12:24 Ответить
Ещё больше бабок поднимет?
показать весь комментарий
18.05.2021 12:26 Ответить
Лошара зебанутый, прячь под кровать свой планшет, в твою палату №6 уже идет санитары, если увидят, то опять надругаются над тобой, зебанутый петушок. В изврашенной форме.
показать весь комментарий
18.05.2021 13:19 Ответить
долбаЁд - твоя участь.... впрочем, не жалко....
показать весь комментарий
18.05.2021 13:16 Ответить
...так дурноватых у нас ещё очень много!! Вы не в одиночестве...))))
показать весь комментарий
18.05.2021 15:14 Ответить
Ось цей?

Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 8581
показать весь комментарий
18.05.2021 14:39 Ответить
Ага
показать весь комментарий
18.05.2021 14:44 Ответить
Зебанько, не напрягай зря свое ЗЕленое очко, у твоего хозяина бубочки ваЗЕлинового ничего не выйдет, зря он старается. Но ты будь наготове, не разслабляйся. Ленка уже замахалась каждый день по много раз отстирывать от жидкого дерьма бубочкины штаны. Пойди, помоги ей, может и у тебя, зебанька, зекончится эпоха бедности и Ленка тебе лично за помощь подкинет пару сотен гривень.
показать весь комментарий
18.05.2021 12:06 Ответить
Выйдет. Его действия поддерживает США. Очистят страну от воров-олигархов. Просто смирись с этим.
показать весь комментарий
18.05.2021 12:14 Ответить
Ага.
Приехали, поспрашивали сначала Пороха и Кличко, надрали уши ЗЕ и поддерживают.
показать весь комментарий
18.05.2021 12:38 Ответить
Ага. Так как и мертвечук.
показать весь комментарий
18.05.2021 13:02 Ответить
Молодец, зачетло вылизал говноралиссимусу оманскому анал, обратись к Дерьмаку, он разрешит тебе без очередт соснуть писю у бубочки. Вне очереди.

ЗЕбанько, администрация Байдена прекрасно знает, что бубочка оманский - тупой зебанутый идиот, они поддерживают не эту ЗЕбанутую шмарклю, а Украину, не смотра на то, что ею временно рулит шут.
показать весь комментарий
18.05.2021 13:16 Ответить
Ну "альфонси" відомі довбодятли, їм переплутати адресу легко.
показать весь комментарий
18.05.2021 10:52 Ответить
Чемпионы по переобуванию, ****)
показать весь комментарий
18.05.2021 10:52 Ответить
То просто так совпало шо топліво бодяжили сусіди Кличка.
показать весь комментарий
18.05.2021 10:52 Ответить
Ага, прямо в оперному театрі.
показать весь комментарий
18.05.2021 10:53 Ответить
Всю ніч громихають в под'єзді своїми каністрами з шмурдяком , нєгадяї бісовісні. Достали вже до живих печінок.
показать весь комментарий
18.05.2021 10:57 Ответить
зе-гестапо95 "ошиблось дверью". зе-слуга, как обычно, обделался и врет.
показать весь комментарий
18.05.2021 10:55 Ответить
Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ - Цензор.НЕТ 1330
показать весь комментарий
18.05.2021 10:55 Ответить
картіна Репіна "викидання слух з Києва підручними засобами"
показать весь комментарий
18.05.2021 13:33 Ответить
Дебіли тепер не мають що сказати. . Гонять всяку хрень, яка не вкладається в нормальні мізки. Дебілоїди у ладі не перевелись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
18.05.2021 10:58 Ответить
вони стукали і дзвонили в двері Кличку, коли той був на пробіжці.
Віталік вважає "це психологічний тиск на мене". І заперечити важко.
Короче: прийшли з попередженням "будеш вижопуватися - на день в ізолятор посадимо".
показать весь комментарий
18.05.2021 10:58 Ответить
при Зеле Уклонистке СБУ стала совсем баклановской и совсем скурвилась
показать весь комментарий
18.05.2021 10:58 Ответить
всё просто: позвонили из посольства США
показать весь комментарий
18.05.2021 11:01 Ответить
Боксёрская груша думает, что всё так просто. Его уже Палатный с потрохами сдал
показать весь комментарий
18.05.2021 11:03 Ответить
Артем Степаныч, боксерская груша - это ты, если смотреть со стороны бокса. Так что не трынди, пузатый.
показать весь комментарий
18.05.2021 11:09 Ответить
Ну какая из этого старого ЗЕбанутого пирдуна боксерская груша? Вот щас ему няня принесет манной кашки, он поест и в люлю. И приснится ему сон, что он лично победил Виталю в 12 раунде нокаутом, и этот старый пирдун от счастья обкакается.
показать весь комментарий
18.05.2021 12:11 Ответить
У страха глаза велики?
показать весь комментарий
18.05.2021 11:09 Ответить
Ну, да. Один по ложной тревоге канал сам у себя купил за сутки, другой по дороге домой с пробежке организовал пресс конференцию.
показать весь комментарий
18.05.2021 13:01 Ответить
А третій десь загубився в бермудському трикутнику між Оманом, Буковелем та Катаром
показать весь комментарий
18.05.2021 13:36 Ответить
Моя версія все ж не така фантастична. Хтось з "дітей" швидше за все, сам Зєлєнскій, не спитавши дозволу "дорослих", швидше за все Подоляка, знайшов сірники і вирішив розпалити конфорку. Добре, що вчасно "дорослий" побачив і дав по руках. 😊
показать весь комментарий
18.05.2021 11:12 Ответить
так Кличко сбушникам хоть уши намял ?
показать весь комментарий
18.05.2021 11:19 Ответить
сбушніки не якісь там зелохі, а тому прийшли коли Кличка не було на місці.
До речі до мертвечука вони так само приходили
показать весь комментарий
18.05.2021 13:37 Ответить
"ихтамнеты" по-зебильному
показать весь комментарий
18.05.2021 11:20 Ответить
ну да, мы поверили мусорам, а зеленский вообще пять лярдов инвестиций
от Патрушева в омане получил
показать весь комментарий
18.05.2021 11:26 Ответить
Шлемазли, як і їх верховний гном
показать весь комментарий
18.05.2021 11:28 Ответить
Все из власти зеленского точно рождены в понедельник. Причем 1апреля. За что не возмутся везде обосрутся
показать весь комментарий
18.05.2021 12:12 Ответить
Це як пара російських мудаків поїхали на шпілі дивитися.
показать весь комментарий
18.05.2021 12:30 Ответить
Обосрались зе-ребятки.
Интересно, что соседи Кличко, которые работают в оперном театре, успели намутить с ГСМ.

А может у них просто походка похожа на подозреваемых и поэтому так оперативно мотоциклы с пулеметами приехали.

А может просто так вышло, что они соседи Кличко и поэтому теперь назначены ЗЕбанариями в фальсификаторы нефтепродуктов.
показать весь комментарий
18.05.2021 12:35 Ответить
А Кличка решили попугать!
За компанию.
показать весь комментарий
18.05.2021 13:05 Ответить
верим, верим... вы уже в который раз обосрались.....
показать весь комментарий
18.05.2021 13:14 Ответить
 
 