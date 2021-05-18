Обыски проводятся не у Кличко, а у фигурантов производства по фальсифицированию нефтепродуктов, - СБУ

В Службе безопасности Украины заявили, что не проводят обыски у мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

"Обыски у мэра Киева Виталия Кличко СБУ не проводит. Сотрудники ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, с привлечением спецподразделения ЦСО "А", проводят обыски в рамках уголовного производства относительно фальсифицированных нефтепродуктов", - сказали с Службе.

Отмечается, что следственные действия проходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает Кличко.

"Детали этой спецоперации мы сообщим позже. Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что к дому Кличко подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов.

По словам мэра Киева, правоохранители заявили ему, что пришли к жителям квартиры, которая находится этажом ниже.

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