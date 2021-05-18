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Новости
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Прогнозирую, что сегодня "зашкваренного" министра Степанова отправят в отставку. На табло будет более 240 голосов "За", - Железняк

Прогнозирую, что сегодня

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк надеется, что сегодня министр здравоохранения Максим Степанов уйдет в отставку.

Об этом он сказал в интервью журналистам в ВРУ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Железняк считает справедливым решение об отставке Степанова.

"Судя по тому настроению, которые я вижу в зале, могу спрогнозировать: сегодня на табло в Верховной Раде будет больше, чем 240 голосов за увольнение Степанова", - добавил он.

По словам нардепа, "зашкваренный" министр здравоохранения должен был сам написать заявление об отставке, а не ждать, пока решение примет премьер-министр.

"Я сегодня проверял статистику по вакцинации. Для понимания: за воскресенье в Кировоградской области - ноль вакцин, в Запорожской - 10, а в Николаевской - 15. У меня нет аргументов, если бы решил, не дай Бог, его (Степанова. - Ред.) защищать", - подчеркнул политик.

Нардеп напомнил, в четверг парламент будет рассматривать назначение нового главы Минздрава.

"Пусть коалиция выносит и голосует. Это их право", - добавил Железняк.

Говоря о кандидатуре Виктора Ляшко на должность министра, он заявил: "Я не считаю необходимым его поддерживать. Он, как и Степанов, уже год отвечает за борьбу с коронавирусом".

Читайте также: Разумков на сегодня созывает внеочередное заседание Рады: Рассмотрят отставку Степанова, Петрашко и Криклия. ДОКУМЕНТ

Автор: 

ВР (29228) Кабмин (14025) отставка (3150) увольнение (2674) Степанов Максим (2062) Железняк Ярослав (420)


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Топ комментарии
+3
Разумков на засіданні толковіща .
Прогнозирую, что сегодня "зашкваренного" министра Степанова отправят в отставку. На табло будет более 240 голосов "За", - Железняк - Цензор.НЕТ 7003. ..
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18.05.2021 11:05
+2
А у зеленых что, есть не зашкваренные?
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18.05.2021 10:50
+2
Настав час Раду переіменовувати в "толковище", Разумкова в "пахана"....
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18.05.2021 10:58
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Терміни якісь зонівські в цих "голосістих".....
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18.05.2021 10:49 Ответить
Что за зековские словечки?
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18.05.2021 10:50 Ответить
А у зеленых что, есть не зашкваренные?
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18.05.2021 10:50 Ответить
Монобольшинство)
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18.05.2021 11:39 Ответить
Настав час Раду переіменовувати в "толковище", Разумкова в "пахана"....
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18.05.2021 10:58 Ответить
Разумков на засіданні толковіща .
Прогнозирую, что сегодня "зашкваренного" министра Степанова отправят в отставку. На табло будет более 240 голосов "За", - Железняк - Цензор.НЕТ 7003. ..
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18.05.2021 11:05 Ответить
Прогнозирую, что сегодня "зашкваренного" министра Степанова отправят в отставку. / «Зашкваренный»,- понятие уголовного жаргона, обозначающее человека, занимающего самую низшую ступень в тюремной иерархии, пассивного гомосексуала.
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18.05.2021 11:12 Ответить
Это слово стало почему то модным в украинском "истиблишменте", его вставляют ведущие и журналисты куда ни попадя, не задумываясь о происхождении и значении. А также "украиномовна молодь" частенько употребляет)
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18.05.2021 11:39 Ответить
Он шёл на Одессу, а вішел к Херсону Матрос-партізан Желєзняк!
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18.05.2021 11:25 Ответить
от этого вакцина не появится.
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19.05.2021 01:47 Ответить
 
 