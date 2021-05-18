Прогнозирую, что сегодня "зашкваренного" министра Степанова отправят в отставку. На табло будет более 240 голосов "За", - Железняк

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк надеется, что сегодня министр здравоохранения Максим Степанов уйдет в отставку.

Об этом он сказал в интервью журналистам в ВРУ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Железняк считает справедливым решение об отставке Степанова.

"Судя по тому настроению, которые я вижу в зале, могу спрогнозировать: сегодня на табло в Верховной Раде будет больше, чем 240 голосов за увольнение Степанова", - добавил он.

По словам нардепа, "зашкваренный" министр здравоохранения должен был сам написать заявление об отставке, а не ждать, пока решение примет премьер-министр.

"Я сегодня проверял статистику по вакцинации. Для понимания: за воскресенье в Кировоградской области - ноль вакцин, в Запорожской - 10, а в Николаевской - 15. У меня нет аргументов, если бы решил, не дай Бог, его (Степанова. - Ред.) защищать", - подчеркнул политик.

Нардеп напомнил, в четверг парламент будет рассматривать назначение нового главы Минздрава.

"Пусть коалиция выносит и голосует. Это их право", - добавил Железняк.

Говоря о кандидатуре Виктора Ляшко на должность министра, он заявил: "Я не считаю необходимым его поддерживать. Он, как и Степанов, уже год отвечает за борьбу с коронавирусом".

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