Полиция открыла производство в отношении членов НКРЭКУ из-за выплаты ими себе премий на 2,5 млн грн, - нардеп

Национальная полиция возбудила уголовное производство по факту выплаты членами НКРЭКУ самим себе премий на сумму 2, 5 млн грн.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.



"Прошло более месяца, как я обратился в правоохранительные органы с требованием расследовать выплату нелегитимным составом НКРЭКУ премий самим себе. Что касается полиции, то дело открыто и за это отдельное спасибо ", - сообщил нардеп.



По его словам, НАБУ и ГБР, которые также получили подтверждение незаконности выплаты премий, решение об открытии уголовного производства не приняли.

Кроме того, Кучеренко опубликовал копию письма от Счетной палаты, которая начала проверку расходования бюджетных средств на премии членам НКРЭКУ, результаты которой будут объявлены 8 июня.



"По сути, членов и членкинь НКРЭКУ банально купили за деньги потребителей, чтобы они могли и дальше цинично обеспечивать миллиардные сделки на энергорынке в интересах совершенно конкретных и хорошо известных проходимцев", - подчеркнул нардеп.



Напомним, 7 апреля члены НКРЭКУ решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью "стимулировать высокоинтеллектуальный труд". Такие премии действующий состав комиссии выписывает каждые 3 месяца. Расходы на выплату премий за последние 6 месяцев составили 2,5 млн грн.

В 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе зарплату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАПКУ, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.

28 апреля НКРЭКУ приняла решение о повышении фонда заработной платы на 2022 еще на 50 млн грн.