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Полиция открыла производство в отношении членов НКРЭКУ из-за выплаты ими себе премий на 2,5 млн грн, - нардеп

Полиция открыла производство в отношении членов НКРЭКУ из-за выплаты ими себе премий на 2,5 млн грн, - нардеп

Национальная полиция возбудила уголовное производство по факту выплаты членами НКРЭКУ самим себе премий на сумму 2, 5 млн грн.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.


"Прошло более месяца, как я обратился в правоохранительные органы с требованием расследовать выплату нелегитимным составом НКРЭКУ премий самим себе. Что касается полиции, то дело открыто и за это отдельное спасибо ", - сообщил нардеп.


По его словам, НАБУ и ГБР, которые также получили подтверждение незаконности выплаты премий, решение об открытии уголовного производства не приняли.
Кроме того, Кучеренко опубликовал копию письма от Счетной палаты, которая начала проверку расходования бюджетных средств на премии членам НКРЭКУ, результаты которой будут объявлены 8 июня.

Полиция открыла производство в отношении членов НКРЭКУ из-за выплаты ими себе премий на 2,5 млн грн, - нардеп 01
"По сути, членов и членкинь НКРЭКУ банально купили за деньги потребителей, чтобы они могли и дальше цинично обеспечивать миллиардные сделки на энергорынке в интересах совершенно конкретных и хорошо известных проходимцев", - подчеркнул нардеп.


Напомним, 7 апреля члены НКРЭКУ решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью "стимулировать высокоинтеллектуальный  труд". Такие премии действующий состав комиссии выписывает каждые 3 месяца. Расходы на выплату премий за последние 6 месяцев составили 2,5 млн грн.
В 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе зарплату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАПКУ, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.
28 апреля НКРЭКУ приняла решение о повышении фонда заработной платы на 2022 еще на 50 млн грн.

Автор: 

Кучеренко (112) премия (480) НКРЭКУ (479)


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Почему не прокуратура?
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18.05.2021 10:54 Ответить
17.05.2021
"Сегодня Украина в очередной раз закупила 100 МВт-часов электроэнергии из России. Это покупка, которая заставила снижать мощности украинских производителей электроэнергии. Что делает независимый регулятор НКРЭКУ? Молча наблюдает и выписывает себе премии "
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18.05.2021 11:00 Ответить
уточните что НКРЕКП НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАК ОРГАН В ПРАВОВОМ ПОЛЕ ВСЕ ЧЛЕНЫ НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ СПОСОБОМ ПРИ НАЛИЧИИ РЕШЕНИЯ КСУ О НЕКОНСТИТЦИОННОСТИ СОЗДАНИЯ НКРЕКП НЕЛИГИТИМНЫ СЕЙЧАС КСУ начал новое дело уже по нелегитимности всех членов состава НКРЕКП. а также неконституционность Закона о НКРЕКП принятый в туалете Рады под давлением клованского идиота... а факт такого наглого беспредел только подтверждает мысли что сами члены НКРЕКП понимают- что они поза законом вообще и априори и спешать хоть что то стырить себе на адвокатов и пенсии....
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18.05.2021 11:09 Ответить
Пенсы получают 2,5 тыс пенсии, а эти 2,5 млн премии.
Может случится революция.
Не хотелось бы. Но наглость служек беспредельна!
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18.05.2021 11:07 Ответить
Дефебержироавать высокоинтеллектуальных трудящихся.
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18.05.2021 11:10 Ответить
Все ж таки мафія а не демократія править бал
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18.05.2021 11:21 Ответить
эта совковая свидомисть,что барин прийдет, и барин рассудит'Нас добьет. Нет больше барина есть временная ОПГ цель которой нацарювать сто рублей и смыться. Передав корыто
слудующим слугам олигархии откупившись от новой ОПГ. Что делать? Сначала поменять свидомость. А завтра будет завтра.
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18.05.2021 11:34 Ответить
полиция? участковый заявление написал? а прокуратура где? СБУ ГБР? Баканов ты де? ссыся? цирковое шапито 95 .....
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18.05.2021 11:45 Ответить
это те, которые импорт ээ из раши остановить не хотят?
ну как бы очевидно за что им зп и премии такие платят.
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18.05.2021 12:44 Ответить
 
 