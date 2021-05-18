Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа

18 мая 1944 года сталинские палачи начали внезапную и жестокую депортацию крымских татар с родной земли.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

"В результате этого грубого преступления от голода, болезней и истощения в местах ссылки погибло более 30 тысяч крымских татар. И это статистика только первого года! На самом деле реальный размер потерь трудно установить, потому что мы хорошо помним, как делалась официальная статистика в СССР. Безусловно, это был геноцид — одно из самых тяжких преступлений, которое может быть совершено против человечества. Еще во времена моего президентства, 12 ноября 2015 года парламент Украины наконец назвал вещи своими именами и признал депортацию 1944 года геноцидом, - отметил Порошенко.

"К сожалению, борьба с призраками красного террора продолжается и сейчас, 77 лет спустя. Ныне сталинские палачи воплотились во вполне реальных режимников Путина и совершают жестокие и циничные преступления над невиновными людьми — похищения, пытки, лишения свободы на полуострове продолжаются. С болью чувствую как тяжело крымским татарам вновь выживать в реалиях "русского мира". Обращаюсь к братьям-татарам: "Европейская солидарность" с вами. Весь цивилизованный мир с вами! Верю, украинский суверенитет непременно будет восстановлен на Крымском полуострове и Крым вернется в Украину. Слава несокрушимому и вольнолюбивому крымскотатарскому народу! Слава Украине!", - говорится в заявлении.

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Сегодня в Украине отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа и памяти жертв депортации крымских татар.

Депортация крымских татар началась 18 мая 1944 года в 3 часа утра и продолжалась до начала июня (первая и самая большая волна закончилась 20 мая).

Официальным основанием для депортации крымскотатарского народа стало тайное постановление Государственного комитета обороны № 5859 "О крымских татарах" от 11 мая 1944 года, в котором крымским татарам предъявлялись претензии в якобы массовом предательстве и массовом коллаборационизме во времена оккупации Крыма гитлеровскими войсками.