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Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа

Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа

18 мая 1944 года сталинские палачи начали внезапную и жестокую депортацию крымских татар с родной земли.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

"В результате этого грубого преступления от голода, болезней и истощения в местах ссылки погибло более 30 тысяч крымских татар. И это статистика только первого года! На самом деле реальный размер потерь трудно установить, потому что мы хорошо помним, как делалась официальная статистика в СССР. Безусловно, это был геноцид — одно из самых тяжких преступлений, которое может быть совершено против человечества. Еще во времена моего президентства, 12 ноября 2015 года парламент Украины наконец назвал вещи своими именами и признал депортацию 1944 года геноцидом, - отметил Порошенко.

"К сожалению, борьба с призраками красного террора продолжается и сейчас, 77 лет спустя. Ныне сталинские палачи воплотились во вполне реальных режимников Путина и совершают жестокие и циничные преступления над невиновными людьми — похищения, пытки, лишения свободы на полуострове продолжаются. С болью чувствую как тяжело крымским татарам вновь выживать в реалиях "русского мира". Обращаюсь к братьям-татарам: "Европейская солидарность" с вами. Весь цивилизованный мир с вами! Верю, украинский суверенитет непременно будет восстановлен на Крымском полуострове и Крым вернется в Украину. Слава несокрушимому и вольнолюбивому крымскотатарскому народу! Слава Украине!", - говорится в заявлении.

Также читайте: Оккупанты вручают крымским татарам "предостережения" накануне Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, - Чубаров. ДОКУМЕНТ

Сегодня в Украине отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа и памяти жертв депортации крымских татар.

Депортация крымских татар началась 18 мая 1944 года в 3 часа утра и продолжалась до начала июня (первая и самая большая волна закончилась 20 мая).

Официальным основанием для депортации крымскотатарского народа стало тайное постановление Государственного комитета обороны № 5859 "О крымских татарах" от 11 мая 1944 года, в котором крымским татарам предъявлялись претензии в якобы массовом предательстве и массовом коллаборационизме во времена оккупации Крыма гитлеровскими войсками.

Автор: 

депортация (678) Крым (26365) Порошенко Петр (19589) Сталин Иосиф (566) крымские татары (2717)


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Топ комментарии
+16
Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 8945
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18.05.2021 10:55
+15
Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 7579
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18.05.2021 11:00
+11
Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 4347
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18.05.2021 10:57
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Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 8945
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18.05.2021 10:55 Ответить
Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 173
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18.05.2021 10:56 Ответить
100% правда , так як в мене таке саме відчуття 😊👍🏼
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18.05.2021 14:17 Ответить
Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 4347
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18.05.2021 10:57 Ответить
Если у тебя рвёт пукан от этого, значит правильно говорит!
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18.05.2021 10:59 Ответить
Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 7579
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18.05.2021 11:00 Ответить
кому-кому але не Вам звинувачувати безпідставно (без рішення суду) будь кого, тільки на основі потоку бруду з рашалайносмі та щурячого писку безсилих жаб...
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18.05.2021 11:01 Ответить
Українською "кривавому", У кривавому болоті московського рабства, а не в суворій славі норманської епохи стоїть колиска Росії. (с) Карл Маркс
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18.05.2021 11:01 Ответить
Тыц и нет ублюдка.Опять андруша лупят по твоей бестолковке,все кому не лень,унижайся дальше😂🌷×××
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18.05.2021 11:02 Ответить
Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 6842Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 669Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 1528

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18.05.2021 10:58 Ответить
а як їм ще діяти, коли необмежений віковий досвід лише у цьому напрямку. русские училки, которьіе не видели ничего кроме совка, тоже имеют стиль преподавания и общения как совки. и даже 10 лет вне ссср-зоньі не могут из них вьібить єти установки.
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18.05.2021 11:01 Ответить
Мародерство передбачає перебування на полі бою, тобто це як мінімум, сміливі люди.
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18.05.2021 11:04 Ответить
Ти не розумієш... Тут суть в іншому... Просто, діє принцип Геббельса" : "Кидайте в противника більше лайна... Може, щось прилипне...". Кацапи цей принцип "модернізували" - "поки він буде відмиваться від лайна, ми його навалимо ще більше... " Результат ми побачили після 21 квітня 2019 року... А зараз "пожинаємо плоди"...
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18.05.2021 11:14 Ответить
Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 7157
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18.05.2021 11:18 Ответить
Ты там стасику лайкнул.Он говорит что Порошенко кроваый барыга.А еще стасик говорит,что в Украине гражданская война.Кто вы со стасиком?😂🌷
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18.05.2021 11:07 Ответить
Исконно гусские :

Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 5180
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18.05.2021 11:08 Ответить
Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 7939
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18.05.2021 11:13 Ответить
Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 6364
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18.05.2021 11:07 Ответить
Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 971
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18.05.2021 11:08 Ответить
дело даже не в Сталине или Путине . желание быть палачом в крови этого народа . а лидеры просто меняются . и Петр 1-й и Иван Грозный ни чем не лучше выше озвученных мудаков
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18.05.2021 11:05 Ответить
Хм, взагалі то Сталін, фуйло, Петро-1 і Іван Жахливий це представники як мінімум 3, а то і 4 народів.
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18.05.2021 11:08 Ответить
хорошо . скажем так население этого проклятого места . так годится ?
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18.05.2021 11:10 Ответить
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18.05.2021 11:12 Ответить
Кацапів постійно тягне на домінування в Європі... А, тим часом, вони "просирають" власний Сибір і Далекий Схід... Етнічно вони його УЖЕ окупували. Економічно - наполовину... Залишилося - політично... Піднять прапори Китаю над державними установами...
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18.05.2021 11:24 Ответить
 
 