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Новости Борьба с коронавирусом
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Европейское агентство лексредств ослабило правила для Pfizer: теперь размороженные вакцины от COVID-19 можно хранить в холодильнике до одного месяца

Европейское агентство лексредств ослабило правила для Pfizer: теперь размороженные вакцины от COVID-19 можно хранить в холодильнике до одного месяца

Европейское агентство лекарственных средств разрешило увеличить срок хранения размороженной из глубокой заморозки вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЕМА заявили, что после разморозки вакцины неоткрытые флаконы можно хранить в холодильнике до одного месяца. Ло этого лимит составлял пять суток.

Особые требования к транспортировке и хранению вакцины были одним из главных "недостатков" биопрепарата от Pfizer. Это усложняло его применение в некоторых частях мира.

Теперь закрытый флакон можно хранить при температуре 2-8°C (то есть в обычном холодильнике) в течение 31 дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смешивание доз COVID-вакцины AstraZeneca и Pfizer приводит к более частым побочным реакциям, - исследование Оксфордского университета

Вакцинация в Украине продолжается с 24 февраля. Сейчас прививки делают четырьмя препаратами: CoviShield (вакцина Oxford/AstraZeneca, которую изготавливают в Индии), Oxford-AstraZeneca (изготавливают в Южной Корее), CoronaVac и Pfizer-BioNTech.

вакцина (3815) COVID-19 (18608) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+4
Сначала нужно было -70. Теперь, оказывается, обычного холодильника достаточно.
Это как в Мазду-5 вместо 95-го самогон заливать.

Много ещё верующих в "ковид" осталось ?
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18.05.2021 11:08
+3
Опупеть.. тут в НЛ 20 тыщ доз выкинули пол года назад из-за того, что не вовремя разморозили. А теперь оказывается можно было..
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18.05.2021 11:17
+3
Делать выводы про болячку на основании изменения требования к вакцине - это очень хорошо иллюстрирует уровень вашего умственного развития .
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18.05.2021 11:18
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Тепер зрозуміло якого "файзера" нам привезли....
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18.05.2021 11:03 Ответить
В твою тупую башку спутник надо вколоть😂🌷×××
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18.05.2021 11:10 Ответить
Сначала нужно было -70. Теперь, оказывается, обычного холодильника достаточно.
Это как в Мазду-5 вместо 95-го самогон заливать.

Много ещё верующих в "ковид" осталось ?
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18.05.2021 11:08 Ответить
Делать выводы про болячку на основании изменения требования к вакцине - это очень хорошо иллюстрирует уровень вашего умственного развития .
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18.05.2021 11:18 Ответить
Если для "вакцинации" предлагается шмурдяк который положено хранить при -70, но потом оказывается что достаточно обычного холодильника - это тянет как минимум на уголовное расследование против производителя, если такое "разрешение" пришло от него.
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18.05.2021 12:17 Ответить
Подавай иск - озолотишься.
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18.05.2021 12:20 Ответить
Я не сутяга. "Я - ваш приговор" (С)
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18.05.2021 12:31 Ответить
Боишься разбогатеть? Не верю. А вот тому, что ты сам знаешь, что твои фантазии выеденого яйца не стоят - верю.
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18.05.2021 14:02 Ответить
Треба ж довипробовувати цю жижу ще й в такому стані. Нехай ширяються. Відповідальність з виробника знято. Та її взагалі ніколи і не було.
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18.05.2021 12:32 Ответить
Я тоже так думаю. "Вакцинация от ковида" - это прекрасный ай-кью тест. Непробиваемый и окончательный.
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18.05.2021 12:34 Ответить
Это все равно, что в Мазду-5 заливать топливо, которое какое-то время хранили при -70С. Абсолютно то же самое, что и обычное. Кстати, движки с высокой степенью сжатия любят этанол в бензине, ибо октановое число этанола 105. Если грамотно настроить топливную систему, то в Австралии хоть на чистом спирту можно ездить. Там только при температурах ниже 10 градусов проблемы с холодным запуском, но даже шведы их успешно решают.
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18.05.2021 11:49 Ответить
Вы хоть сами-то замечаете - насколько смешны ваши фантазии ?
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18.05.2021 12:15 Ответить
Это комментарий к Вашим глупым фантазиям. Но, в отличие от них, тут нет вранья.
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18.05.2021 12:18 Ответить
"Если грамотно настроить топливную систему" - её настраивает производитель, по точным спецификациям согласно технической документации. Как и в любом техническом устройстве, отклонение от спецификаций ведёт либо к преждевременному износу устройства, либо к аварии, либо к неспособности функционировать.
Если в выходном каскаде бестрансформаторного усилителя, которые использовались в транзисторных приёмниках, ошибиться в выборе резистора между базами, то 10% изменения может дать либо сильные нелинейные искажения (если сопротивление занижено), либо перегрев транзисторов выходного каскада (если сопротивление завышено).
Не рассказывайте мне, инженеру с советским дипломом, какие последствия вызывает отклонение от технических параметров; я с этим работал много, ибо советская элементная база была барахло.
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18.05.2021 12:31 Ответить
Когда Бразилия требует, чтобы легковушки, что к ним завозят были в flex fuel исполнении, то производитель все настраивает с притопом и прихлопом.
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18.05.2021 14:06 Ответить
Когда пр-ля новой модели авто спрашивают "можно ли установить ГБО на ваши авто?" то, в чаще всего пр-ть говорит "подождите, мы проведем испытания. " И после окончания испытаний он ответит "Можно ставить ГБО пр-лей А, С и Д. При установке других - снятие авто с гарантии". Вот Пфайзер провел испытания и уменьшил жесткость требований к хранению своей продукции.
Что не так, инженер с советским дипломом?
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18.05.2021 14:11 Ответить
С -70 до обычного холодильника ?
Не смешите мои тапки.
Можно ошибиться на несколько градусов максимум. И то, за такое с работы выгоняют.
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18.05.2021 14:37 Ответить
Там достатньо про авто і ГБО. 😂
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18.05.2021 14:44 Ответить
А Мазди-5 та самогону недостатньо?
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18.05.2021 15:00 Ответить
Meня этот парень давно удивляет своим упорством в попытках доказать недоказуемое.
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18.05.2021 15:03 Ответить
А шо йому залишається?
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18.05.2021 15:11 Ответить
Подайте иск, чтобы кого-то с фирмы Пфайзер с работы выгнали. Думаю, Вас пошлют по такому же маршруту, что и с вашим "это тянет как минимум на уголовное расследование против производителя, если такое "разрешение" пришло от него."
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18.05.2021 14:52 Ответить
Опупеть.. тут в НЛ 20 тыщ доз выкинули пол года назад из-за того, что не вовремя разморозили. А теперь оказывается можно было..
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18.05.2021 11:17 Ответить
 
 