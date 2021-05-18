Европейское агентство лексредств ослабило правила для Pfizer: теперь размороженные вакцины от COVID-19 можно хранить в холодильнике до одного месяца
Европейское агентство лекарственных средств разрешило увеличить срок хранения размороженной из глубокой заморозки вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщается на сайте регулятора.
В ЕМА заявили, что после разморозки вакцины неоткрытые флаконы можно хранить в холодильнике до одного месяца. Ло этого лимит составлял пять суток.
Особые требования к транспортировке и хранению вакцины были одним из главных "недостатков" биопрепарата от Pfizer. Это усложняло его применение в некоторых частях мира.
Теперь закрытый флакон можно хранить при температуре 2-8°C (то есть в обычном холодильнике) в течение 31 дня.
Вакцинация в Украине продолжается с 24 февраля. Сейчас прививки делают четырьмя препаратами: CoviShield (вакцина Oxford/AstraZeneca, которую изготавливают в Индии), Oxford-AstraZeneca (изготавливают в Южной Корее), CoronaVac и Pfizer-BioNTech.
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Это как в Мазду-5 вместо 95-го самогон заливать.
Много ещё верующих в "ковид" осталось ?
Если в выходном каскаде бестрансформаторного усилителя, которые использовались в транзисторных приёмниках, ошибиться в выборе резистора между базами, то 10% изменения может дать либо сильные нелинейные искажения (если сопротивление занижено), либо перегрев транзисторов выходного каскада (если сопротивление завышено).
Не рассказывайте мне, инженеру с советским дипломом, какие последствия вызывает отклонение от технических параметров; я с этим работал много, ибо советская элементная база была барахло.
Что не так, инженер с советским дипломом?
Не смешите мои тапки.
Можно ошибиться на несколько градусов максимум. И то, за такое с работы выгоняют.