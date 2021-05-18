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"Слуга народа" обсуждает кандидатуру Ляшко на должность министра здравоохранения. Есть и другие претенденты, - Гетманцев

Народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что фракция продолжит дискуссию относительно кандидатуры Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

Об этом он сказал в интервью журналистам в ВРУ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Основным аргументом против него является то, что он тоже занимался вопросом вакцинации. Если мы предъявляем какие-то претензии Степанову, то почему человек, который ответственный за соответственное направление, не должен тоже отвечать?!", - отметил он.

По словам нардепа, на должность министра здравоохранения рассматриваются и другие кандидаты. Однако Гетманцев не захотел называть фамилии: "Я не буду сейчас вам ничего озвучивать. Я подтверждаю, что эта кандидатура (Ляшко. - Ред.) обсуждается. Но мы еще дискутируем и консультируемся".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прогнозирую, что сегодня "зашкваренного" министра Степанова отправят в отставку. На табло будет более 240 голосов "За", - Железняк

Автор: 

отставка (3150) Степанов Максим (2062) Ляшко Виктор (1364) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+3
богатирьова? Просто цікаво.
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18.05.2021 11:08
+2
Шило на мыло. Из-за чего базар-то ?
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18.05.2021 11:06
+2
Ляшко це черговий непрофесіоналв команді Зеленського. Поверніть Супрун, медичного фахівця міжнародного рівня та успішного реформатора!
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18.05.2021 11:12
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Шило на мыло. Из-за чего базар-то ?
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18.05.2021 11:06 Ответить
Ляшко це черговий непрофесіоналв команді Зеленського. Поверніть Супрун, медичного фахівця міжнародного рівня та успішного реформатора!
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18.05.2021 11:12 Ответить
Для этого на Банковую должен вернуться Порох, в СНБО - Пастор, в кабмин - Гройсман, в МИД - Климкин и Зеркаль, в МО - Полторак.
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18.05.2021 11:14 Ответить
Порошенко має сісти в тюрму в тому числі і за блокування медичної реформи Супрун.
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18.05.2021 12:11 Ответить
Што ?
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18.05.2021 12:14 Ответить
А смысл?!
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18.05.2021 11:07 Ответить
Другая мафия. Все должности ведь продаются. Хозяева Ляшка дают за кресло больше.
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18.05.2021 11:11 Ответить
богатирьова? Просто цікаво.
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18.05.2021 11:08 Ответить
Явно мыслите не как команда зе! Верещук.
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18.05.2021 11:12 Ответить
Два американских высших образования: в биологии и медицине - это "санитарка" ?
Лапоть, передай кураторам: пусть тебе рога подпилят. Уж очень сильно торчат.
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18.05.2021 11:20 Ответить
Бред какой-то обсуждают.
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18.05.2021 11:17 Ответить
Хроника одного президента

‎18.‎05.‎2021

Инициируя увольнение министра здравоохранения Степанова, Шмыгаль дейтвует по прямому распоряжению Зеленского.

Министр финансов Марченко впервые за полгода, смог попасть к Зеленскому. После его доклада фракции "СН" в парламенте дано срочное указание на принятие законов касающихся выполнения требований МВФ. Очень характерно, что Ермак не присутствовал на докладе Марченко.

И.о. министра иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокой требовал личной встречи с Зеленским. Состоянием на 00-00 18.05.2021 г. встреча не состоялась.
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18.05.2021 11:19 Ответить
Патрушев запретил зеленскому общаться с Чокой, ермак сейчас занят проблемами Хезболы
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18.05.2021 11:36 Ответить
гетьманцев отброс
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18.05.2021 11:38 Ответить
Только Супрун могла бы помочь сделать прорыв из этой ξοπы. Но клоуны наверное хотят дотанцывать свой танец до логического конца.
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18.05.2021 12:25 Ответить
 
 