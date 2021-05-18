"Слуга народа" обсуждает кандидатуру Ляшко на должность министра здравоохранения. Есть и другие претенденты, - Гетманцев
Народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что фракция продолжит дискуссию относительно кандидатуры Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.
Об этом он сказал в интервью журналистам в ВРУ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Основным аргументом против него является то, что он тоже занимался вопросом вакцинации. Если мы предъявляем какие-то претензии Степанову, то почему человек, который ответственный за соответственное направление, не должен тоже отвечать?!", - отметил он.
По словам нардепа, на должность министра здравоохранения рассматриваются и другие кандидаты. Однако Гетманцев не захотел называть фамилии: "Я не буду сейчас вам ничего озвучивать. Я подтверждаю, что эта кандидатура (Ляшко. - Ред.) обсуждается. Но мы еще дискутируем и консультируемся".
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Лапоть, передай кураторам: пусть тебе рога подпилят. Уж очень сильно торчат.
18.05.2021
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