За сутки от коронавируса умер один военнослужащий, всего болеют 358 человек, - Командование медсил ВСУ
По состоянию на 10.00 18 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, болеет 358 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке командования медсил.
В сообщении отмечается: "Всего за время пандемии выздоровели 24584 человека. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 111 человек.
К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 91 летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий находился на лечении в Чортковской центральной районной больнице. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным".
Также отмечается, что за сутки 17 мая зарегистрировано 17 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, а в учреждения здравоохранения из них госпитализированы 6 человек.
В командовании подчеркнули, что с начала процесса вакцинации в ВСУ 51147 человек получили 1 дозу вакцины.
Из них 3284 военных медиков.
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