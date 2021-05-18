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Новости Коронавирус и карантин
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Разговор о предоставлении США дополнительных вакцин Украине становится еще предметнее, - Кулеба

Разговор о предоставлении США дополнительных вакцин Украине становится еще предметнее, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил послу Украины в США обратиться в Белый дом для предметного обсуждения взаимодействия в предоставлении США вакцины от Covid-19 Украине.

Об этом Кулеба заявил сегодня в ходе онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы и до этого работали с Соединенными Штатами над темой получения дополнительных вакцин. Сейчас разговор становится еще предметнее, и вчера я поручил нашему послу в Вашингтоне обратиться в Белый Дом, который координирует эту программу предоставления вакцин другим странам мира, для предметного обсуждения нашего взаимодействия на этом треке", - сказал Кулеба.

Министр напомнил, что в понедельник президент США Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты намерены доставить 80 млн вакцин в зарубежные страны до конца июня.

"Украина приветствует и поддерживает американское лидерство в противодействии глобальным вызовам", - подчеркнул Кулеба.

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Автор: 

Байден Джо (2785) вакцина (3815) карантин (16729) США (26409) Кулеба Дмитрий (2880) Маркарова Оксана (279) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
бла...бла...бла...рано или поздно продадут...в году так 24-25-м
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18.05.2021 11:14
+1
Тоже не дадуд
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18.05.2021 11:18
+1
Самi ми не здатнi, дааааайте будь ласка, ми гарнi......
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18.05.2021 11:33
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бла...бла...бла...рано или поздно продадут...в году так 24-25-м
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18.05.2021 11:14 Ответить
Так довго затримували переговори щодо закупок вакцини,= напевно =, з декількох причин:
1. Затягнути процес закупки настільки , що розвиток пандемії в Україні заставить закупити "Спутник В" " Та куда они денутся , на коленях приползут", по типу як з американськими космонавтами та порадами їм від Рогозіна скакати в космос на батуті, якщо не влаштовують роздуті ціни ...?Американці скаканули...! 2. " Сваєво нє віжу...?"Чи може ж це не так???
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18.05.2021 11:55 Ответить
Тоже не дадуд
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18.05.2021 11:18 Ответить
Напевне, як і більш предметними стають зобов'язання України перед США щодо боротьби з корупцією, впливом Кремля і розкрадання грошей з держб' юджету. Ці предметні речі Штати поставлять у взаємну залежність.
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18.05.2021 11:18 Ответить
https://censor.net/ru/user/302436 Как думаешь, США хоть на йоту интересует коррупция, или уровень жизни в Украине?)))
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18.05.2021 15:38 Ответить
Не просто цікавить, а дуже хвилює. Вони - бізнесмени і дуже дбають про власні гроші. 😊
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18.05.2021 16:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/302436 Ну да, про свои деньги. Порт "южный" отжали, "МС" убили. Землю забрать осталось((( А дальше волшебный пендель.
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18.05.2021 17:10 Ответить
Хто віджав? З цього місця детальніше, будь-ласка. З фактами і без Симоньян.
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18.05.2021 20:52 Ответить
Чей сейчас порт "Южный"? Только без Симоньян
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18.05.2021 21:09 Ответить
Ти розпиши всторі
Порту Південний. Детально. Без пробілів.
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18.05.2021 21:19 Ответить
А ты просто гугли. Глава Администрации морских портов Украины (АМПУ), чистый украинец, Райвис Вецкаганс, отдал порт в концессию. 50% там уже американские. Ну а тебе лодки надувные. За землю и весла дадут. Типа "греби отсюда"
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18.05.2021 21:45 Ответить
А до концесії. Про стан справ. Ти розпиши всю історію після розвалу совка. Про фінансові проблеми, наприклад. 😊
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19.05.2021 10:22 Ответить
Самi ми не здатнi, дааааайте будь ласка, ми гарнi......
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18.05.2021 11:33 Ответить
 
 