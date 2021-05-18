Разговор о предоставлении США дополнительных вакцин Украине становится еще предметнее, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил послу Украины в США обратиться в Белый дом для предметного обсуждения взаимодействия в предоставлении США вакцины от Covid-19 Украине.

Об этом Кулеба заявил сегодня в ходе онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы и до этого работали с Соединенными Штатами над темой получения дополнительных вакцин. Сейчас разговор становится еще предметнее, и вчера я поручил нашему послу в Вашингтоне обратиться в Белый Дом, который координирует эту программу предоставления вакцин другим странам мира, для предметного обсуждения нашего взаимодействия на этом треке", - сказал Кулеба.

Министр напомнил, что в понедельник президент США Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты намерены доставить 80 млн вакцин в зарубежные страны до конца июня.

"Украина приветствует и поддерживает американское лидерство в противодействии глобальным вызовам", - подчеркнул Кулеба.

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