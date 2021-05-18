Донецкую область перевели в "оранжевую" зону карантина, а Черкасскую - в "желтую", - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Все регионы Украины, за исключением Донецкой области, находятся в "желтой" зоне карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Донецкую область перевели в "оранжевую" зону карантина. В регионе превышена норма процента от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%.

В то же время, в Черкасской области коэффициент выявления случаев инфицирования уменьшился - 19,6% при норме в 20%. Таким образом, область перевели в "желтую" зону карантина.

В "желтой" зоне карантина находятся все регионы Украины, лишь Донецкая область находится в "оранжевой" зоне эпидопасности.

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