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Донецкую область перевели в "оранжевую" зону карантина, а Черкасскую - в "желтую", - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Все регионы Украины, за исключением Донецкой области, находятся в "желтой" зоне карантина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Донецкую область перевели в "оранжевую" зону карантина. В регионе превышена норма процента от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%.
В то же время, в Черкасской области коэффициент выявления случаев инфицирования уменьшился - 19,6% при норме в 20%. Таким образом, область перевели в "желтую" зону карантина.
В "желтой" зоне карантина находятся все регионы Украины, лишь Донецкая область находится в "оранжевой" зоне эпидопасности.
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Саша Иванов #281385
показать весь комментарий18.05.2021 11:22 Ответить Мне нравится 0
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