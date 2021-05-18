Минсоцполитики в ближайшее время запустит обновленный веб-портал для оформления субсидий онлайн
Министерство социальной политики Украины в ближайшее время запустит обновленный веб-портал для оформления жилищных субсидий онлайн.
Об этом заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко сообщил на пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В ближайшие дни, буквально завтра-послезавтра, мы откроем обновленный веб-портал для оформления жилищных субсидий онлайн", - сказал Музыченко.
Он пояснил, что на данном ресурсе, кто-либо из претендентов на субсидию будет иметь возможность заполнить все документы в электронном формате и направить в органы социальной защиты населения.
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Злой Карлик
показать весь комментарий18.05.2021 11:42 Ответить Мне нравится 1
а ес #372967
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Сергей Кушнир #474364
показать весь комментарий18.05.2021 12:09 Ответить Мне нравится 1
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