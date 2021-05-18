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Министр энергетики Галущенко призвал НКРЭКУ запретить импорт электрического тока из РФ и Беларуси

Министр энергетики Галущенко призвал НКРЭКУ запретить импорт электрического тока из РФ и Беларуси

Министр энергетики Герман Галущенко призвал главу Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерия Тарасюка запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси на основании подписанного президентом Владимиром Зеленским закона №1396-ІХ.

  Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на копию письма министра.

"Минэнерго обращается к НКРЭКУ с просьбой воспользоваться предоставленным законом №1396-ІХ правом и запретить импорт электроэнергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества (Российской Федерации и Республики Беларусь), приняв соответствующее решение", – указано в письме Галущенко от 17 мая.

По мнению министра, изложенном в письме, ориентация на импорт электроэнергоии со стран-не членов Энергосообщества противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергобезопасности. Одной из таких стратегических целей министр назвал интеграцию энергосистемы Украины ENTSO-E, указав на подготовку к отделению ОЭС Украины от параллельной работы с энергосистемами РФ и Беларуси с дальнейшим присоединением к европейской сети. При этом он отметил, что ключевым требованием во время присоединения ОЭС Украины к ENTSO-E является обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электроэнергию. Вместе с тем, по его словам, импорт ухудшает финансово-экономическое состояние производителей, качество выполнения графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и ТЭЦ, а также негативно сказывается на угледобывающей отрасли. Кроме того, это негативно влияет на способность производителей обеспечить закупку топлива в достаточных для устойчивого прохождения осенне-зимнего периода объемах, отмечается в письме.

"Как следствие, возрастают риски нарушения безопасности поставок э/э и операционной безопасности ОЭС Украины, что угрожает будущей ее синхронизации с ENTSO-E", – резюмировал Галущенко.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых 3 месяца, расходы на импорт превысили 1 млрд грн грн. 15 апреля Верховная Рада приняла законопроект о запрете импорта из России и Беларуси, 13 мая он вступил в силу после подписания президентом Владимиром Зеленским. До этого Зеленский неоднократно критиковал закупку российско-белоруской электроэнергии, но поставки все-равно продолжались. Публично импорт защищал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, в частности во время последнего выступления в парламенте в феврале 2021 года.

Автор: 

импорт (559) Галущенко Герман (257) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+4
Хибне враження.
Главу нкрє Татасюка призначив в нкрє Зеленський.

"Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом таємного голосування обраний Валерій Тарасюк.
29 жовтня президент України Володимир Зеленський призначив його членом НКРЕКП."

https://www.radiosvoboda.org/a/news-nkrekp-tarasiuk/30252849.html
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18.05.2021 11:56
+3
Министр энергетики Галущенко призвал НКРЭКУ запретить импорт электрического тока из РФ и Беларуси - Цензор.НЕТ 5619
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18.05.2021 11:47
+2
Министр энергетики Галущенко призвал НКРЭКУ запретить импорт электрического тока из РФ и Беларуси - Цензор.НЕТ 5521
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18.05.2021 11:46
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Министр энергетики Галущенко призвал НКРЭКУ запретить импорт электрического тока из РФ и Беларуси - Цензор.НЕТ 5521
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18.05.2021 11:46 Ответить
Министр энергетики Галущенко призвал НКРЭКУ запретить импорт электрического тока из РФ и Беларуси - Цензор.НЕТ 5619
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18.05.2021 11:47 Ответить
Министр энергетики Галущенко призвал НКРЭКУ запретить импорт электрического тока из РФ и Беларуси - Цензор.НЕТ 3979
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18.05.2021 11:49 Ответить
Таке враження що це грьобане нкрє нікому не підзвітне.Може їх вже вішати починать?
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18.05.2021 11:47 Ответить
Хибне враження.
Главу нкрє Татасюка призначив в нкрє Зеленський.

"Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом таємного голосування обраний Валерій Тарасюк.
29 жовтня президент України Володимир Зеленський призначив його членом НКРЕКП."

https://www.radiosvoboda.org/a/news-nkrekp-tarasiuk/30252849.html
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18.05.2021 11:56 Ответить
* Тарасюка
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18.05.2021 11:57 Ответить
Давно пора. Кто начнет? А вообще хотелось бы, чтобы Закон таких мудаков выводил на чистую воду и публично конфисковал барахлишко, кастрировал и ссылал на урановые рудники в Желтые Воды.
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18.05.2021 11:55 Ответить
запретить импорт электрического тока/ Крестнику Деркача юристу Галущенко позволено не знать что электрический ток это направленное движение носителей электрического заряда. Министр энергетики Галущенко обязан знать что запретить носителям электрического заряда двигаться направленно он не может.
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18.05.2021 12:05 Ответить
Иван Петрович Сидоров косит под дурачка
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18.05.2021 13:17 Ответить
Иван Петрович Сидоров косит под дурачка / Обиделся за крестника Деркача Галущенко или не согласен что электрический ток это направленное движение носителей электрического заряд?
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18.05.2021 13:33 Ответить
Долго думаешь. Подсказка: украинцы платят не за электрический ток. Украинцы платят за электрическую энергию.
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18.05.2021 14:21 Ответить
То пустить, то запретить... Запутались, зюзики окончательно
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18.05.2021 12:08 Ответить
Парадокс, какой же это агент кремля, систематически нарушает закон Зе о запрете связи с РФ и беларусь, и куда смотрит сбу.
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18.05.2021 12:11 Ответить
https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/electro3247230.jpg

как можно платить деньги, на которые Россия убивает Донбасс, тем более как видим цена на электроэнергию в России выше чем в Европе.
Чиновников НКРЭУ пора давно на цугундер
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18.05.2021 12:18 Ответить
Всё правильно.Надо покупать лектричество у ахметки.Мало заработал на украинском народе.Шмыгля в студию по 3 гривны киловатт.
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18.05.2021 12:22 Ответить
целый министр, верховная рада и президент не могут запретить импорт ээ из раши и белораши.
какая-то нацкомиссия всем управляет
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18.05.2021 12:39 Ответить
Як колись Вовка гундосили, який керував НКРЕКП , а фактично він все робив правильно. А хто зараз керує цією бенівською структурою, то ніхто і не знає. Мовчить медведчуковсько-коломойсько-зеленсого 1+1 і люди мовчать. А то за Вовка менеджера Рошена знали навіть коти і миші по всій Україні.
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18.05.2021 14:38 Ответить
а до премій у 2.5 мільони грн. членам НКРЕКП міністру пох....й?
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18.05.2021 15:01 Ответить
 
 