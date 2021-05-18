Мы настроены бороться за введение единого тарифа и уменьшение налоговой нагрузки,- руководитель Укрзализныци Юрик

Для обеспечения дальнейшего развития Укрзализныцю необходимо кардинально наполнять ресурсами, чтобы обновить активы и повышать качество услуг.

Для того, чтобы вывести УЗ на новый уровень, руководство компании нуждается в помощи правительства, Верховной Рады и бизнеса. Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина" исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Иван Юрик.

"Поддержка ресурсным наполнением компании нам поможет построить современную и мощную Укрзализныцю. Для нас это очень важно, потому что пришло время не просто выживать, а сделать качественный скачок", - рассказал Юрик.

Он также пояснил, какие источники помогут УЗ получить необходимые ресурсы: во-первых, это реформа тарифообразования и внедрение единого тарифа на грузовые перевозки по принципу "тонна за километр", как в Европе, во-вторых, это уменьшение налогового бремени на компанию. "За эти ресурсы мы настроены бороться. Иначе компания не сделает качественный рывок", - отметил Юрик.

По его словам, налог на землю, который сейчас платит Укрзализныця - это около 4 млрд. грн. в год. При этом эти средства полностью идут в местные бюджеты, а не в государственный.

Он отметил, что в компании рассчитывают на поддержку как правительства, так и бизнеса в вопросах уменьшения налоговой нагрузки и реформы тарифообразования.

"Компанию нужно кардинально наполнять ресурсами и снижать налоговое бремя (в первую очередь налог на землю) для того, чтобы эти ресурсы направить на обновление активов - грузовых вагонов, локомотивов и путей. Именно в этой части изменений в законодательство, я уверен, мы плодотворно поработаем с парламентариями", - сказал Юрик.