"Слуга народа" Кравчук об отставке Степанова: В регионах главврачам приказали поддержать министра. "Попахивает" Советским Союзом
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Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук поддерживает увольнение министра здравоохранения Максима Степанова и назначение на эту должность Виктора Ляшко в случае такого предложения.
Об этом она сказала в интервью журналистам в ВРУ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам Кравчук, те депутаты, которые не хотят голосовать за отставку Степанова, могут не поддержать назначение Ляшко. Нардеп опровергла информацию о том, что на должность министра здравоохранения рассматриваются другие кандидатуры, кроме Ляшко.
Говоря о том, как будет действовать парламент, если в четверг провалят назначение министра здравоохранения, она заявила: "Через определенное время надо повторить голосование, так как неправильно, чтобы в условиях пандемии на должности главы Минздрава был и.о.министра".
Кравчук рассказала, что есть информация о том, что в регионах главврачи получают указания поддержать Степанова.
"Это "попахивает" Советским Союзом... Нельзя прятаться за спины врачей. Пришло время политической ответсвенности... Я из семьи врачей. Я очень удивлена отношением к медикам. С теми зарплатами, за которые они работают, нужно к земле им поклониться, что они еще не уехали",- добавила замглавы фракции "СН".
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от кого врачи получили "указание" ??????? уж не от твоей ли тухлой "слуги" ???
та не тхне, це й є тим совком, який відбудовує, яким марить та частиною якого є зеленське.
Маю щеплення, живу. І всім раджу жити.
это старое Чмо-дерьмо ещё надеется. что вернётся СССР или прийдёт фашист и убийца, Пуйло-***** и они по-прежнему ни хрена не будут делать , а только считать бабло!! Они и сейчас все подпольные миллионеры и миллиардеры!! Найдите и покажите мне хоть одного бедного главрача в Украине!!! ЗА те операции и лечения , что должны быть для пациентов бесплатными, дерут три шкуры и нагло обогащаются !!
карманив асфальт аж нічого.
Виявляється - таки можно, якщо гімном вже занадто сильно запахне?
Нах нам глав врачи, которые не имеют самоуважения и своего мнения?
Вот такие и рисуют цифры по остаткам лекарств, заболевшим и умершим....