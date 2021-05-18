"Слуга народа" Кравчук об отставке Степанова: В регионах главврачам приказали поддержать министра. "Попахивает" Советским Союзом

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук поддерживает увольнение министра здравоохранения Максима Степанова и назначение на эту должность Виктора Ляшко в случае такого предложения.

Об этом она сказала в интервью журналистам в ВРУ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Кравчук, те депутаты, которые не хотят голосовать за отставку Степанова, могут не поддержать назначение Ляшко. Нардеп опровергла информацию о том, что на должность министра здравоохранения рассматриваются другие кандидатуры, кроме Ляшко.

Говоря о том, как будет действовать парламент, если в четверг провалят назначение министра здравоохранения, она заявила: "Через определенное время надо повторить голосование, так как неправильно, чтобы в условиях пандемии на должности главы Минздрава был и.о.министра".

Кравчук рассказала, что есть информация о том, что в регионах главврачи получают указания поддержать Степанова.

"Это "попахивает" Советским Союзом... Нельзя прятаться за спины врачей. Пришло время политической ответсвенности... Я из семьи врачей. Я очень удивлена отношением к медикам. С теми зарплатами, за которые они работают, нужно к земле им поклониться, что они еще не уехали",- добавила замглавы фракции "СН".

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