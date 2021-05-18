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"Слуга народа" Кравчук об отставке Степанова: В регионах главврачам приказали поддержать министра. "Попахивает" Советским Союзом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук поддерживает увольнение министра здравоохранения Максима Степанова и назначение на эту должность Виктора Ляшко в случае такого предложения.

Об этом она сказала в интервью журналистам в ВРУ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Кравчук, те депутаты, которые не хотят голосовать за отставку Степанова, могут не поддержать назначение Ляшко. Нардеп опровергла информацию о том, что на должность министра здравоохранения рассматриваются другие кандидатуры, кроме Ляшко.

Говоря о том, как будет действовать парламент, если в четверг провалят назначение министра здравоохранения, она заявила: "Через определенное время надо повторить голосование, так как неправильно, чтобы в условиях пандемии на должности главы Минздрава был и.о.министра".

Кравчук рассказала, что есть информация о том, что в регионах главврачи получают указания поддержать Степанова.

"Это "попахивает" Советским Союзом... Нельзя прятаться за спины врачей. Пришло время политической ответсвенности... Я из семьи врачей. Я очень удивлена отношением к медикам. С теми зарплатами, за которые они работают, нужно к земле им поклониться, что они еще не уехали",- добавила замглавы фракции "СН".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" обсуждает кандидатуру Ляшко на должность министра здравоохранения. Есть и другие претенденты, - Гетманцев

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+26
"Попахивает" зеленым дерьмецом.
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18.05.2021 11:56
+9
Оно уже давно воняет и даже смердит, а не просто попахивает ...
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18.05.2021 12:10
+7
Попахивает" Советским Союзом в его худшем варианте
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18.05.2021 12:05
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"Попахивает" зеленым дерьмецом.
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18.05.2021 11:56 Ответить
Оно уже давно воняет и даже смердит, а не просто попахивает ...
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18.05.2021 12:10 Ответить
Просто надо дать Бубочке ещё сто дней.
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18.05.2021 12:27 Ответить
Вот вам и плюсы Советского союза.
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18.05.2021 12:00 Ответить
Попахивает" Советским Союзом в его худшем варианте
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18.05.2021 12:05 Ответить
Коли був совіцький союз, ця пані у дитячому віці перебувала. Тож їй пахне чимось іншим, а не союзом.
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18.05.2021 12:06 Ответить
Попахивает ей! На момент полного развала совка этой зелёной сопле было целых ШЕСТЬ лет! Что оно могло унюхать?!!
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18.05.2021 12:26 Ответить
Цій шмарклі до радянської медицини, як до місяця рачки. Базарна торговка від медицини...
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18.05.2021 14:24 Ответить
интересно ...
от кого врачи получили "указание" ??????? уж не от твоей ли тухлой "слуги" ???
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18.05.2021 12:11 Ответить
"Це "*******" Радянським Союзом ... " Джерело: https://censor.net/ua/n3265947
та не тхне, це й є тим совком, який відбудовує, яким марить та частиною якого є зеленське.
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18.05.2021 12:11 Ответить
хм... и кто же такие указания раздал главврачам в регионе? неужели сам бубочка?
"Слуга народу" Кравчук про відставку Степанова: В регіонах лікарям наказали підтримати міністра. "Попахує" Радянським Союзом - Цензор.НЕТ 542
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18.05.2021 12:11 Ответить
Маючи безпосереднє відношення до медицини як її пацієнт, можу сказати, що ніхто нічого нікому стосовно підтримки не казав. І жодних директив директив з Центру та від алексів і юстасів теж не надходило. Пацієнти жили своїм життям, а лікарі - своїм.
Маю щеплення, живу. І всім раджу жити. "Слуга народу" Кравчук про відставку Степанова: В регіонах лікарям наказали підтримати міністра. "Попахує" Радянським Союзом - Цензор.НЕТ 4202
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18.05.2021 14:21 Ответить
У каждого из этих главврачей в запасе, в тайнике, спрятанный партбилет Члена КПСС!! Всё
это старое Чмо-дерьмо ещё надеется. что вернётся СССР или прийдёт фашист и убийца, Пуйло-***** и они по-прежнему ни хрена не будут делать , а только считать бабло!! Они и сейчас все подпольные миллионеры и миллиардеры!! Найдите и покажите мне хоть одного бедного главрача в Украине!!! ЗА те операции и лечения , что должны быть для пациентов бесплатными, дерут три шкуры и нагло обогащаются !!
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18.05.2021 12:15 Ответить
А яка різниця між одним і другим Зеленим лайном Степановим та Ляшком
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18.05.2021 12:18 Ответить
Різниці то немає, зате Шмигалю за ковідні грошики закатані в кармани в асфальт аж нічого.
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18.05.2021 12:30 Ответить
шалена... Цей, кращий із гірших, а той- найкращий з найгірших! "Слуга народу" Кравчук про відставку Степанова: В регіонах лікарям наказали підтримати міністра. "Попахує" Радянським Союзом - Цензор.НЕТ 5760
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18.05.2021 13:39 Ответить
Яке "попахивает"? Пліснява смердить совком.
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18.05.2021 12:19 Ответить
"Слуга народу" Кравчук про відставку Степанова: В регіонах лікарям наказали підтримати міністра. "Попахує" Радянським Союзом - Цензор.НЕТ 5615
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18.05.2021 12:24 Ответить
Не уезжают те, кто не может. Остальных хоть на верёвку сади - если там зарплата и условия лучше на порядок (даже не в разы), то чемоданы спакуют за день.
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18.05.2021 12:26 Ответить
"...дают указания..." "Слуга народу" Кравчук про відставку Степанова: В регіонах лікарям наказали підтримати міністра. "Попахує" Радянським Союзом - Цензор.НЕТ 1843 ХТО? Ну хіба що санітари з психлікарні та ветклінік. "Слуга народу" Кравчук про відставку Степанова: В регіонах лікарям наказали підтримати міністра. "Попахує" Радянським Союзом - Цензор.НЕТ 3579 Криза жанру у слуг.
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18.05.2021 12:46 Ответить
гавном пахнет.....
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18.05.2021 13:34 Ответить
А я пам"ятаю, як ще кілька місяців тому зелені кричали про Степашку "Коней на переправі не міняють", мовляв не можна під час пандемії звільняти міністра!
Виявляється - таки можно, якщо гімном вже занадто сильно запахне?
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18.05.2021 14:06 Ответить
Это "Янукович" возвращается, а не совок... А в принципе, "какая разнИца"...😊
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18.05.2021 14:50 Ответить
Почему ж "попахивает"? Зелёна команда -- и есть совок в чистом виде!
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18.05.2021 15:00 Ответить
с комсомольским почерком
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18.05.2021 16:59 Ответить
Вот пусть всех этих "поддержавших" и уволят по собственному!
Нах нам глав врачи, которые не имеют самоуважения и своего мнения?
Вот такие и рисуют цифры по остаткам лекарств, заболевшим и умершим....
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18.05.2021 19:53 Ответить
 
 