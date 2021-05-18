"Слуга народа" Тищенко заявил, что продал все свои рестораны: "Де-факто и де-юре к ним не имею никакого отношения"

Нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что продал все свои рестораны, когда решил пойти в политику.

Об этом Тищенко заявил в интервью "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

"Мои политические оппоненты и завистники раздули скандал о том, что мой ресторан "Велюр" во время карантина работает. Но я с 2018 года готовился к политике и продал свой бизнес. Все свои рестораны. Там теперь другие собственники. Я сегодня де-факто и де-юре к этим ресторанам не имею никакого отношения. Другое дело, что мое лицо является брендом, который связан с этими предприятиями", - сказал парламентарий.

По словам Тищенко, "за 25 лет работы в ресторанном бизнесе все не подчистишь".

"Я ни из-за чего оправдываться не хочу, устал. Все это политическое преследование и войны против меня других политиков. Но я все равно не расстраиваюсь. И каждому из оппонентов предлагаю надеть кимоно и выйти со мной на честный бой. Но пока что-то никто не хочет надевать кимоно...", - подытожил нардеп.

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Напомним, в 2019 году нардеп от "Слуги народа" Тищенко решил объяснить журналистам "формулу Штайнмайера" при помощи аналогии с резиновыми женщинами: "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!".

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

В итоге, штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

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