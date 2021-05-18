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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" Тищенко заявил, что продал все свои рестораны: "Де-факто и де-юре к ним не имею никакого отношения"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что продал все свои рестораны, когда решил пойти в политику.

Об этом Тищенко заявил в интервью "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

"Мои политические оппоненты и завистники раздули скандал о том, что мой ресторан "Велюр" во время карантина работает. Но я с 2018 года готовился к политике и продал свой бизнес. Все свои рестораны. Там теперь другие собственники. Я сегодня де-факто и де-юре к этим ресторанам не имею никакого отношения. Другое дело, что мое лицо является брендом, который связан с этими предприятиями", - сказал парламентарий.

По словам Тищенко, "за 25 лет работы в ресторанном бизнесе все не подчистишь".

"Я ни из-за чего оправдываться не хочу, устал. Все это политическое преследование и войны против меня других политиков. Но я все равно не расстраиваюсь. И каждому из оппонентов предлагаю надеть кимоно и выйти со мной на честный бой. Но пока что-то никто не хочет надевать кимоно...", - подытожил нардеп.

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Напомним, в 2019 году нардеп от "Слуги народа" Тищенко решил объяснить журналистам "формулу Штайнмайера" при помощи аналогии с резиновыми женщинами: "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!".

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

В итоге, штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
Выссался в глаза зебилам Никола. Молодец. "Слуга народа" Тищенко заявил, что продал все свои рестораны: "Де-факто и де-юре к ним не имею никакого отношения" - Цензор.НЕТ 1197
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18.05.2021 11:56
+14
есть хоть одна "слуга нарида" слушая которую не хотелось бы блевануть?
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18.05.2021 12:00
+9
"Слуга народа" Тищенко заявил, что продал все свои рестораны: "Де-факто и де-юре к ним не имею никакого отношения" - Цензор.НЕТ 6457
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18.05.2021 11:57
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Как я рад! "Слуга народа" Тищенко заявил, что продал все свои рестораны: "Де-факто и де-юре к ним не имею никакого отношения" - Цензор.НЕТ 185
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18.05.2021 11:55 Ответить
Выссался в глаза зебилам Никола. Молодец. "Слуга народа" Тищенко заявил, что продал все свои рестораны: "Де-факто и де-юре к ним не имею никакого отношения" - Цензор.НЕТ 1197
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18.05.2021 11:56 Ответить
"Слуга народа" Тищенко заявил, что продал все свои рестораны: "Де-факто и де-юре к ним не имею никакого отношения" - Цензор.НЕТ 6457
показать весь комментарий
18.05.2021 11:57 Ответить
есть хоть одна "слуга нарида" слушая которую не хотелось бы блевануть?
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18.05.2021 12:00 Ответить
коля - єто ты не "лицо" - ты срака - дупа...- це просто ще сьогоднішне недосуспільство дозволяе тобі та таким покидькам як ти , так себе вести - брехати - маніпулювати та красти ....
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18.05.2021 12:03 Ответить
Криминальный авторитет Коля Оболонский негодує "Слуга народа" Тищенко заявил, что продал все свои рестораны: "Де-факто и де-юре к ним не имею никакого отношения" - Цензор.НЕТ 4414
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18.05.2021 12:07 Ответить
Еще одна зеленая брехливая морда!!!
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18.05.2021 12:07 Ответить
В Презіденти готується?
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18.05.2021 12:41 Ответить
тю, а чого реакція як у равлика?
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18.05.2021 12:08 Ответить
А чего в кимоно? Может битва на утюгах и паяльниках? Ведь в 90е года этот криминальный уголовник именно так пытал барыг в бандитской империи Савлохова, где Коля Тищенко дорос до крупного бригадира "Слуга народа" Тищенко заявил, что продал все свои рестораны: "Де-факто и де-юре к ним не имею никакого отношения" - Цензор.НЕТ 5825
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18.05.2021 12:12 Ответить
на томогавках))
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18.05.2021 12:21 Ответить
Лапша для Зебаранів
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18.05.2021 12:14 Ответить
Один деятель не так давно тоже передавал бизнес в слепой траст)
Некоторые до сих пор ему верят(
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18.05.2021 12:14 Ответить
Ротшильдам верят.

А ты веришь Бене и ***** ?
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18.05.2021 12:22 Ответить
Продав ресторани тещі чи треба "копати глибше"?
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18.05.2021 12:14 Ответить
Нагадало.
"Усі права на власний бізнес, а це 12 компаній, Зеленський продав своєму другу Сергію Шефіру за 246 тисяч гривень (9 тисяч 111 доларів)."
По 759 доларів за компанію. "Слуга народа" Тищенко заявил, что продал все свои рестораны: "Де-факто и де-юре к ним не имею никакого отношения" - Цензор.НЕТ 1813
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18.05.2021 12:16 Ответить
Дай більше і перекупи. Перепродасиш і матимеш на чоколяду.
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18.05.2021 12:28 Ответить
ДурачЬок? Хоча знак питання лишній.
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18.05.2021 12:32 Ответить
Сиди на польской бутылке молча, зеленый экономизд "Слуга народу" Тищенко заявив, що продав усі свої ресторани: "Де-факто і де-юре до них не маю жодного стосунку" - Цензор.НЕТ 8392
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18.05.2021 13:20 Ответить
Посиджу і запхаю тобі в рило.
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18.05.2021 13:29 Ответить
опять всех считают за лохов . Начало положил порошенко слепым трастом. Зеля по принципу поговорят и забудут.
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18.05.2021 12:25 Ответить
А кому продав ?
Мамі ??
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18.05.2021 12:32 Ответить
Мудозвон.
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18.05.2021 12:46 Ответить
В слепой траст продал, совсем слепой.
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18.05.2021 12:51 Ответить
Коля Котлета готовится рвать когти? "Слуга народу" Тищенко заявив, що продав усі свої ресторани: "Де-факто і де-юре до них не маю жодного стосунку" - Цензор.НЕТ 1250
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18.05.2021 13:20 Ответить
а не простіше було в "сліпий" траст віддати?
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18.05.2021 13:55 Ответить
лошара. какая продажа? слепой траст же.
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18.05.2021 14:09 Ответить
В сліпий траст.
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18.05.2021 15:29 Ответить
Да.... да.....
Как Порошенко и Зеленский.....
Конечно же верю......
На какой адрес тебе убогому милостыньку выслать?
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18.05.2021 19:50 Ответить
 
 