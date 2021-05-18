Сейчас мы точно не планируем отправлять в отставку весь Кабмин. В дальнейшем перестановки возможны, в правительстве никто не вечный, - "слуга народа" Кравчук

Вопрос отставки всего правительства пока не стоит на повестке дня.

Об этом в интервью журналистам в ВРУ сказала замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы точно сейчас не собираемся отправлять в отставку все правительство. Я не готова поднимать такой вопрос", - отметила она.

Отвечая на вопрос, есть ли у парламента замечания к работе других министров, кроме тех трех, по которым сегодня депутаты должны принять решение об отставке, замглавы фракции СН подчеркнула: "Нужно, чтобы каждый депутат говорил по профильному министру. Вот я, как представитель гуманитарного комитета, довольна работой министра культуры Ткаченко. Конечно, по работе отдельных министров звучат замечания. Но нет критических случаев".

Кравчук допускает, что в дальнейшем еще возможны перестановки в Кабмине. "В правительстве никто не вечный", - добавила нардеп.

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