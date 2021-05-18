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Новости Политика Украины
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Кабмин (13798) отставка (3094) Слуга народа (2547) Кравчук Евгения (361)

Сейчас мы точно не планируем отправлять в отставку весь Кабмин. В дальнейшем перестановки возможны, в правительстве никто не вечный, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сейчас мы точно не планируем отправлять в отставку весь Кабмин. В дальнейшем перестановки возможны, в правительстве никто не вечный, -

Вопрос отставки всего правительства пока не стоит на повестке дня.

Об этом в интервью журналистам в ВРУ сказала замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы точно сейчас не собираемся отправлять в отставку все правительство. Я не готова поднимать такой вопрос", - отметила она.

Отвечая на вопрос, есть ли у парламента замечания к работе других министров, кроме тех трех, по которым сегодня депутаты должны принять решение об отставке, замглавы фракции СН подчеркнула: "Нужно, чтобы каждый депутат говорил по профильному министру. Вот я, как представитель гуманитарного комитета, довольна работой министра культуры Ткаченко. Конечно, по работе отдельных министров звучат замечания. Но нет критических случаев".

Кравчук допускает, что в дальнейшем еще возможны перестановки в Кабмине. "В правительстве никто не вечный", - добавила нардеп.

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Автор: Ірина Дашківська
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Видовище лялькового балагана триває,запасаємось попкорном !!!)))
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18.05.2021 12:03 Ответить
Перестановки кроватей в борделе возможны
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18.05.2021 12:03 Ответить
Від перестановки місць доданків сума не змінюється !!!))
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18.05.2021 12:09 Ответить
До влади прийшов зелений , нафталіновий ,,совок" , який тільки краде в турборежимі і ніхрена не робить хорошого для громадян!
Але якщо хочеться пустити пил в очі - будь ласка, все одно нічого іншого ви не вмієте, все одно нічому іншому ви не навчитеся.
Адже пускати пил в очі - це єдина справжня спеціалізація "совка".☹️
Ідіть краще геть , поки не пізно !
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18.05.2021 12:17 Ответить
Пора начинать импичмент Зеле. А новый КМ будет назначать уже новый президент и новый парламент.
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18.05.2021 12:19 Ответить
На жаль в Україні нема української державної влади!! Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!))))
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18.05.2021 12:56 Ответить
другим трускавецким министрам , из 95, тоже нужно прибарахлиться.
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18.05.2021 13:23 Ответить
Данное правительство по сути не готово проводить необходимые для Украины глубокие экономические реформы, оно, как показало время, и не знает, как их проводить, а главное не хочет этого делать. Без этих реформ у Украины не будет никаких шансов в экономике. Зачем тогда тянуть с его отставкой?
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18.05.2021 14:27 Ответить
 
 