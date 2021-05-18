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Оккупация Крыма - это открытая рана, которая заживет только после восстановления суверенитета Украины, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупация Крыма - это открытая рана, которая заживет только после восстановления суверенитета Украины, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал оккупацию Крыма открытой раной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Глава МИД отметил, что поступают новые и новые подтверждения об участии других стран в учредительном саммите "Крымской платформы", который состоится в августе этого года.

"Чем ближе мы к этому мероприятию, - тем большим становится сопротивление Российской Федерации "Крымской платформе", что свидетельствует, что мы на правильном пути, и сколько бы раз Россия ни утверждала бы, что вопрос Крыма закрыт, - на самом деле он как открытая рана. Он остается открытым, и закроется он только после восстановления суверенитета Украины над Автономной Республикой Крым и городом Севастополь", - подчеркнул Кулеба.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
По вашей удобной сговорчивой правде,
Пайками оплаченной верности ради.
По вашей оплёванной внуками вере,
Что можно народы казнить для примера.

Когда мы вернёмся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит ещё память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел алелую,
Как старшему руку тому поцелуем.

С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!

Когда мы вернёмся, всё будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.
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18.05.2021 12:14
+2
Когда мы вернёмся, земля наша вскрикнет
И духов своих по ущельям окликнет,
Вернёт родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.

Мы слёзы утрём им, прощенья попросим
И слово дадим, что вовеки не бросим,
По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
Ведь в ней наша память и наша надежда.

Мы в сердце любовь к ней сквозь всё проносили!
Не всем этот путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал, мы вернёмся,
Все вместе под небом родным соберёмся!"

Лейля Такош (Лиля Буджурова)
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18.05.2021 12:14
+2
Лише розбудова потужної,суверенної ,соборної української України,вірний шлях до повернення Крима та Донбаса !!!)))
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18.05.2021 12:15
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Правила форума Совет форумчан
Когда мы вернёмся домой всем народом,
Придётся вам вспомнить откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.

Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.

Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,

По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!
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18.05.2021 12:12 Ответить
По вашей удобной сговорчивой правде,
Пайками оплаченной верности ради.
По вашей оплёванной внуками вере,
Что можно народы казнить для примера.

Когда мы вернёмся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит ещё память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел алелую,
Как старшему руку тому поцелуем.

С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!

Когда мы вернёмся, всё будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.
показать весь комментарий
18.05.2021 12:14 Ответить
Когда мы вернёмся, земля наша вскрикнет
И духов своих по ущельям окликнет,
Вернёт родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.

Мы слёзы утрём им, прощенья попросим
И слово дадим, что вовеки не бросим,
По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
Ведь в ней наша память и наша надежда.

Мы в сердце любовь к ней сквозь всё проносили!
Не всем этот путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал, мы вернёмся,
Все вместе под небом родным соберёмся!"

Лейля Такош (Лиля Буджурова)
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18.05.2021 12:14 Ответить
Лише розбудова потужної,суверенної ,соборної української України,вірний шлях до повернення Крима та Донбаса !!!)))
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18.05.2021 12:15 Ответить
В Украине 24 области, в том числе автономная обл. Крым и два города с специальным статусом - Киев и Севастополь !
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18.05.2021 12:16 Ответить
"Мы увидим с вами свободную Ичкерию, свободный Татарстан и Крым в составе Украины", - Данилов/ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба/ Но как это сделать? Реально и конкретно? - Шмыгаль про стратегию деоккупации Крыма: "Озвучивать сегодня нельзя. Это определенный элемент государственной тайны".".-При том что погоняло Ермака в ФСБ Козырь.
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18.05.2021 12:19 Ответить
А закон о коллаборации вы не хотите принять, господа зеленые?
А Донбасс освобождать?
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18.05.2021 12:35 Ответить
Українська влада має робити набагато більше, щоб ця відкрита рана дуже боліла не лише нам, а й Росії взагалі та кожному російському громадянину зокрема. І це має бути не пропагандистська риторика, а купа "незручностей" (назву це так) як на бізнесовому, так і на побутовому рівні (в т.ч. із завданням прямих і непрямих економічних, фінансових та гуманітарних втрат).
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18.05.2021 12:23 Ответить
Оккупация Крыма, оккупация Абхазии, оккупация Чечни и т.д. Это прежде всего отсутствие глобальной модели развития цивилизации и стратегии развития. Полнейшая безоговорочная пустота и абсолютное непонимание. Для чего нужны вот эти Давосы, ООНы, G7, G8 или G136,5 если просто элементарной модели они не могут выстроить?????? Для чего эта балабольня??? В результате появляется подворотные клоуны, которых меняют в конце на зеленоватых уродов......и они пропихивают стратегию начального очень раннего средневековья.Заметьте это все идет на Ураааа ..Рааасссииияяя....низкий старт и бегом с ружбайками по границам
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18.05.2021 12:24 Ответить
А я думаю, что долго выдыхать Украине ту оккупацию. И закон о колаборантах и сеператистах надо принимать уже. И институт неграждан вводить уже аж пече.
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18.05.2021 12:28 Ответить
С 18 по 20 мая 1944 года. Ровно 77 лет назад.
Более 190 тысяч человек были вывезены с родной земли. Старики, женщины, дети.
Преступление без срока давности..
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18.05.2021 12:33 Ответить
А все почалось з 1783 р. ,анексія Крима Рос.імперією !!!))
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18.05.2021 12:53 Ответить
кулєба-пустобрьох.
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18.05.2021 13:13 Ответить
Пустомеля
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18.05.2021 13:41 Ответить
 
 