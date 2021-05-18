Оккупация Крыма - это открытая рана, которая заживет только после восстановления суверенитета Украины, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал оккупацию Крыма открытой раной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Глава МИД отметил, что поступают новые и новые подтверждения об участии других стран в учредительном саммите "Крымской платформы", который состоится в августе этого года.
"Чем ближе мы к этому мероприятию, - тем большим становится сопротивление Российской Федерации "Крымской платформе", что свидетельствует, что мы на правильном пути, и сколько бы раз Россия ни утверждала бы, что вопрос Крыма закрыт, - на самом деле он как открытая рана. Он остается открытым, и закроется он только после восстановления суверенитета Украины над Автономной Республикой Крым и городом Севастополь", - подчеркнул Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Придётся вам вспомнить откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!
Пайками оплаченной верности ради.
По вашей оплёванной внуками вере,
Что можно народы казнить для примера.
Когда мы вернёмся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит ещё память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел алелую,
Как старшему руку тому поцелуем.
С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!
Когда мы вернёмся, всё будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.
И духов своих по ущельям окликнет,
Вернёт родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.
Мы слёзы утрём им, прощенья попросим
И слово дадим, что вовеки не бросим,
По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
Ведь в ней наша память и наша надежда.
Мы в сердце любовь к ней сквозь всё проносили!
Не всем этот путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал, мы вернёмся,
Все вместе под небом родным соберёмся!"
Лейля Такош (Лиля Буджурова)
А Донбасс освобождать?
Более 190 тысяч человек были вывезены с родной земли. Старики, женщины, дети.
Преступление без срока давности..