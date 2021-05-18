Решение парламента Латвии создать депутатскую группу по поддержке Крымской платформы - проявление настоящей дружбы, - Кулеба
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал решение парламента Латвии создать депутатскую группу по поддержке Крымской платформы, назвав такой шаг проявлением настоящей дружбы между странами.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МИД Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с спикером Сейма (парламента) Латвийской Республики Инарой Мурниеце, которая находится с официальным визитом в Украине.
Глава украинской дипломатии поблагодарил Мурниеце и членов Сейма Латвии за устойчивую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, солидарность с нашим государством на фоне агрессивных действий Российской Федерации.
Кулеба отметил символизм визита спикера латвийского парламента в Украину в дни памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
"Как и семьдесят семь лет тому назад, так и сейчас, в условиях российской оккупации Крымского полуострова, представители крымскотатарского народа вновь оказались под угрозой своего существования. Важно, чтобы международное сообщество максимально консолидировало свои усилия с целью прекращения нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму и привлечения России к ответственности".
Кулеба и Мурниеце отдельно обсудили подготовку инаугурационного саммита Крымской платформы 23 августа в Киеве.
Глава МИД Украины поприветствовал решение парламента Латвии создать депутатскую группу по поддержке Крымской платформы. Он назвал такой шаг проявлением настоящей дружбы между Латвией и Украиной, выразив надежду на активное участие членов Сейма в работе парламентского измерения Крымской платформы.
Министр также высоко оценил намерение Инары Мурниеце посетить 19 мая линию разграничения в Донецкой и Луганской областях для ознакомления с последствиями российской агрессии и шагами, которые предпринимает Украина для продвижения политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.
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