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Новости За рубежом
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Встреча Путина и Байдена может состояться в одной из европейских дипломатических столиц, - замглавы МИД РФ Рябков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Встреча Путина и Байдена может состояться в одной из европейских дипломатических столиц, - замглавы МИД РФ Рябков

Москва и Вашингтон прорабатывают разные аспекты будущей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Об этом заявил во вторник замглавы российского МИД Сергей Рябков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"Сейчас прорабатываются разные аспекты этого вопроса. Мы зафиксировали все, что говорилось на эту тему американской стороной, в том числе на самом высоком уровне", - сказал Рябков.

"Если и когда окончательная договоренность о саммите будет достигнута, подготовка будет глубокой и потребует определенного времени", - отметил он.

Он добавил, что пока нет никакой ясности о времени и месте проведения гипотетического саммита президентов России и США.

"Никакой ясности нет по состоянию на сегодня на этот счет... Я думаю, что еще какое-то время понадобится, прежде чем что-то можно будет объявить с точки зрения того, где и когда может состояться гипотетический саммит, о котором мы сейчас говорим", - сказал Рябков.

"Окончательной договоренности о месте проведения саммита нет, но я думаю, что в любом случае, если договоренность будет достигнута, это будет одна из европейских дипломатических столиц", - добавил замглавы российского МИДа.

Он отметил, что "целый ряд государств предлагал и продолжает предлагать свои возможности для организации встречи президентов России и США".

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Автор: Ірина Дашківська
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Ухань?
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18.05.2021 12:36 Ответить
Есть замечательный палиндром: "Мань на *** ухань нам"
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18.05.2021 12:45 Ответить
Минск
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18.05.2021 13:29 Ответить
Предлагаю Прагу Встреча Путина и Байдена может состояться в одной из европейских дипломатических столиц, - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 2040
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18.05.2021 12:37 Ответить
Они в ответ предложат Смоленск.
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18.05.2021 12:38 Ответить
Так Смоленск это ж не гейропа..
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18.05.2021 12:49 Ответить
Лучше всего для этого подходит фактическая столица Нидерландов (там находятся резиденции короля и правительства) - Гаага. Байден после встречи поедет по своим делам, а Путину придется задержаться.
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18.05.2021 12:42 Ответить
И желательно на всю оставшуюся его поганую жизнь.
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18.05.2021 12:50 Ответить
Не важно где состоится эта встреча , главным атрибутом ее должен стать всего лишь один предмет - удобный для захвата табурет . И заху...ть помойную крысу плешивую на месте ,даже не беря под стражу в Гаагу! Представьте себе эту *фантастическую* картину и что сделает татаромордва , выкажет возмущение,потом перетопчется и на сходняке кооп озера выберут нового *приемника спидолу*- Абортникова или шойгу-тайгу
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18.05.2021 13:39 Ответить
 
 