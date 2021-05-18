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Рассчитываем на вашу поддержку и опыт: Наев поздравил воинов-резервистов с профессиональным праздником

Новости Цензор.НЕТ Общество

Рассчитываем на вашу поддержку и опыт: Наев поздравил воинов-резервистов с профессиональным праздником

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил воинов-резервистов с профессиональным праздником.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Командования ОС ВСУ в Facebook.

"Уважаемые воины-резервисты! От имени личного состава Командования Объединенных сил Вооруженных Сил Украины и себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем резервиста Украины.

Находясь в оперативном резерве, Вы готовы в любое время пополнить ряды Вооруженных Сил Украины. Мы всегда рассчитываем на вашу поддержку и опыт, приобретенный в ожесточенных боях с российским агрессором. Уверен, что Ваш патриотизм и преданность делу и впредь будет оставаться надежной основой обороноспособности нашего государства", - говорится в поздравлении Наева.

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"Желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия. Слава Украине! Вместе победим!" - добавил Командующий ОС ВСУ.

Рассчитываем на вашу поддержку и опыт: Наев поздравил воинов-резервистов с профессиональным праздником 01
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Рассчитываем на вашу поддержку и опыт: Наев поздравил воинов-резервистов с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 9617 Зі святом, хлопці !!!
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18.05.2021 12:47 Ответить
Вітаємо!
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18.05.2021 12:48 Ответить
а уклонист не поздравил резервистов ?
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18.05.2021 13:05 Ответить
Розраховуємо на вашу підтримку і досвід: Наєв привітав воїнів-резервістів із професійним святом - Цензор.НЕТ 902

...
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18.05.2021 13:06 Ответить
 
 