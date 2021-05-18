В среду или четверг "Слуга народа" проведет встречу с кандидатом на должность министра здравоохранения Ляшко, - Корниенко

В среду или четверг депутаты фракции "Слуга народа" проведут встречу с кандидатом на должность министра здравоохранения Виктором Ляшко.

Об этом в комментарии журналистам в ВРУ сказал первый замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, вчера на фракции не успели заслушать Ляшко.

Говоря о поведении Степанова на этом заседании, Корниенко отметил: "Он что-то очень долго объяснял. Но это переходило в спор с премьером, в частности, производственный, который нам был не очень понятен. На личности не переходили. Я так понял, что у Степанова есть свое видение дальнейшей карьеры, возможно, политической. Мы должны ему тут помочь".

Нардеп заверил, что другие кандидатуры на должность министра здравоохранения, кроме Ляшко, пока не рассматриваются. Он считает ненормальным оставлять министерство здравоохранения без полноценного руководителя.

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Замглавы фракции "СН" также подчеркнул, что если оппозиционные фракции поддержат кадровые назначения в правительстве, это будет сюрпризом. Корниенко допускает, что в дальнейшем возможны и другие перестановки в правительстве, однако не озвучил, какие именно: "Будем смотреть. Давайте с этими тремя справимся".