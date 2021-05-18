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Бутусов решил сложить полномочия советника Тарана: ОП и министру обороны оказалось абсолютно неинтересно мое видение военной реформы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бутусов решил сложить полномочия советника Тарана: ОП и министру обороны оказалось абсолютно неинтересно мое видение военной реформы

Журналист, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов принял решение сложить полномочия советника министра обороны Украины на общественных началах.

Об этом Бутусов сообщил в статье на сайте Цензор.НЕТ.

По словам журналиста, угроза полномасштабной российской агрессии вскрыла грубейшие провалы и недостатки в работе Министерства обороны, однако "проблемы армии не анализируются и подменяются показухой".

"Министр обороны не реагирует даже на те элементарные проблемы, о которых публично заявляет Комитет по обороне ВР, такие как питание, постройка арсеналов, Гособоронзаказ, кризисное положение с боеприпасами. А тем временем воровство в армии на топливе, закупках, ремонтах остается массовым явлением. Никто не несет ответственности", продолжил Бутусов.

Кроме того, главред Цензор.НЕТ отметил, что в государстве отсутствует централизованная оборонная политика: "Поэтому даже те проблемы, которые МО пытается объективно решить – такие как территориальная оборона, внедрение автоматизированных систем управления, блокируются из-за отсутствия координации на высшем уровне".

Одной из причин увольнения Бутусов также назвал провал Гособоронзаказа-2020.

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"Сейчас также срывается Гособоронзаказ 2021 года, окончательный годовой план в конце мая не передан исполнителям", - отметил он.

"Военно-политическое руководство не планирует качественных реформ в армии. Новые документы оборонной политики, в частности, Стратегия военной безопасности, не направлены на изменение ситуации. Можно мириться с некоторыми проблемами, но нельзя мириться с нежеланием их решать", - подчеркнул Бутусов.

Кроме того, по словам журналиста, дело о провале спецоперации по захвату российских террористов-"вагнеровцев" не расследуется уже 8 месяцев: "Верховная Рада блокирует создание следственной комиссии. В 2020 году произошло 7 провалов спецопераций ГУР МО, в результате значительное количество людей захвачено противником, есть, к сожалению, и потери, погибшие из-за кого-то люди, раскрыты ключевые направления работы против РФ. Однако Минобороны игнорирует длинную череду этих провалов, хотя причина очевидна - предательство".

Бутусов также рассказал, какой подход он был намерен использовать в ходе военной реформы:

а) достижение превосходства в позиционной обороне в условиях Минских ограничений;

б) минимизация боевых и небоевых потерь за счет повышения качества войск;

в) подготовка к наступательной операции на Донбассе на случай благоприятной политической обстановки в будущем;

г) подготовка к определенным сценариям действий в Приднестровье и в оккупированном Крыму.

Среди основных принципов журналист назвал максимальную интеграцию в структуры НАТО для сдерживания угроз.

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"Наши союзники не будут воевать вместо нас в нашей зоне ответственности – это наземные боевые действия; быть сильным везде невозможно, поэтому наша армия должна иметь превосходство качества над количеством; главное качество войск – боеспособность, то есть способность нанести врагу неприемлемые потери в заданной точке за самое короткое время; превосходство это: лучшие воины с лучшим оружием в нужное время в нужном месте; ресурсы должны концентрироваться там, где наибольший риск для жизни воинов; военные реформы это: непрерывный анализ новых факторов в войне; оборонное планирование на основе анализа; опережающее врага внедрение изменений; победу обеспечивает: ситуационная осведомленность; скорость решений; скрытность маневра; смелость действий; точность поражения целей", - подчеркнул Бутусов.

Кроме того, среди главных проблем главред Цензор.НЕТ назвал:

- отсутствие оборонной политики и единого центра принятия решений в государстве;
- отсутствие проведения военных реформ;
- коррупция и кумовство в работе военно-административной системы;
- армия построена по структуре и уставам ВС СССР 70-х годов;
- армия сохраняет худшие черты советской системы – неадекватно большой аппарат управления; отсутствие полностью укомплектованных воинских частей; господство контроля над инициативой; наказание самостоятельности; отсутствие послеоперационного анализа AAR; подмена ответственности бумажными отписками; полное непонимание критериев боеспособности; полное несоответствие принципам и структуре НАТО;
- отсутствует научная работа и анализ;
- отток кадров, уволилось большинство ветеранов 14-15 годов;
- критическое положение с боеприпасами;
- отсутствует парламентский контроль и объективный анализ проблем;
- невозможность привлекать на долгие контракты самых качественных и мотивированных бойцов.

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Первоочередными проектами, по словам Бутусова, являются:

- разработка военной доктрины;
- изучение боевого опыта войны в Украине, Молдове, Сирии, Карабахе;
- новые критерии оценки качества командования;
- отмена и пересмотр советской системы внутренней службы;
- сокращение избыточных управленческих звеньев и военно-административных структур Минобороны и ВСУ;
- реформа трех боевых частей первой линии частей по экспериментальной модели на принципах армий НАТО;
- анализ системы логистики и эффективности затрат армии на содержание и эксплуатацию техники;
- сокращение сроков срочной службы с целью повышения качества отбора до 4 месяцев;
- "велике будівництво" служебного жилья и военных городков прежде всего для боевых частей, воюющих на фронте.
- реформа территориальной обороны.

"Надо или делать, или называть причины, почему сделать нельзя. Министру обороны все это оказалось совершенно неинтересно, как и руководству Офиса президента. За каждое слово в своих выводах и предложениях я готов отвечать", - подытожил журналист.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+55
Там вже не служать Україні.
Лише Зеленському.
Армія знову занедбана, обділена увагою, розвитком і фінансуванням.
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18.05.2021 13:09
+53
Зелений недоумок все знищує, а ти тут з реформою.
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18.05.2021 13:08
+33
Зелені роблять все для того, щоб армія розвалилась, а не зміцнювалась. Розумні люди про це говорили ще до виборів, та хто ж хотів чути?
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18.05.2021 13:12
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У будь-якій країні після таких провалів вже давно б склали повноваження міністр, головнокомандуючий тощо... Але справа в тому, що 73% населення глибоко насрати на все що коїться на фронті. Деякі з них намагаються апелювати, що вони патріоти, але ні, серед 73% нема патріотів, нема навіть тих, кого хвилює Україна. Не може патріот голосувати навіть не за клоуна, а за те лайно, що було поза ним і про що попереджали. Голосувати за таких як богдан, єрмак та інших. Їх біографії були в інеті, легко було перевірити попередження. Але 73% було все одно. Тому всі ці статті, нажаль, будуть йти в нікуди.
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18.05.2021 16:18 Ответить
Жаль
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18.05.2021 16:23 Ответить
Бутусов не сказал в своем "анализе" главного - при каком главнокомандующем положительная динамика изменений в армии была лучше
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18.05.2021 16:33 Ответить
вот если бы видение повышало благосостояние конкретных лиц в военном ведомстве.....
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18.05.2021 16:53 Ответить
С другой стороны отрицательный результат, то же результат. А что, кто то думал, шо в ВСУ, дела идут как-то "лучче", чем в государственном управлении в целом? Команда "УХ", взобравшись на Олимп власти стараниями бородатого супервайзера, поняла в чем прелесть власти над необремененным умом народонаселением. А именно-"качай, пока бежит!", а там хоть трава не расти. Идиотов в стране ишо достаточно на переизбрание на второй.
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18.05.2021 16:58 Ответить
Пан Бутусов щось затримався, він наче заявляв що працюватиме на гром засадах 3 місяці та до лютого
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18.05.2021 17:26 Ответить
Зеле не нужна никакая реформа, для него важна видимость.
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18.05.2021 17:59 Ответить
Красивый уход.
По-идее, теперь Тарану надо итти в отставку. И в последствии перед судом объясняться. И за Дебальцево и за нынешнюю работу.
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18.05.2021 18:15 Ответить
Бутусов вирішив скласти повноваження радника Тарана: ОП і міністру оборони виявилося абсолютно нецікавим моє бачення військової реформи - Цензор.НЕТ 9657
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18.05.2021 18:18 Ответить
А при Порошенко у нас розвивалась армія, вже були готові до підписання контрактів на поставку у війська крилатих ракет Нептун, а зараз навіть вирішувати проблеми постачання їжі військово-політичному керівництву не цікаво.
Ну що, Юра, задоволений тим, що агітував за Зеленського ? Бутусов вирішив скласти повноваження радника Тарана: ОП і міністру оборони виявилося абсолютно нецікавим моє бачення військової реформи - Цензор.НЕТ 2727
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18.05.2021 18:51 Ответить
Есть небольшая проблема. Все эти Нептуны на испытаниях - это были старые перекрашенные советские ракеты. Не вёл кровавый пастырь никаких ракетных программ. Он просто фоткался на фоне отстрела советских ракет у которых закончился срок действия и поэтому им контакты протёрли спиртом.
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19.05.2021 00:29 Ответить
не трынди
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19.05.2021 08:23 Ответить
Але у нас таких ракет не було, максимум допотопні терміти і тут раптом з'явились ще й перекрашені, а потім взяли да проклали собі складні маршрути по вказівкам gps Бутусов вирішив скласти повноваження радника Тарана: ОП і міністру оборони виявилося абсолютно нецікавим моє бачення військової реформи - Цензор.НЕТ 3399 Дива
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19.05.2021 21:55 Ответить
Хотя бы не начали расстреливать виновных в перечисленных проблемах. Или на крайний случай - садить.
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18.05.2021 18:57 Ответить
У тарана на лбу написано совок и вор.
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18.05.2021 19:38 Ответить
в єтой стране ЧЕСТНЫЕ ЛЮДИ вроде Бутусова не УДОБНЫ власти, поэтому тараны и др хренотень с облегчением вздохнули когда получили уведомление об отставке ... ТОЛЬКО ВОЕННАЯ ДИКТАТУРА преданных -именно патриотов- Украины ( не шароварочных в вышиванках не военизированнных контор типа семенченко и нацкорпуса С14 и трезуба и т.д) спасут эту страну... вроровство в армии было всегда... в 1790 х годах Наполеон принял армию республики - сборо\ище в соломенных шляпах и в сабо( деревянная обувь). Первым делом расстрелял всех ИНТЕНДАНТОВ и посадил на галеры всех кто своровал хоть один мешок солдатских сухарей и ...через год ВЕЛИКАЯ армия Франции не знала поражений ичерез 10лет захватила ВСЮ ЕВРОПУ!!
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18.05.2021 20:28 Ответить
Бутусов много правильного говорит....А еще хотелось бы узнать, не жалеет ли он о "предвыборной риторике" ? Зеленая плесень даже у самых наивных начала вызывать подозрения....
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18.05.2021 20:37 Ответить
Не жалеет, он даже писал под одним из комментариев в своем блоге, что жалеет лишь о том, что мало дерьма на предьідущую команду вьілил. Так что обьективности от него не добьешься.
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18.05.2021 22:53 Ответить
Бутусов вирішив скласти повноваження радника Тарана: ОП і міністру оборони виявилося абсолютно нецікавим моє бачення військової реформи - Цензор.НЕТ 2864
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18.05.2021 21:01 Ответить
Зовсім не цікаво. Ну, пішов... Сам собі пішов... Юра, як радник у МОУ ти зовсім нецікавий. Кому ти був, є і залишаєшся потрібним зараз? НІКОМУ. Роби свою справу краще. На Фандоріна від Акуніна, ти не тягнеш. Не та жилка, не той фах, не ті здібності. Заспокойся, і повернись до журналістики. Може, тут ти ще не загубився? Це є правда.
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18.05.2021 21:15 Ответить
А ти, Лариса, вже загубилася, тобі начхати на Україну і її незалежність. Сиди й не тявкай, вари борщ, якщо ще маєш, з чого його варити.
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19.05.2021 05:36 Ответить
І хто цього недолугого старикана в міністри послав? Та він на ротного старшину не тягне...Я сказав "люміній" , значить "люміній"! Боже, Україну бережи з такими захисничками...
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18.05.2021 21:27 Ответить
Почитайте біографію Тарана. Це ж чисто паркетний генерал. Його Зе поставив, щоб перестали стріляти. НАШІ щоб не могли стріляти, бо ні ***********, ні ракетних систем, ні розвитку й посилення не буде. Одні балачки.
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18.05.2021 22:02 Ответить
Вот и я о том же. Из уважаемого Юрия Бутусова министр обороны получился бы в 100 раз лучше, чем Хомчак и Таран вместе взятые.
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19.05.2021 00:34 Ответить
Даже лучше Нади Савченко, которая сразу после своего возвращения в Украину сообщила, что насчет президенства она пару недель поподумает, но на пост министра обороны уже согласна
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19.05.2021 01:55 Ответить
поподумает(!) Неожиданно, но в отношении Н.С. вполне уместно
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19.05.2021 01:57 Ответить
Не рівняй цю курву до патріота.
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19.05.2021 05:39 Ответить
Задовбали човнами та лісапетами!!!
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19.05.2021 07:13 Ответить
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