Бутусов решил сложить полномочия советника Тарана: ОП и министру обороны оказалось абсолютно неинтересно мое видение военной реформы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Журналист, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов принял решение сложить полномочия советника министра обороны Украины на общественных началах.
Об этом Бутусов сообщил в статье на сайте Цензор.НЕТ.
По словам журналиста, угроза полномасштабной российской агрессии вскрыла грубейшие провалы и недостатки в работе Министерства обороны, однако "проблемы армии не анализируются и подменяются показухой".
"Министр обороны не реагирует даже на те элементарные проблемы, о которых публично заявляет Комитет по обороне ВР, такие как питание, постройка арсеналов, Гособоронзаказ, кризисное положение с боеприпасами. А тем временем воровство в армии на топливе, закупках, ремонтах остается массовым явлением. Никто не несет ответственности", продолжил Бутусов.
Кроме того, главред Цензор.НЕТ отметил, что в государстве отсутствует централизованная оборонная политика: "Поэтому даже те проблемы, которые МО пытается объективно решить – такие как территориальная оборона, внедрение автоматизированных систем управления, блокируются из-за отсутствия координации на высшем уровне".
Одной из причин увольнения Бутусов также назвал провал Гособоронзаказа-2020.
"Сейчас также срывается Гособоронзаказ 2021 года, окончательный годовой план в конце мая не передан исполнителям", - отметил он.
"Военно-политическое руководство не планирует качественных реформ в армии. Новые документы оборонной политики, в частности, Стратегия военной безопасности, не направлены на изменение ситуации. Можно мириться с некоторыми проблемами, но нельзя мириться с нежеланием их решать", - подчеркнул Бутусов.
Кроме того, по словам журналиста, дело о провале спецоперации по захвату российских террористов-"вагнеровцев" не расследуется уже 8 месяцев: "Верховная Рада блокирует создание следственной комиссии. В 2020 году произошло 7 провалов спецопераций ГУР МО, в результате значительное количество людей захвачено противником, есть, к сожалению, и потери, погибшие из-за кого-то люди, раскрыты ключевые направления работы против РФ. Однако Минобороны игнорирует длинную череду этих провалов, хотя причина очевидна - предательство".
Бутусов также рассказал, какой подход он был намерен использовать в ходе военной реформы:
а) достижение превосходства в позиционной обороне в условиях Минских ограничений;
б) минимизация боевых и небоевых потерь за счет повышения качества войск;
в) подготовка к наступательной операции на Донбассе на случай благоприятной политической обстановки в будущем;
г) подготовка к определенным сценариям действий в Приднестровье и в оккупированном Крыму.
Среди основных принципов журналист назвал максимальную интеграцию в структуры НАТО для сдерживания угроз.
"Наши союзники не будут воевать вместо нас в нашей зоне ответственности – это наземные боевые действия; быть сильным везде невозможно, поэтому наша армия должна иметь превосходство качества над количеством; главное качество войск – боеспособность, то есть способность нанести врагу неприемлемые потери в заданной точке за самое короткое время; превосходство это: лучшие воины с лучшим оружием в нужное время в нужном месте; ресурсы должны концентрироваться там, где наибольший риск для жизни воинов; военные реформы это: непрерывный анализ новых факторов в войне; оборонное планирование на основе анализа; опережающее врага внедрение изменений; победу обеспечивает: ситуационная осведомленность; скорость решений; скрытность маневра; смелость действий; точность поражения целей", - подчеркнул Бутусов.
Кроме того, среди главных проблем главред Цензор.НЕТ назвал:
- отсутствие оборонной политики и единого центра принятия решений в государстве;
- отсутствие проведения военных реформ;
- коррупция и кумовство в работе военно-административной системы;
- армия построена по структуре и уставам ВС СССР 70-х годов;
- армия сохраняет худшие черты советской системы – неадекватно большой аппарат управления; отсутствие полностью укомплектованных воинских частей; господство контроля над инициативой; наказание самостоятельности; отсутствие послеоперационного анализа AAR; подмена ответственности бумажными отписками; полное непонимание критериев боеспособности; полное несоответствие принципам и структуре НАТО;
- отсутствует научная работа и анализ;
- отток кадров, уволилось большинство ветеранов 14-15 годов;
- критическое положение с боеприпасами;
- отсутствует парламентский контроль и объективный анализ проблем;
- невозможность привлекать на долгие контракты самых качественных и мотивированных бойцов.
Первоочередными проектами, по словам Бутусова, являются:
- разработка военной доктрины;
- изучение боевого опыта войны в Украине, Молдове, Сирии, Карабахе;
- новые критерии оценки качества командования;
- отмена и пересмотр советской системы внутренней службы;
- сокращение избыточных управленческих звеньев и военно-административных структур Минобороны и ВСУ;
- реформа трех боевых частей первой линии частей по экспериментальной модели на принципах армий НАТО;
- анализ системы логистики и эффективности затрат армии на содержание и эксплуатацию техники;
- сокращение сроков срочной службы с целью повышения качества отбора до 4 месяцев;
- "велике будівництво" служебного жилья и военных городков прежде всего для боевых частей, воюющих на фронте.
- реформа территориальной обороны.
"Надо или делать, или называть причины, почему сделать нельзя. Министру обороны все это оказалось совершенно неинтересно, как и руководству Офиса президента. За каждое слово в своих выводах и предложениях я готов отвечать", - подытожил журналист.
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По-идее, теперь Тарану надо итти в отставку. И в последствии перед судом объясняться. И за Дебальцево и за нынешнюю работу.
Ну що, Юра, задоволений тим, що агітував за Зеленського ?