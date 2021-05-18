Лавров заявил об усилении Германией линии на системное сдерживание России и пожаловался на "абсурдные обвинения"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российско-немецкие отношения переживают непростой период, Германия усиливает линию на сдерживание России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Непростой период переживают и российско-германские отношения. Приходится констатировать, что в Берлине лишь усилили линию на системное сдерживание России", - говорится в обращении Лаврова к организаторам и участникам форума "Потсдамские встречи".
Министр подчеркнул, что Россию регулярно "с высоких трибун представляют чуть ли не как угрозу европейской безопасности".
"В адрес Москвы выдвигаются безосновательные, а все чаще - абсурдные обвинения. Зашкаливает антироссийская заряженность отдельных немецких СМИ. В результате всего этого усиливается дефицит доверия, продолжается опасная эрозия самого фундамента наших связей", - добавил глава МИД РФ.
Лавров отметил, что Россия не заинтересована в конфронтации с Германией. "Делая все необходимое для защиты национальных интересов, в отношениях с Германией мы выступаем за формирование положительной повестки дня по самому широкому спектру тем", - сказал он.
По словам министра, одним из наиболее стабильных направлений является торгово-инвестиционное сотрудничество России и Германии, также хорошие перспективы сотрудничества в таких областях, как энергетика, передача технологий и цифровизация, локализация немецких производств в России.
Напомним, 23 апреля Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Как сказано в тексте документа, он принят "в целях защиты интересов и безопасности РФ и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств".
Этим указом, в частности, ограничиваются возможности дипломатическим представительствам таких государств нанимать сотрудников в России.
Лавров, в свою очередь, заявил, что список "недружественных" к РФ стран будет периодически пополняться и пересматриваться.
Пожалуйста, подождите...
Volodymyr Ogrysko
@Ogrysko
·16 год
Фактично відбувається легалізація постачання рос.нафти на наш ринок через посередника. Не маю нічого проти діяльності SOCAR - продає якісне пальне.Але не хочу купувати там російське. Слід починати кампанію бойкоту, ми не повинні за цим байдуже спостерігати
А позиція нинішньої Німеччини в ЄС така сама, якою була і позиція росії в республіках срср і "країнах соцтабору" ! І про яку роль Меркель, як "захисника України" в нормандській четвірці може взагалі йти мова... коли її політичне керівництво Німеччини "прикуплене" росією - аналог "Слуг Путіна" в Україні ?
Країни Європи, які нас розуміють та підтримують - бувші республіки комуністичного табору, які пізнали на собі, що таке росія. Але ж вони в ЄС.... - в абсолютній меншості!
Ось і тепер, "стара Європа" (окрім Франції) ввела заборону на продаж зброї Україні бо там, мов, - війна... А Ізраїлю Німеччина регулярно відвантажує зброю, бо там війна... Подвійне дно!
І якщо США виступили з ідеєю передати проти- ковідні технології всім країнам світу безоплатно, то Меркель накручує ЄС, щоб цього не допустити.. Про яекий "гуманізм, європейські цінності" Меркель може йти мова... Подвійне дно!
-В той час, як США та "наші"члени ЄС проти завершення будівництва Північного потоку-2, то Меркель позавчора виступила з закликом до росії, щоб вона добудувала "потік" і не звертала Уваги ні на США, ні на Україну, ні на позицію ЄСЄ бо в неї мов не вистачає газу !!! Так в України є незавантаженими потужності ГТС понад 100 млрд. кубометрів, здавалося б . - отримуй газ через ГТС України, отримуй зріджений газ через термінали (яких в неї досталь) з ОПЕК та США, з яким ти "хочеш нормалізувати" відношення... Ось це і характеризує її двулику позицію, що вона, мов, завжди виступала, щоб зберегти транзит Україною... Подвійне дно!
Йдуть роки, десятиліття, століття але в Європі "захватчиками" і агресорами залишаються росія і німеччина !!!
Сам факт отримання Німеччиною газу через ГТС України - гарантує нам, в ПЕРШУ чергу... що росія не зможе розпочати повномасштабну війну проти України, бо наша ГТС - це "ядерна зброя" стримування росії, не кажучи вже про економічну складову...
Тобто Німеччину, поки буде нею правити Меркель, Україні слід розглядати аналогічно, як росію при Путіні..
Історична аналогія ХХ століття, яка лишається актуальною й донині,-висвітлена у вірші Олександра Олеся «Пам'ятай»:
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
22.08.1931
- российско-американские
- российско-украинские
- российско-прибалтийские (все три страны)
- российско-чешские
- российско-британские
- российско-финские
- российско-грузинские
- российско- канадские
- российско-всяческие ваще.
Кацапы, если кажется, что вокруг все ипанутые, то ипанутые именно вы. Любой психиатр вам в пять минут поставит диагноз.