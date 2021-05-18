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Новости Политика Украины
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налоги (3180) Тимошенко (24576)

Повышение налогов уничтожит украинскую промышленность, а на ее место придут иностранные компании, - Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Повышение налогов уничтожит украинскую промышленность, а на ее место придут иностранные компании, - Тимошенко

Повышением налогов власть уничтожает отечественную промышленность и благоприятствует иностранным компаниям, ведь дает им налоговые льготы.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Это сознательное плановое убийство наших украинских производителей. И это замещение наших украинских производителей абсолютно понятными глобальными корпоративными структурами", - сказала Тимошенко.

По ее словам, инициатива властей повысить налоги и в то же время предоставлять льготы иностранным инвесторам, в частности, по закону "о инвестняне", приведет к уничтожению отечественного производителя.

"Принимается закон об инвестиционных нянях, где если инвесторы приходят извне в те же сферы, где работают сегодня украинские предприниматели, их освобождают от налогообложения, от платы за землю, от любых налогов вообще. Создают для них оффшорные зоны. И сегодня определили еще один приоритет. Они определили приоритет создания оффшорных зон, которые они назвали индустриальными парками, опять же для иностранных инвесторов. А для наших родных производителей, для тех, на ком еще держится украинская промышленность, наоборот, вносят закон о повышении многократном налогов", - рассказала Тимошенко.

Она подчеркнула: для бизнеса должны быть равные условия, независимо от его происхождения, однако украинская власть целенаправленно проводит политику дискриминации собственного производителя, постоянно повышая для него налоги.

"Для наших украинских производителей - драконовские налоги, которые еще и увеличиваются.
Это как раз и есть тот неправильный курс, который надо менять. Не может на территории одной страны действовать две налоговые разные системы. Для одних - льготы, для других - драконовские налоги. Это противоречит вообще экономической теории построения правильной рыночной экономики", - подытожила Тимошенко.

Ранее член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что предложенные правительством изменения в налоговое законодательство неприемлемы для бизнеса, так как содержат новации, которые существенно усложнят работу налогоплательщиков.

В то же время экономический эксперт Алексей Кущ заявил, что повышение налогов приведет к росту цен на все товары, а Украина превратится в сырьевое государство.

Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.
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Топ комментарии
+12
Оооооо........Юлия Владимировна еще «жива»=>давненько не было «слышно/видно»
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18.05.2021 13:20
+11
Йуля володымиривна по мелочам не работает...она только по высокооплачиваемым заказам голос подает...
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18.05.2021 13:26
+9
Когда политик не у власти, он всегда говорит правильные вещи, проблема в том что дорвавшись до корыта, этот правильно говорящий вчера политик начинает делать все ровно наоборот...
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18.05.2021 13:36
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Правила форума Совет форумчан
Юля права. Её можно ставить министром, но не премьером и не президентом, а то завёдёт нас в тайгу.
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18.05.2021 13:19 Ответить
Лучше б про это новость запилили: Тимошенко пришла в Раду с новой прической Підвищення податків знищить українську промисловість, а на її місце прийдуть іноземні компанії, – Тимошенко - Цензор.НЕТ 4773
Підвищення податків знищить українську промисловість, а на її місце прийдуть іноземні компанії, – Тимошенко - Цензор.НЕТ 65
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18.05.2021 13:30 Ответить
Когда политик не у власти, он всегда говорит правильные вещи, проблема в том что дорвавшись до корыта, этот правильно говорящий вчера политик начинает делать все ровно наоборот...
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18.05.2021 13:36 Ответить
Коли політик не у влади, він розробляє і виносить на розгляд суспільства програму позитивних дій. А якщо лише каже правильні речі, це не політик, а обслуга мафії.
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18.05.2021 15:12 Ответить
Політика оцінювати в нас треба по доведеній здатності бити олігархів, і по реакції олігархату на його дії. Відібрала Криворіжсталь і перепродала її чесно по неприйнятній для нашої мафії ціні - отримала від неї 7 років. Це є неспростовні реалії на відміну від казок зомбомашини.
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18.05.2021 13:46 Ответить
Повышение налогов уничтожит украинскую промышленность, а на ее место придут иностранные компании, - заявила Тимошенко перепродавшая Криворіжсталь - Арселор Миттал Підвищення податків знищить українську промисловість, а на її місце прийдуть іноземні компанії, – Тимошенко - Цензор.НЕТ 8306
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18.05.2021 15:17 Ответить
Одначе є різниця між преференціями для когось на шкоду українським компаніям і скасуванням прихватизації Ахметовим з Пінчуком під дахом Кучми Криворіжсталі за 1/6 її реальної вартості. З єдиним у нашій історії гідним наступним продажем цього активу на користь держави. То була іноземна інвестиція на шкоду олігархату. Вона мусила стати першою серед багатьох. Але мафія швидко заблокувала руйнівний для неї процес і в результаті ми сьогодні ушестеро бідніші від поляків.
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18.05.2021 19:07 Ответить
Таки вы не против иностранных инвестиций? Підвищення податків знищить українську промисловість, а на її місце прийдуть іноземні компанії, – Тимошенко - Цензор.НЕТ 1162
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18.05.2021 19:17 Ответить
Звичайно ні. Я за все, що і як роблять в себе цивілізовані країни. За 3 десятиліття ми не отримали багато трильйонів доларів інвестицій у наслідку перемоги мафії. І все йде до того, що тепер замість них прийдуть копійки на поховання.
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19.05.2021 00:14 Ответить
Оооооо........Юлия Владимировна еще «жива»=>давненько не было «слышно/видно»
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18.05.2021 13:20 Ответить
Йуля володымиривна по мелочам не работает...она только по высокооплачиваемым заказам голос подает...
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18.05.2021 13:26 Ответить
Та да - есть такое у неё......
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18.05.2021 14:14 Ответить
отработала рыжего гешефт
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18.05.2021 13:20 Ответить
Да и хрен на них...на тех типа отечественных производителях...которые деньги в офшоры выводят...и налоги не платят...типа 95 квартала...
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18.05.2021 13:23 Ответить
Производство будет в Украине?? Рабочие места в Украине?? Ну тогда с какого перепугу ты бабка вдруг встрепенулась???
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18.05.2021 13:25 Ответить
Юля? шо, - неужели скоро выборы? Повышение налогов уничтожит украинскую промышленность, а на ее место придут иностранные компании, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4247
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18.05.2021 13:25 Ответить
Кулеба теж щось сказав. Мабуть теж скоро вибори.
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18.05.2021 13:34 Ответить
О жулька заспівала свою улюблену пісню про те що французи, німці та американці зкуплять наші заводи і землю, а вас зроблять рабами. Тільки от після таких її пісень завони такі, як вона місцеві панувальщики або скупили за безцінь або вирізали, а землю за безцінь потихеньку скупляють і за безцінь використовують, і хто кого зробив рабами та батраками?
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18.05.2021 13:33 Ответить
Не пробував розібратися, чому усі ті недолугі французи, поляки і т.д. створили в себе ринок землі з жорсткими обмеженнями , захистом національного виробника та інтересів держави?
Яку завиєте ви пісню, коли вам дійде - українську землю спіткала та ж доля, що і колишню нашу промисловість. Але ці наслідки будуть вже остаточно для держави фатальними.
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19.05.2021 00:22 Ответить
Абынеюли!Страна в попе это все Ваше!А за продажу земли зеленые ничтожества еще ответят!
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18.05.2021 13:34 Ответить
І не тільки вони.Підвищення податків знищить українську промисловість, а на її місце прийдуть іноземні компанії, – Тимошенко - Цензор.НЕТ 1109
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18.05.2021 13:44 Ответить
ня. читай
Проект Закону про ринок земель
Номер, дата реєстрації:2143 від 28.02.2008
Сесія реєстрації:2 сесія VI скликання
Редакція законопроекту:Основний
Рубрика законопроекту:Галузевий розвиток
Суб'єкт права законодавчої ініціативи:
Кабінет Міністрів України
Ініціатор(и) законопроекту: Тимошенко Юлія Володимирівна Кабінет Міністрів України
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=31852
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18.05.2021 13:49 Ответить
По логике юв - иностранцы будут платить налоги, а наши производители нет.
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18.05.2021 13:36 Ответить
Крыса с бутафорскими очками . Уже одно это указывает на то , что брехливая .
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18.05.2021 13:43 Ответить
Залізний аргумент.
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18.05.2021 13:49 Ответить
...которым налоги нипочём!
ох и баба Жуля.
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18.05.2021 13:45 Ответить
та нехай вже йдуть іноземці аби не ти Підвищення податків знищить українську промисловість, а на її місце прийдуть іноземні компанії, – Тимошенко - Цензор.НЕТ 5712
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18.05.2021 13:51 Ответить
То ли дело газовые контракты с }{уйлом с "базовой ценой" около 500$. Підвищення податків знищить українську промисловість, а на її місце прийдуть іноземні компанії, – Тимошенко - Цензор.НЕТ 2986
От таких цен украинские производители тогда "зажили", как никогда раньше. Підвищення податків знищить українську промисловість, а на її місце прийдуть іноземні компанії, – Тимошенко - Цензор.НЕТ 2779
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18.05.2021 13:53 Ответить
ахметка пролобіював юлю ..

ахметка хоче купити черговий будинок десь березі океану за 4млрд,
а грошей не вистачає..
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18.05.2021 13:56 Ответить
на ее место придут иностранные компании --

з такою судовою системою ніхто своїми коштами
ризикувати не хоче
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18.05.2021 13:59 Ответить
При такой судебной системе к нам вряд ли будут ломиться иностранные инвесторы. В индустриальных парках могут участвовать и украинские предприниматели, никаких препятствий нет. Почти у каждой развитой страны, в том числе в КНР, существуют разные налоговые системы и разнообразные парки и как-то у них это все великолепно функционирует и дает толчок быстрому развитию экономики.
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18.05.2021 14:51 Ответить
Шо то вспомнилась Витренко в Одессе.Только у Юли вместо НАТО ино.инвесторы.А смысл тот же.
Підвищення податків знищить українську промисловість, а на її місце прийдуть іноземні компанії, – Тимошенко - Цензор.НЕТ 8129 Підвищення податків знищить українську промисловість, а на її місце прийдуть іноземні компанії, – Тимошенко - Цензор.НЕТ 8872
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18.05.2021 15:00 Ответить
Иностранные инвесторы не придут, а вот на внешнем рынке, нишы занятые до сих пор нашей промышленностью займут иностранные производители.
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18.05.2021 15:08 Ответить
Кто то соскучился по очередной порции популистского бреда от ваны?
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18.05.2021 15:25 Ответить
А Йуля большаая оптимистка! Потому что в реале с такими продажными судами и рэкетирствующей властью хрен какая нормальная иностранная компания сюда зайдет. Кроме тех, конечно, в чьих странах еще хуже.
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18.05.2021 16:37 Ответить
 
 