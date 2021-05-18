Повышение налогов уничтожит украинскую промышленность, а на ее место придут иностранные компании, - Тимошенко
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Повышением налогов власть уничтожает отечественную промышленность и благоприятствует иностранным компаниям, ведь дает им налоговые льготы.
Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".
"Это сознательное плановое убийство наших украинских производителей. И это замещение наших украинских производителей абсолютно понятными глобальными корпоративными структурами", - сказала Тимошенко.
По ее словам, инициатива властей повысить налоги и в то же время предоставлять льготы иностранным инвесторам, в частности, по закону "о инвестняне", приведет к уничтожению отечественного производителя.
"Принимается закон об инвестиционных нянях, где если инвесторы приходят извне в те же сферы, где работают сегодня украинские предприниматели, их освобождают от налогообложения, от платы за землю, от любых налогов вообще. Создают для них оффшорные зоны. И сегодня определили еще один приоритет. Они определили приоритет создания оффшорных зон, которые они назвали индустриальными парками, опять же для иностранных инвесторов. А для наших родных производителей, для тех, на ком еще держится украинская промышленность, наоборот, вносят закон о повышении многократном налогов", - рассказала Тимошенко.
Она подчеркнула: для бизнеса должны быть равные условия, независимо от его происхождения, однако украинская власть целенаправленно проводит политику дискриминации собственного производителя, постоянно повышая для него налоги.
"Для наших украинских производителей - драконовские налоги, которые еще и увеличиваются.
Это как раз и есть тот неправильный курс, который надо менять. Не может на территории одной страны действовать две налоговые разные системы. Для одних - льготы, для других - драконовские налоги. Это противоречит вообще экономической теории построения правильной рыночной экономики", - подытожила Тимошенко.
Ранее член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что предложенные правительством изменения в налоговое законодательство неприемлемы для бизнеса, так как содержат новации, которые существенно усложнят работу налогоплательщиков.
В то же время экономический эксперт Алексей Кущ заявил, что повышение налогов приведет к росту цен на все товары, а Украина превратится в сырьевое государство.
Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.
Пожалуйста, подождите...
Яку завиєте ви пісню, коли вам дійде - українську землю спіткала та ж доля, що і колишню нашу промисловість. Але ці наслідки будуть вже остаточно для держави фатальними.
Проект Закону про ринок земель
Номер, дата реєстрації:2143 від 28.02.2008
Сесія реєстрації:2 сесія VI скликання
Редакція законопроекту:Основний
Рубрика законопроекту:Галузевий розвиток
Суб'єкт права законодавчої ініціативи:
Кабінет Міністрів України
Ініціатор(и) законопроекту: Тимошенко Юлія Володимирівна Кабінет Міністрів України
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=31852
ох и баба Жуля.
От таких цен украинские производители тогда "зажили", как никогда раньше.
ахметка хоче купити черговий будинок десь березі океану за 4млрд,
а грошей не вистачає..
з такою судовою системою ніхто своїми коштами
ризикувати не хоче