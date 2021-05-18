Минздрав и Всемирный Банк подписали соглашение на $90 млн, из которых $40 млн будут направлены на приобретение вакцины
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Министерство здравоохранения и Международный банк реконструкции и развития (Всемирный Банк) заключили соглашение о начале в Украине проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Соглашение подписали министр здравоохранения Максим Степанов и директор Всемирного Банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи.
Около 2,5 млрд гривен (90 млн долларов) будут предоставлены Украине для развертывания дополнительных возможностей в борьбе с пандемией. Средства будут направлены по трем направлениям: около 1,1 млрд грн (40 млн долл) направят на поддержку приобретения вакцины, около 850 млн грн (30 млн долл) выделят на развертывание вакцинации против COVID-19, а более 550 млн грн (20 млн долл) предусмотрели на укрепление способности проведения тестирования на COVID-19 в Украине.
"Минздрав в рекордные сроки - в течение 4 месяцев - полностью завершил процедуру подготовки и согласования проекта Соглашения о займе. В апреле были проведены финальные переговоры со Всемирным Банком по привлечению займа на обсужден детали реализации проекта. 11 мая на заседании Совета директоров МБРР получение Украиной займа было окончательно принято, а затем подписано", - сказано в сообщении.
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