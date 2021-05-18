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Минздрав и Всемирный Банк подписали соглашение на $90 млн, из которых $40 млн будут направлены на приобретение вакцины

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Минздрав и Всемирный Банк подписали соглашение на $90 млн, из которых $40 млн будут направлены на приобретение вакцины

Министерство здравоохранения и Международный банк реконструкции и развития (Всемирный Банк) заключили соглашение о начале в Украине проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Соглашение подписали министр здравоохранения Максим Степанов и директор Всемирного Банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи.

Около 2,5 млрд гривен (90 млн долларов) будут предоставлены Украине для развертывания дополнительных возможностей в борьбе с пандемией. Средства будут направлены по трем направлениям: около 1,1 млрд грн (40 млн долл) направят на поддержку приобретения вакцины, около 850 млн грн (30 млн долл) выделят на развертывание вакцинации против COVID-19, а более 550 млн грн (20 млн долл) предусмотрели на укрепление способности проведения тестирования на COVID-19 в Украине.

"Минздрав в рекордные сроки - в течение 4 месяцев - полностью завершил процедуру подготовки и согласования проекта Соглашения о займе. В апреле были проведены финальные переговоры со Всемирным Банком по привлечению займа на обсужден детали реализации проекта. 11 мая на заседании Совета директоров МБРР получение Украиной займа было окончательно принято, а затем подписано", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всемирный банк выделил Украине 90 млн евро кредита на вакцинацию от COVID-19
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О, на пилораму "Велике крадівництво" дрова підвозять !!!)))
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18.05.2021 13:42 Ответить
Власні гроші мудрого наріда пішли на "велике крадівництво" а вдогонку ще й кредит "на вакцини")
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18.05.2021 13:44 Ответить
В Україні доріг багато,є куди закатувати !!)))
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18.05.2021 13:45 Ответить
и чего я плохо учился!? Был бы депутатом и жил бы на откаты и привелегии Минздрав и Всемирный Банк подписали соглашение на $90 млн, из которых $40 млн будут направлены на приобретение вакцины - Цензор.НЕТ 8173
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18.05.2021 13:47 Ответить
А вакцину на асфальт менять не пробовали?
Уверен, что производители вакцины с удовольствием бы совершили обмен по курсу 1:5. 1кг асфальта на 5 кг вакцины
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18.05.2021 13:52 Ответить
Лучше бы взяли кредит на постройку в Украине производства вакцины и это бы позволило вакцинировать всех Украинцев и потом помогать вакцинировать остальной мир и еще бы Украина денег заработала с продажи вакцин и вернула бы кредит и еще бы заработала чистых денег.
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18.05.2021 13:58 Ответить
под чутким руководством ермака и ему подобным по Украине и далее в офшори перемещаються по разным мнениям от 30 до 37 миллиардов левих баксов. при этом люди, участники этих движений ходят по миру с протянутой рукой. Есть этому нормальное обьяснение или нет? например, през. коррупционер, делетант, верит в свой ОП, лошара наконец. ну хоть что нибудь могут нам сказать?
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18.05.2021 14:01 Ответить
А куда делись те 2 млрд.дол., которые Евросоюз выделил Украине для борьбы с Ковидом?

2020 год : "МВФ дал зеленый свет "коронавирусному" кредиту Украине
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) во вторник, 9 июня 2020, утвердил 18-месячную кредитную программу stand-by, в рамках которой Украина получит 5 миллиардов долларов США на преодоление последствий пандемии коронавируса. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МВФ .
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18.05.2021 14:42 Ответить
Минздрав и Всемирный Банк подписали соглашение на $90 млн, из которых $40 млн будут направлены на приобретение асфальта, а остальные переведены на счета Зеленского МОЗ та Світовий Банк підписали угоду на $ 90 млн, з яких $ 40 млн будуть спрямовані на придбання вакцини - Цензор.НЕТ 1097
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18.05.2021 14:58 Ответить
 
 