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Список "недружественных стран" может расширяться. США пока не просили исключить их из перечня, - замглавы МИД РФ Рябков
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва может расширить список недружественных государств.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью РБК.
"Список недружественных стран может и расширяться, хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным. Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага", - сказал дипломат.
По его словам, Соединенные Штаты пока не просили исключить их из этого списка. Рябков подчеркнул, что критериями исключения из соответствующего перечня служат поведение властей другого государства и их готовность предпринять практические шаги.
Топ комментарии
+20 Porol ferton
показать весь комментарий18.05.2021 13:39
+19 Eugen Mk
показать весь комментарий18.05.2021 13:38
+19 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий18.05.2021 13:51
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В отместку фермер Джон Малкольн из Аризоны запретил ***** вход в свой туалет.
И шо его больше всего раздражает, так это то, что ***** до сих пор не просит его туда пускать
Армения и Зимбабве.
а теперь рябков с недоумением жалуется, что "пока не попросили.. а мы так надеялись!"
PS: Не стоит портить километры бумаги, на списки недружественных стран! =)