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Новости За рубежом
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МИД РФ (1629) Россия (91187) США (23153) Чехия (1463) Рябков (48)

Список "недружественных стран" может расширяться. США пока не просили исключить их из перечня, - замглавы МИД РФ Рябков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Список

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва может расширить список недружественных государств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью РБК.

"Список недружественных стран может и расширяться, хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным. Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага", - сказал дипломат.

По его словам, Соединенные Штаты пока не просили исключить их из этого списка. Рябков подчеркнул, что критериями исключения из соответствующего перечня служат поведение властей другого государства и их готовность предпринять практические шаги.

Читайте также: Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+20
Сами там себе Что-то записывают,вычереркиваютВроде кому-то интересно их мнение и их записи.
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18.05.2021 13:39
+19
А в штатах в курсе?
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18.05.2021 13:38
+19
Список "недружественных стран" может расширяться. США пока не просили исключить их из перечня, - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 9582
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18.05.2021 13:51
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Список "недружественных стран" может расширяться. США пока не просили исключить их из перечня, - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 7923 Список "недружественных стран" может расширяться. США пока не просили исключить их из перечня, - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 7923 Список "недружественных стран" может расширяться. США пока не просили исключить их из перечня, - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 7923
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18.05.2021 13:38 Ответить
В московитів чергове загострення параноїдальної шизофренії !!!)))
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18.05.2021 13:55 Ответить
Список "недружніх країн" може розширюватися. США поки не просили виключити їх з переліку, - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 2351
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18.05.2021 14:09 Ответить
А в штатах в курсе?
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18.05.2021 13:38 Ответить
Естественно !

В отместку фермер Джон Малкольн из Аризоны запретил ***** вход в свой туалет.

И шо его больше всего раздражает, так это то, что ***** до сих пор не просит его туда пускать
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18.05.2021 14:05 Ответить
Проте фермер Джон не відпочине на Південному узбережжі моря Лаптьових і не позасмагає на курортах сонячного Магадана !!!)))
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18.05.2021 14:08 Ответить
А разве есть страны которые не попали в этот список????
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18.05.2021 13:38 Ответить
Канешна!
Армения и Зимбабве.
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18.05.2021 13:56 Ответить
Сирия, Венесуэла....
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18.05.2021 16:35 Ответить
Да) попала Америка. На Волл-стрит волна самоубийств.
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18.05.2021 13:39 Ответить
Сами там себе Что-то записывают,вычереркиваютВроде кому-то интересно их мнение и их записи.
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18.05.2021 13:39 Ответить
Та хоть камни с неба Список "недружніх країн" може розширюватися. США поки не просили виключити їх з переліку, - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 14
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18.05.2021 14:22 Ответить
кругом враги!....... приполярный дикий туземец метается с ледяным копьём......
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18.05.2021 13:40 Ответить
Список "недружніх країн" може розширюватися. США поки не просили виключити їх з переліку, - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 7471
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18.05.2021 14:55 Ответить
glorious roll of honor
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18.05.2021 13:40 Ответить
"оголтелая позиция" это круть))
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18.05.2021 13:41 Ответить
Це список адекватних країн.
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18.05.2021 13:41 Ответить
так может они просто гордятся?
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18.05.2021 13:42 Ответить
Прага?...хммм.....так понимаю самое место организовать встречку пукина и Байдена именно в ...Праге. А че, чистый опрятный город, много достопримечательностей, и жене...пукина будет на что посмотреть!!!!
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18.05.2021 13:43 Ответить
кремль спалился.. все затевалось ради одного - чтобы "США ПОПРОСИЛИ исключить их из списка"

а теперь рябков с недоумением жалуется, что "пока не попросили.. а мы так надеялись!"
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18.05.2021 13:45 Ответить
Извиняюсь за свой английский, но американцы сказали ,,пихуй" иди сто то вроде того.
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18.05.2021 13:45 Ответить
На плакате: солдат- }{уйло и его банда, баран- народец параши, волк- все остальные страны. Список "недружественных стран" может расширяться. США пока не просили исключить их из перечня, - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 4577
Список "недружественных стран" может расширяться. США пока не просили исключить их из перечня, - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 1182
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18.05.2021 13:47 Ответить
слабаки. свЫн вон объявил весь мир врагами.
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18.05.2021 13:48 Ответить
Что ты сейчас пердануло?
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18.05.2021 13:57 Ответить
Это не оно. Это стекломой.
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18.05.2021 14:02 Ответить
если твоего узенького умишки хватает только на то, чтобы срать на форуме, так и быть, спешал фо ю, расширенная версия: твоя паРаша слабаки - всего два врага. но вам есть к чему стремиться: у Ким Чен свЫна весь мир во врагах.
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18.05.2021 14:03 Ответить
так бы сразу и сказал
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18.05.2021 14:58 Ответить
Олени-юродиевые клоуны. Носятся со своей никому не нужной помойкой как дурак со ступой, что бы хоть кто то обратил внимание.
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18.05.2021 13:48 Ответить
Список "недружественных стран" может расширяться. США пока не просили исключить их из перечня, - замглавы МИД РФ Рябков - Цензор.НЕТ 9582
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18.05.2021 13:51 Ответить
Список "недружніх країн" може розширюватися. США поки не просили виключити їх з переліку, - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 8001
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18.05.2021 14:10 Ответить
вы главное сохраняйте мужество и ждите - штаты обязательно попросят
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18.05.2021 13:51 Ответить
скорее всего после дождика в четверг....может быть, но ето не точно Список "недружніх країн" може розширюватися. США поки не просили виключити їх з переліку, - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 4842
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18.05.2021 15:00 Ответить
Ничё-ничё! Все еще попляшем! Вот как запустют ракету на ядерном пердячем пару, так все слезами умоемся! Кузю горелого покрасят парадной белой краской, из Т-54 Армату сделают и все, жопа нам, русофобам-затейникам! Все-все гады уже на карандаш взяты! Даже если с похмелья боярышникового память отшибет, утром можно по списку всех врагов восстановить поименно!
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18.05.2021 13:53 Ответить
Забавный народ эти русские, "США не просили...", как дети малые, честное слово, США беспокоятся чтобы они голову себе не повредили ненароком, а они в своей песочнице сопят и пыжатся.
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18.05.2021 13:53 Ответить
А то что, навалите себе в штаны и обоссытесь?
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18.05.2021 13:55 Ответить
и ето скорее всего так и будет.с вероятностью 99,9%
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18.05.2021 15:02 Ответить
Рябконь с лаврлошадью, явно белены объелись, да ещё колумбийская мука! Пора составлять список дружественных стран, ничего расширять не придётся, как он сейчас есть (чистый лист) таким и останется! Другое дело стран проституток, которые за бабки всё, что угодно!!!
PS: Не стоит портить километры бумаги, на списки недружественных стран! =)
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18.05.2021 13:56 Ответить
Вообще-то попасть в этот список-великая честь. С какой стати просить исключать из него? Это контрпродуктивно.
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18.05.2021 14:00 Ответить
Жди Рябков, скоро американцев задушит тоска по лаптям и балалайкам - приползут, на коленях умолять будут. Скоро.
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18.05.2021 14:01 Ответить
Страны из списка будут лишены балалаек, лаптей и блинов с лопаты. Прекратится также экспорт пеньки (шо за херня, кто точно знает?). Нефть и газ перекрывать не представляется возможным, бо тупо с голоду подохнут... А еще в наказание странам из сакрального списка будет уничтожен Воронеж.
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18.05.2021 14:01 Ответить
США не прросили виключити зі списків недружніх країн московії. Що ж тепер буде, як жити бідним американцям без терористів і хакерів із Засрашки? Де ж вони бідні будуть брати нові технології і кредити?
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18.05.2021 14:10 Ответить
Список "недружніх країн" може розширюватися. США поки не просили виключити їх з переліку, - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 7975
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18.05.2021 14:14 Ответить
Американцы встали на колени, чтобы рашисты исключили США из страшного списка.Список "недружніх країн" може розширюватися. США поки не просили виключити їх з переліку, - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 4837
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18.05.2021 14:18 Ответить
Непогано було б ще й відправити з недружніх країн всіх родичів, дітей дружин і блдєй тих, хто прийняв цей список назад у расеюшку - в радньіє пєнзьі, сізрані. ерьзяні та інш.вєлікороССкіє йе-бєня.
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18.05.2021 14:23 Ответить
Скоро всі цивілізовані країни вишикуються в чергу щоб отримати почесне звання "Враг Рассєї"
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18.05.2021 14:43 Ответить
Dass ich nicht lache !
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18.05.2021 14:53 Ответить
"Список недружественных стран может и расширяться, хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным. Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага", - сказал дипломат, "95"-ый учитесь! Это вам не ворованный трюк 1977 года, где писюном по клавишам...
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18.05.2021 14:54 Ответить
Список "недружніх країн" може розширюватися. США поки не просили виключити їх з переліку, - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 7169
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18.05.2021 15:04 Ответить
Тобто москали в ожидании прошения от США об исключении из списка врагов Список "недружніх країн" може розширюватися. США поки не просили виключити їх з переліку, - заступник глави МЗС РФ Рябков - Цензор.НЕТ 9053
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18.05.2021 15:07 Ответить
Походу бывшая страна-бензоколонка сама начала верить в свою же пропаганду,созданную для внутреннего потребления безмозглыми холопами. И это опасно,когда е***тые не понимают насколько они неадекватные.
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18.05.2021 15:19 Ответить
Не могу сообразить, как сюда приспособить "Неуловимого Джо"
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18.05.2021 16:43 Ответить
США просили список подтереться...рф-ия отказала )))))
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18.05.2021 17:46 Ответить
 
 