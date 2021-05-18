Список "недружественных стран" может расширяться. США пока не просили исключить их из перечня, - замглавы МИД РФ Рябков

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва может расширить список недружественных государств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью РБК.

"Список недружественных стран может и расширяться, хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным. Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага", - сказал дипломат.

По его словам, Соединенные Штаты пока не просили исключить их из этого списка. Рябков подчеркнул, что критериями исключения из соответствующего перечня служат поведение властей другого государства и их готовность предпринять практические шаги.

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