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Новости Политика УкраиныПроисшествия
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Кличко (4510) контрабанда (2378) обыск (1844) СБУ (18658) топливо (614)

В двери к Кличко никто не врывался. Мы пришли в офис по соседству, а потом искали администратора камер видеонаблюдения, - СБУ (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

18 мая сотрудники СБУ провели ряд одновременных обысков сразу в нескольких регионах Украины. Все они - в рамках уголовного производства по контрабанде в нашу страну горюче-смазочных материалов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Цель этих действий - разоблачить сеть дельцов, которые нелегально импортировали в Украину крупные партии топлива из Республики Беларусь и РФ. Речь идет о незаконно импортируемой продукции более чем на 100 млн грн.

Одно из офисных помещений, в котором "разместились" злоумышленники и где проводила обыски СБУ, находилось в том же доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К дому Кличко подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов: они около часа находятся в подъезде, - Бутусов. ФОТО

Чтобы установить все обстоятельства деятельности злоумышленников, сотрудники СБУ, среди прочего, искали администратора камер-видеонаблюдения снаружи и внутри дома. Все это - с целью установления и подтверждения причастности фигурантов производства к помещениям, расположенным на соответствующем этаже.

На обнародованных Виталием Кличко видео четко видно, что в его дверь, как и в двери других его соседей по подъезду (не являющихся фигурантами производства), никто не врывался. Двое сотрудников СБУ в гражданском позвонили в дверь и не дождавшись ответа пошли к другим соседям, чтобы получить информацию о фигурантах производства.

СБУ действует исключительно в рамках и способом, определенным законом. Мы защищаем Украину и рассчитываем на поддержку добропорядочных граждан.

Также читайте: Обыски проводятся не у Кличко, а у фигурантов производства по фальсифицированию нефтепродуктов, - СБУ
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Топ комментарии
+28
Насколько я слышал, 2 соседки Виталика- пенсионерки, которые раньше работали в Оперном Театре. СБУ надо проверить и сам театр на предмет контрабанды топлива через женский туалет. СБУ сообщила подробности дела, в рамках которого проводила обыски у соседей Кличко: речь о контрабанде топлива из РФ И Беларуси более чем на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 2414
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18.05.2021 13:50
+23
Да, не повезло Кличку с соседями. Хотя эти еще нормальные, а могли перфаратором 10 лет подряд все выходные что-то долбить СБУ сообщила подробности дела, в рамках которого проводила обыски у соседей Кличко: речь о контрабанде топлива из РФ И Беларуси более чем на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 8325
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18.05.2021 13:50
+19
Слухати хабалку Верещучку , - себе не поважати!
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18.05.2021 14:07
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Правила форума Совет форумчан
чого в квартиру Кличко рвались? Невже подумали, що Кличко кришує контрабандистів?
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18.05.2021 13:49 Ответить
Кличко переконаний, що правоохоронці приходили саме до нього - відео спонтаного брифінгу

Два десятки працівників Служби безпеки навідалися до будівлі, де мешкає міський голова Києва Віталій Кличко, приблизно о 7-й ранку. Зайшли до квартири, яка поверхом нижче за помешкання Віталія Кличка. Мешканці багатоповерхівки викликали поліцію.
Самого ж міського голови на момент проведення слідчих дій вдома не було. Він все ж певен: правоохоронці намагалися потрапити саме до його домівки. Назвав дії правоохоронців психологічним тиском.
"У мене стоїть камера відеоспостереження, і я бачив, як вони дзвонили у мої двері. Сусідка каже, що вони дзвонили у двері і питали, де Кличко. Випадково? У мене сумніви. Я вважаю це тиском. Їм не подобається, що Кличко робить заяви, вимагає локдаун, об'єднує мерів", - сказав столичний очільник.
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18.05.2021 14:00 Ответить
Надо было как с Чаусом взять в прокат машины мешок Витальке на голову на пробежке и спрятать его потом в ОП ))
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18.05.2021 20:25 Ответить
Насколько я слышал, 2 соседки Виталика- пенсионерки, которые раньше работали в Оперном Театре. СБУ надо проверить и сам театр на предмет контрабанды топлива через женский туалет. СБУ сообщила подробности дела, в рамках которого проводила обыски у соседей Кличко: речь о контрабанде топлива из РФ И Беларуси более чем на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 2414
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18.05.2021 13:50 Ответить
Да, не повезло Кличку с соседями. Хотя эти еще нормальные, а могли перфаратором 10 лет подряд все выходные что-то долбить СБУ сообщила подробности дела, в рамках которого проводила обыски у соседей Кличко: речь о контрабанде топлива из РФ И Беларуси более чем на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 8325
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18.05.2021 13:50 Ответить
***
я встал сегодня с петухами
с их перфоратором точней... )))))
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18.05.2021 13:57 Ответить
проснувшись в пять утра в субботу
кричу с балкона эгегей
мне отвечают что неправ я
и гей
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18.05.2021 14:09 Ответить
😂
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18.05.2021 14:20 Ответить
***
уснули рыбки птички пчёлки
спит головой качая слон
и лишь сосед долбит негромко
бетон
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18.05.2021 14:22 Ответить
настало время для ремонта
и так как я весьма культурн
я перфоратором сыграю
ноктюрн
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18.05.2021 16:35 Ответить
У двері до Кличка ніхто не вривався. Ми прийшли в офіс по сусідству, а потім шукали адміністратора камер відеоспостереження, - СБУ (оновлено) - Цензор.НЕТ 3239 на Поеторії іще знайшов жіночу версію (авторка - якась Катюня)... на тему girl next door, так би мовити... ))))))

олег мне нужен перфоратор
возможно даже молоток
вобщето секс но я стесняюсь
об этом прямо говорить
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18.05.2021 18:51 Ответить
Тот педалик шо на велике? Таки да СБУ повідомила подробиці справи, в межах якої проводила обшуки у сусідів Кличка: йдеться про контрабанду палива з РФ І Білорусі більш ніж на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 605
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18.05.2021 13:52 Ответить
Удивительное совпадение. А вот у Зеленского все соседи няшки.
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18.05.2021 13:51 Ответить
а Веталь уже Юрцу позвонил, шоб рятувал!)))
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18.05.2021 13:52 Ответить
Верещучка уже ситуацию с обыском у Кличко начала комментировать.
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18.05.2021 13:57 Ответить
Слухати хабалку Верещучку , - себе не поважати!
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18.05.2021 14:07 Ответить
пропадёт разливная солярка..... 80% маршруток богдан станет..... Байден остановись......!!!!.... СБУ повідомила подробиці справи, в межах якої проводила обшуки у сусідів Кличка: йдеться про контрабанду палива з РФ І Білорусі більш ніж на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 7523
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18.05.2021 13:53 Ответить
уверен шо Игорь Валерич восполнит все пробелы
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18.05.2021 13:54 Ответить
Игорь Валерич не резиновый, хотя.......
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18.05.2021 13:57 Ответить
У двері до Кличка ніхто не вривався. Ми прийшли в офіс по сусідству, а потім шукали адміністратора камер відеоспостереження, - СБУ (оновлено) - Цензор.НЕТ 3928

Все у світі відносне...
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18.05.2021 18:01 Ответить
зеЛя и его банда 'кошмарят' политических соперников. как во время Яныка
закончат зеленые хуже яныка
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18.05.2021 13:56 Ответить
В суде решать спорные вопросы, а не вопить о кошмарах. Или судебной реформы не было?
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18.05.2021 14:29 Ответить
Ну так запрети через суд вопить о кошмарах. Или судебной реформы не было?
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18.05.2021 19:41 Ответить
Хочу подякувати зебілам за те, що підняли на пару процентів рейтин Віталіка. У Києві підтримка зелених довбнів критично мала.
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18.05.2021 14:18 Ответить
а где же на этих правдивых фото то, что изъято у "соседей"? - ландшафт не похож на ул.Владимирскую и оперный театр.
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18.05.2021 13:59 Ответить
Это секретная информация!
Вопрос национальной безопастности!
СБУ повідомила подробиці справи, в межах якої проводила обшуки у сусідів Кличка: йдеться про контрабанду палива з РФ І Білорусі більш ніж на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 862
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18.05.2021 16:44 Ответить
дела, в рамках которого проводила обыски у соседей Кличко/ Детская песня: Как из гардероба высунулась жо… A? Что? - Ничего, жёлтые ботинки. /Как у тёти Нади все подруги ***… А? Что? - Ничего, ***хами торгуют.
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18.05.2021 14:01 Ответить
«Кожного ранку о 6:30 я тренуюсь, адже у здоровому тілі - здоровий дух, - розповів Віталій Кличко. - Раптом мені повідомили, що до мого під'їзду під'їхав автобус із правоохоронцями, які піднялися на мій поверх. Я одразу повернувся додому, щоб з'ясувати, у чому справа. Адже у зв'язку з останніми подіями - обшуками у моїх друзів, членів партії "Удар", голів департаментів КМДА, комунальних підприємствах, - очікував щось подібне. Йде така навала, якої не було за часів Януковича. Вони приходять і знову вимагають матеріали, які ми вже передали правоохоронцям».

«Мені не відомо, хто саме тут винаймає квартиру, знаю що кілька офісів. Але камера, встановлена на моєму поверсі, зафіксувала, що правоохоронці підіймалися на мій поверх і дзвонили та стукали у двері моєї квартири.
Помилка? Я не думаю. Безпрецедентний тиск на міську владу триває, такого не було навіть за часів Януковича. І за такі незаконні дії і їх режисерам, і виконавцям доведеться відповідати за законом», - заявив Віталій Кличко. https://vechirniy.kyiv.ua/news/52813/
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18.05.2021 16:38 Ответить
Удивительно другое , что работники оперного театра , незаконно ху@ рят бензин из РФ и Беларусии 😂
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18.05.2021 14:05 Ответить
Не оспариваю изложенный текст о работе СБУ. Но ошибиться не то чтобы квартирой, а этажом... Однако... Хотя это может и хорошо, а то ведь могли и домом ошибиться...
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18.05.2021 14:07 Ответить
в ГСМ содержится метиловый спирт?
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18.05.2021 14:16 Ответить
В некоторых сортах солярки и бензина содержится. Но как топливо переработать в горюче-смазочные материалы, если оно уже само по себе горючее и смазочного компонента там почти нет? -- то тайна, покрытая мраком ... -- хымия, короче, СБУшная, какая-то...*)
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18.05.2021 14:34 Ответить
Звісно, ворогам (напевно) закон, а друзям усе. СБУ повідомила подробиці справи, в межах якої проводила обшуки у сусідів Кличка: йдеться про контрабанду палива з РФ І Білорусі більш ніж на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 9754
Чомусь не цікавляться фіктивною фірмою без адреси "ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД"" з засновником студентом, через яку закупили за невідомою ціною вакцину Ковішилд.
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18.05.2021 14:17 Ответить
на щет фиктивних фирм.... наверноя я придумал что фирма имеющая 1000 грн уставного капитала имеющая двух сотрудников, как правило бухгалтер и уборщица на полставки может выиграть миллиардный тендер. я придумал что таможня работает вручную а не електронно и я назначил силовиков которие все это кришуют. наверное именно меня нужно держать в тюрьме до сильного ухудшения здоровья, потом задушить, расстрелять и еще поесить.
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18.05.2021 14:20 Ответить
приходили к соседам, а укакался виталя. значит есть чего бояться, раз в панику ударился.
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18.05.2021 14:22 Ответить
СБУ повідомила подробиці справи, в межах якої проводила обшуки у сусідів Кличка: йдеться про контрабанду палива з РФ І Білорусі більш ніж на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 1612
Да, не повезло Кличку ведь не ту политическую силу он выбрал.
А мог бы спокойно способствовать хищениям и без всяких проблем!
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18.05.2021 14:39 Ответить
Вся энергия Зеленского уходит на борьбу с прошлым и, возможно, будущим президентами 18 мая, 2021Без рубрикиКомментарии: 1
СБУ повідомила подробиці справи, в межах якої проводила обшуки у сусідів Кличка: йдеться про контрабанду палива з РФ І Білорусі більш ніж на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 4226А сам Вовочка в это время снимает десятый дубль «обращения к нации» по поводу двух лет своего ни...уя…
Такое впечатление, что у Зеленского вся энергия уходит на борьбу с прошлым Президентом и с Президентом возможно будущим в лице Кличка.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке известный журналист, бывший пресс-секретарь СБУ, экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.
В тему - В квартиру мэра Киева ломились вооруженные и в шлемах силовики: заявление Кличко
Причем, задействуются для этого в полный рост прежде всего спецслужбы в лице одноклассника Зеленского - Баканова, ренегата Кондратюка с его аватаром Будановым.
В тему - Похищение судьи Чауса, или Праздник глупости украинских спецслужб
История Чауса и вот это вот все. Но вот с какого лысого, все спецслужбы страны должны заниматься не нацбезопасностью и добычей информации, а обслуживать вовочкины фобии?
А сам Вовочка в это время снимает десятый дубль «обращения к нации» по поводу двух лет своего ни...уя…
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18.05.2021 16:39 Ответить
СБУ-не может не обосраться. СБУ повідомила подробиці справи, в межах якої проводила обшуки у сусідів Кличка: йдеться про контрабанду палива з РФ І Білорусі більш ніж на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 9937
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18.05.2021 16:39 Ответить
Отмазки у зебилов, такие же тупые как и они сами.
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18.05.2021 16:43 Ответить
Вот это отмазались... СБУ не знает по какому адресу проживает мэр столицы Украины?
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18.05.2021 16:44 Ответить








GаSy

@galkaUkr

·1 ч

(Срання СБУ вибивали двері в хату Кличку - хотіли зробити обшукИ. А вже після обіду заявили, що ніяких обшукІв у Кличка не планувалося, просто стукали не в ті двері. Ето какой то позор. Який президент таке і СБУ - клоунада.)
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18.05.2021 16:44 Ответить
СБУ повідомила подробиці справи, в межах якої проводила обшуки у сусідів Кличка: йдеться про контрабанду палива з РФ І Білорусі більш ніж на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 5653
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18.05.2021 16:46 Ответить
Так вот на ч'м по ночам халтурит мер столиці, на установке видеокамер. ))
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18.05.2021 16:46 Ответить
Оперативный отчёт группы захвата СБУ.

Пришли мы, значит, не туда, куда надо, а просто по соседству.

Приказ выполняли.
Глядь -- камеры наблюдения! Стали искать монитор, с целью найти сеть ГСМ.
Искали кругом, да около. А тут, откуда не возьмись, Кличко!
Мы, как раз мимо проходили, а он, почему-то, совершенно неожиданно оказался возле дверей своей квартиры.

Результаты операции.
Ничего не нашли и никого не поймали, зато лично познакомились с мером нашего любимого Киева!
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18.05.2021 16:52 Ответить
Так орлы младшего лейтенанта попали к "фигурантам" этажом ниже или не попали?!
Похоже, им никто не открыл, и они просто ушли! Нет, чтоб двери выломать. А если "фигуранты" просто молча за дверью стояли и смеялись?
Для чего тогда спецназовцев в полном облачении брали? Чтобы "администратор видеонаблюдения" не бузил?
Наперсточники, ни ума, ни фантазии...
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18.05.2021 17:03 Ответить
ДБЛ БЛД! Називається йшли робити обшук, місце якого повинно вказано в ордері, а з якогось дива бігали по багатоповерхівці. Добре що хоч двері ломом не ломали.
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18.05.2021 17:25 Ответить
Що це за служба СБУ що не знає навіть в чиї двері дзвонить??)) Ідіоти?? Дільничного спитайте недоумки!! У двері до Кличка ніхто не вривався. Ми прийшли в офіс по сусідству, а потім шукали адміністратора камер відеоспостереження, - СБУ (оновлено) - Цензор.НЕТ 3174
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18.05.2021 17:23 Ответить
Або ж бабу Нюру-консьєржку чи бабулєк, сидящих на лавочці. Ті краще дільничого проінформовані.
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18.05.2021 17:28 Ответить
Кто стучится в дверь ко мне? У двері до Кличка ніхто не вривався. Ми прийшли в офіс по сусідству, а потім шукали адміністратора камер відеоспостереження, - СБУ (оновлено) - Цензор.НЕТ 9253
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18.05.2021 17:28 Ответить
Клоун застосовує прийоми психологічного тиску до політичного конкурента. Думав, що коли рано-вранці СБУшники подзвонять у двері квартири, то Кличко з просоння злякається. Та не тут то було. Міський голова вже в той час у спортзалі залізо качав. Спортсмени, вони такі. Це не якісь там кривляки-акторишки квартального театру, що до пів ночі айкоси крутять, а потім до обіду сплять.

У двері до Кличка ніхто не вривався. Ми прийшли в офіс по сусідству, а потім шукали адміністратора камер відеоспостереження, - СБУ (оновлено) - Цензор.НЕТ 9984
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18.05.2021 17:31 Ответить
ЦЫрк, млять!
Вооружённая группа захвата не имеет плана подъезда - какая квартира на каком этаже?
А если враг перевесил номерки на дверях квартир?
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18.05.2021 17:51 Ответить
верим. зеленые никогда не врут
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18.05.2021 18:18 Ответить
Як варіант, прийшли до сусідів знизу, щоб вкрутити прослушку в підлогу квартири Кличка.
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18.05.2021 19:30 Ответить
Віталік вже й обісцявся. І певно, що є від чого.
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18.05.2021 19:44 Ответить
Дал бы он тебе, болтуну в тыкву, так ты бы и обосрался
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18.05.2021 22:33 Ответить
СБУ-95...
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18.05.2021 20:56 Ответить
хрипатий кастрат показує свою мосч…😤
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19.05.2021 06:12 Ответить
 
 