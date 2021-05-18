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Подходит к завершению реконструкция отделений экстренной медпомощи в Украине, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Подходит к завершению реконструкция отделений экстренной медпомощи в Украине, - замглавы ОП Тимошенко

Реконструкция приемных отделений в опорных больницах по всей Украине уже подходит к завершению. Во втором полугодии перейдут к реконструкции областных больниц.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью журналу "Mintrans" сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Всего предусматривалась реконструкция 202 отделений. А во втором полугодии, по словам Тимошенко, в рамках президентской программы "Большая стройка" перейдут к реконструкции областных больниц.

Замглавы ОП напомнил, что в конце 2019 года она была задумана как большой проект обновления инфраструктуры.

"Пандемия доказала, почему стоит начинать "Большую стройку". Модернизированные приемные отделения с новой медтехникой дают возможность оказать экстренную помощь человеку за 20-30 минут. А не за 2-3 часа, как было раньше, когда пациентов возили длинными коридорами из кабинета в кабинет (в худшем случае - вообще в другой город), теряя драгоценное время", - подчеркнул Тимошенко.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил о том, что в рамках "Большой стройки" в 2021 году в Украине будет обновлено 6500 км дорог, а также 95 шкив, 70 садов, 80 стадионов, 29 бассейнов и многое другое.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Реконструкция приемных отделений в опорных больницах по всей Украине уже подходит к завершению.

- пластиковые окна ... новые диодные лампочки... вазоны с цветами...
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18.05.2021 13:58 Ответить
А хтось скаже цьому ідіоту, що за 35млрд, що вкатали в асфальт минулого року з антиковідного фонду, можна було побудувати та обладнати всім необхідним МІНІМУМ 2 інфекційних лікарні для боротьби з ковідом?
Зате в стєпашки пальто нове є! І Бєня, чомусь, не репетує на владу...
Дивина та й годі! А винен - Порох, стопудово!
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18.05.2021 15:09 Ответить
 
 