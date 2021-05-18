РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3871 посетитель онлайн
Новости За рубежомЗдоровье Коронавирус и карантин
1 847 24
вакцина (3815) Индия (327) карантин (16730) экспорт (841) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Индия не возобновит экспорт вакцин от коронавируса по меньшей мере до октября текущего года, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Индия не возобновит экспорт вакцин от коронавируса по меньшей мере до октября текущего года, - Reuters

Индия вряд ли возобновит значительный экспорт вакцин от коронавируса. Этого не произойдет по меньшей мере до октября, поскольку страна сохраняет дозы для внутреннего использования.

Об этом Reuters сообщили три источника в правительстве Индии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Такая задержка будет длиннее, чем ожидалось. Это еще больше обострит дефицит поставок вакцин через глобальную программу COVAX, от какой дозы получает и Украина.

Индия страдает от крупнейшей вспышки заражений коронавирусом в мире. Поэтому страна остановила экспорт вакцин месяц назад после того, как пожертвовала или продала более 66 миллионов доз. Такое решение Индии заставило страны включительно с Бангладеш, Непалом, Шри-Ланкой и многими странами Африки искать альтернативные источники вакцин.

ВОЗ, которая председательствует в программе COVAX, в понедельник призвала производителей вакцин от COVID-19 за пределами Индии расширить свои поставки, ввиду отсутствия поступлений от южно-азиатской страны. Источники Reuters на условиях анонимности сообщили, что индийская программа вакцинации сейчас будет приоритетной. Ведь количество случаев заражения в стране перевалило за 25 миллионов. А ежедневное количество смертей от болезни бьет рекорды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Индийский" штамм коронавируса получил статус "вариант, вызывающий озабоченность", - ВОЗ

"Мы официально не должны обеспечивать все страны, поскольку мы не обязаны это делать. Было внутреннее обсуждение. И некоторые страны попросили не ожидать экспорта, учитывая индийскую ситуацию", - сказал один из собеседников Reuters о решении Ню-Дели заморозить экспорт вакцин.

Вместе с тем, источник не назвал страны, которым сообщили о задержках. Другие два собеседника издания сказали, что восстановление экспорта вакцин от COVID-19 будет зависеть от того, как быстро Индия сможет обуздать смертельную вторую волну заражения. Индийское министерство иностранных дел, которое координирует и следит за экспортом вакцин, не ответило на запросы о комментарии.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+1
В Индии полтора года было спокойно(хотя граничит с Китаем), а потом началась вакцинация.
Все графики в открытых источниках.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:11
+1
Только вирусу плевать на границы и вооружённые конфликты. Европе закрытие границ не помогло.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:27
+1
Сейчас ещё похожая ситуация в Тайланде. Тоже резкий рост начался.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВАКЦИН НЕМА !!!
ВСЕ УШЛИ НА КАРАНТИН !!!
показать весь комментарий
18.05.2021 14:07 Ответить
Скоро из Эстонии в Украину большую партию отдадут оригинальной астразенеки. Литва уже отдала.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:14 Ответить
А зачем это эстонцам надо? Да и отдавать то будут "каплю в море" относительно украинских потребностей.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:18 Ответить
Главное,что бесплатно. На халяву и уксус сладкий.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:25 Ответить
В Индии полтора года было спокойно(хотя граничит с Китаем), а потом началась вакцинация.
Все графики в открытых источниках.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:11 Ответить
Ну між Індією і Китаєм рух на кордоні був мінімальний в 2020, бо в них ж там прикордонний конфлікт був рік тому... Може через це і не було сильної епідемії - китайці через війну просто не їхали туди!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_(2020)
показать весь комментарий
18.05.2021 14:25 Ответить
Только вирусу плевать на границы и вооружённые конфликты. Европе закрытие границ не помогло.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:27 Ответить
Європі не допомогло, бо пізно закрили... А от Австралії і Новій Зеландії дуже навіть допомогло!
показать весь комментарий
18.05.2021 15:11 Ответить
у них перед началом массовой вакцинации несколько месяцев примерно по 40 заболевших в неделю было на все свои свыше миллиарда населения
показать весь комментарий
18.05.2021 14:27 Ответить
Сейчас ещё похожая ситуация в Тайланде. Тоже резкий рост начался.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:31 Ответить
так може то лише серед вищих каст реєстрували вірус. усі бачили, як індійські поліціянти батогами проганяли з вулиць індійську "циганву" і вони могли не звертатись до лікаря не маючи грошей.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:38 Ответить
А Степашка чекає у моря погоди.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:17 Ответить
А вот это - хреново!
Как быть тем, кто получил первую прививку ковишильда?
показать весь комментарий
18.05.2021 14:27 Ответить
Думаю, что оригинальной астразенекой из Европы разрешат кольнуть.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:32 Ответить
уже колять зенекой із Ю.Кореї, яку треба виколоти до 31 травня 2021, бо закінчується строк використання.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:40 Ответить
Хорошо бы, да где ж её взять 500 тысяч?
показать весь комментарий
18.05.2021 14:41 Ответить
трясти ю.корею. але це вже робити Ляшку.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:47 Ответить
проблема у тому, що із 867 тищ доз на друге коло вони залишили лише 26 тищ. а це при хорошому темпі 1 день. і більше немає.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:44 Ответить
А друга доза звідки буде? Чи досить і однієї, аби рахувалось.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:41 Ответить
для цього пустили статті у змі, що і після однієї дози є захист - ну в Італії після першої дози знизилось зараження на 80%
показать весь комментарий
18.05.2021 14:46 Ответить
Дякую за обнадійливу відповідь. А другу дозу тепер будуть колоти по блату - хто як зможе дістати.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:57 Ответить
кому треба виїхати із країни, ті будуть шукати. а домосіди так зостануться.
показать весь комментарий
18.05.2021 15:03 Ответить
то есть Степанова уволили напрасно.
показать весь комментарий
19.05.2021 03:32 Ответить
 
 