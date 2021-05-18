Индия не возобновит экспорт вакцин от коронавируса по меньшей мере до октября текущего года, - Reuters
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Индия вряд ли возобновит значительный экспорт вакцин от коронавируса. Этого не произойдет по меньшей мере до октября, поскольку страна сохраняет дозы для внутреннего использования.
Об этом Reuters сообщили три источника в правительстве Индии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Такая задержка будет длиннее, чем ожидалось. Это еще больше обострит дефицит поставок вакцин через глобальную программу COVAX, от какой дозы получает и Украина.
Индия страдает от крупнейшей вспышки заражений коронавирусом в мире. Поэтому страна остановила экспорт вакцин месяц назад после того, как пожертвовала или продала более 66 миллионов доз. Такое решение Индии заставило страны включительно с Бангладеш, Непалом, Шри-Ланкой и многими странами Африки искать альтернативные источники вакцин.
ВОЗ, которая председательствует в программе COVAX, в понедельник призвала производителей вакцин от COVID-19 за пределами Индии расширить свои поставки, ввиду отсутствия поступлений от южно-азиатской страны. Источники Reuters на условиях анонимности сообщили, что индийская программа вакцинации сейчас будет приоритетной. Ведь количество случаев заражения в стране перевалило за 25 миллионов. А ежедневное количество смертей от болезни бьет рекорды.
"Мы официально не должны обеспечивать все страны, поскольку мы не обязаны это делать. Было внутреннее обсуждение. И некоторые страны попросили не ожидать экспорта, учитывая индийскую ситуацию", - сказал один из собеседников Reuters о решении Ню-Дели заморозить экспорт вакцин.
Вместе с тем, источник не назвал страны, которым сообщили о задержках. Другие два собеседника издания сказали, что восстановление экспорта вакцин от COVID-19 будет зависеть от того, как быстро Индия сможет обуздать смертельную вторую волну заражения. Индийское министерство иностранных дел, которое координирует и следит за экспортом вакцин, не ответило на запросы о комментарии.
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