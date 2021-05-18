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МИД (6653) Сектор Газа (159) Николенко (155)

Украина обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде украинцев из Сектора Газа, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Украина обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде украинцев из Сектора Газа, - МИД

Министерство иностранных дел Украины отрабатывает безопасные пути репатриации украинских граждан из Сектора Газа, около 120 украинцев изъявили желание вернуться в Украину.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В связи с продолжающимися боевыми действиями украинская сторона обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде наших граждан из анклава. Как и в 2012 и 2014 гг., когда проводились аналогичные мероприятия, в настоящее время прорабатывается возможность репатриации через территорию Египта. Украинские дипломаты взаимодействуют с египетскими властями для получения необходимых разрешений", - сказал Николенко.

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Он подчеркнул, что МИД продолжает мониторить развитие ситуации с безопасностью. По словам спикера, критически важно, чтобы в зоне конфликта наступил "режим тишины" для того, чтобы эта гуманитарная миссия была возможна в максимально безопасных условиях.

Как сообщалось, Израиль не намерен рассматривать возможности введения режима прекращения огня с движением ХАМАС до 20 мая.
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Топ комментарии
+3
А що там робили ті "українці"?
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18.05.2021 14:19
+1
Это жёны этих арабов, сохранившие украинское гражданство.
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18.05.2021 14:30
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А що там робили ті "українці"?
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18.05.2021 14:19 Ответить
А что делают наши граждане в анклаве? Или это как в Сирии, сидят теперь в лагерях беженцев, как члены семей убитых боевиков? А эти поехали к "богатым шейхам" за счастьем, а теперь вот страна вывози голожопых с кучей детей и обустраивай? Украина обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде украинцев из Сектора Газа, - МИД - Цензор.НЕТ 4486
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18.05.2021 14:21 Ответить
Хочуть жити де краще, а захищати ту землю не хочуть.
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18.05.2021 14:23 Ответить
Если у них есть собачки, то надо к преЗЕденту сразу обращаться...он поможет... Украина обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде украинцев из Сектора Газа, - МИД - Цензор.НЕТ 9789
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18.05.2021 14:22 Ответить
Украина обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде украинцев из Сектора Газа, - МИД - Цензор.НЕТ 9978
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18.05.2021 14:28 Ответить
Это жёны этих арабов, сохранившие украинское гражданство.
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18.05.2021 14:30 Ответить
Америка никогда бы помощи для освобождения своих граждан не просила бы. Она бы просто их забрала на въехавшие танки или заплывшие корабли....
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18.05.2021 14:36 Ответить
Если ты владелец американского паспорта, то в какой бы ты не был стране, ты обязан платить налоги в пользу США. Это все что ты не знал об американской помощи.
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18.05.2021 15:35 Ответить
Хммм... Весьма интересное заявление!

НО, как Америка узнает о моих доходах, если эта информация во всех странах секретна.
НО, если у меня 3 - 7 паспортов то я тоже должен платить этим странам долю от заработка?
Я ЗНАЮ только одни финансовые отношения меня с странами где я работал - их пенсия (если такова у них есть и если я не должен каждые пол-года появляться в стране выплачивающей мне пенсию.

Высчитывать и отправлять подоходный налог из другой страны может только дурак )))
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18.05.2021 15:48 Ответить
На хрена нам эти янычарки нужны, да еще с выводком чумазых озлобленных галчат воспитанных в исламском духе презрения к христианам и ненависти к евреям? Со своими беженцами с Донбасса проблем выше крыши, а тут еще с чужими возиться.
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18.05.2021 15:19 Ответить
Это не граждане Украины. Это шлюхи, которые вышли замуж за бармалеев и теперь мы должны их за свой счет вывозить.
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18.05.2021 15:36 Ответить
 
 