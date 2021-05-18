Украина обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде украинцев из Сектора Газа, - МИД
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Министерство иностранных дел Украины отрабатывает безопасные пути репатриации украинских граждан из Сектора Газа, около 120 украинцев изъявили желание вернуться в Украину.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В связи с продолжающимися боевыми действиями украинская сторона обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде наших граждан из анклава. Как и в 2012 и 2014 гг., когда проводились аналогичные мероприятия, в настоящее время прорабатывается возможность репатриации через территорию Египта. Украинские дипломаты взаимодействуют с египетскими властями для получения необходимых разрешений", - сказал Николенко.
Он подчеркнул, что МИД продолжает мониторить развитие ситуации с безопасностью. По словам спикера, критически важно, чтобы в зоне конфликта наступил "режим тишины" для того, чтобы эта гуманитарная миссия была возможна в максимально безопасных условиях.
Как сообщалось, Израиль не намерен рассматривать возможности введения режима прекращения огня с движением ХАМАС до 20 мая.
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НО, как Америка узнает о моих доходах, если эта информация во всех странах секретна.
НО, если у меня 3 - 7 паспортов то я тоже должен платить этим странам долю от заработка?
Я ЗНАЮ только одни финансовые отношения меня с странами где я работал - их пенсия (если такова у них есть и если я не должен каждые пол-года появляться в стране выплачивающей мне пенсию.
Высчитывать и отправлять подоходный налог из другой страны может только дурак )))