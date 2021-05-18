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Новости Общество
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контрабанда (2378) СБУ (18658) ГФС (3598) нефтепродукты (97)

ГФС сообщила подробности дела, в рамках которого проводила обыск у соседей Кличко: речь о контрабанде топлива из РФ и Беларуси более чем на 100 млн грн. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество

В ходе обысков, которые проводились в рамках уголовного производства по фактам незаконной поставки и реализации нефтепродуктов, которые происходили в том числе и по ул. Б. Хмельницкого в г.. Киеве, сотрудниками ГУ ГФС Украины и ГУ Службы безопасности Украины в. Киеве и Киевской области, под процессуальным руководством прокуратуры Киева, задокументирована и прекращена противоправная деятельность группы лиц, связанная с незаконным перемещением на таможенную территорию Украины и последующей реализацией товаров топливно-масляной группы с нарушением законодательства и уклонением от уплаты таможенных пошлин и других обязательных платежей, что наносило ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах.


Об этом сообщается на официальной Facebook-странице ведомства.


Установлено, что в адрес ряда субъектов внешнеэкономической деятельности систематически из Республики Беларусь и РФ поступали грузы с содержанием метилового спирта более 51% от общего объема.
Должностные лица ряда коммерческих обществ, с целью уклонения от уплаты акцизного налога на метиловый спирт и растворители, отмечали недостоверные данные относительно химического состава товара, в частности количественного содержания метилового спирта, которое существенно занижалось, и осуществляли реализацию импортируемой продукции в адрес предприятий с признаками рискованности на общую сумму более 100 000 000 гривен.

ГФС сообщила подробности дела, в рамках которого проводила обыск у соседей Кличко: речь о контрабанде топлива из РФ и Беларуси более чем на 100 млн грн 01
ГФС сообщила подробности дела, в рамках которого проводила обыск у соседей Кличко: речь о контрабанде топлива из РФ и Беларуси более чем на 100 млн грн 02
ГФС сообщила подробности дела, в рамках которого проводила обыск у соседей Кличко: речь о контрабанде топлива из РФ и Беларуси более чем на 100 млн грн 03
ГФС сообщила подробности дела, в рамках которого проводила обыск у соседей Кличко: речь о контрабанде топлива из РФ и Беларуси более чем на 100 млн грн 04
ГФС сообщила подробности дела, в рамках которого проводила обыск у соседей Кличко: речь о контрабанде топлива из РФ и Беларуси более чем на 100 млн грн 05
ГФС сообщила подробности дела, в рамках которого проводила обыск у соседей Кличко: речь о контрабанде топлива из РФ и Беларуси более чем на 100 млн грн 06


При этом субъекты хозяйствования производственных мощностей не имеют, по адресам регистрации не находятся, директором, бухгалтером и учредителем выступает одно и то же лицо.
Фактически импортированный товар перемещался на территорию Украины для дальнейшей переработки и подпольного изготовления на нелегальных мини-НПЗ в горюче-смазочные материалы и реализовался за наличные средства без оформления бухгалтерских документов.
В ходе проведенных обысков на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей была изъята теневая документация, печати около 300 фиктивных предприятий, средства связи, компьютерная техника, банковские карты, денежные средства, оборудование для нелегального изготовления горюче-смазочных материалов, метиловый спирт и химические добавки, а также изготовленные из них горюче-смазочные материалы общим объемом более 1000 тонн.


"ГФС продолжает системную борьбу с теневым рынком горюче-смазочных материалов. С начала года мы имеем весомый результат целенаправленной работы. В рамках уголовных и административных производств из незаконного оборота изъято горючего на сумму 1,1 млрд грн, (в 2 раза больше показателей 2020) прекращены 10 незаконных производств горюче-смазочных материалов и деятельность более 240 незаконных АЗС. ГФС работает на результат - наполнение бюджета нашего государства ", - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.
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Топ комментарии
+10
Я можу організувати Вам зустріч з Віталієм, Ви готові повторити ці слова особисто йому? ГФС сообщила подробности дела, в рамках которого проводила обыск у соседей Кличко: речь о контрабанде топлива из РФ и Беларуси более чем на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 3401
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18.05.2021 14:31
+7
ДФС повідомила подробиці справи, у межах якої проводила обшук у сусідів Кличка: мова про контрабанду палива з РФ і Білорусі більш ніж на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 4748

это у соседей Виталия такое дома???
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18.05.2021 14:32
+4
СайберЦентр Зе почистив - забагато негативу для Буби.
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18.05.2021 14:29
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А куды камменты вдрух все пропали?
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18.05.2021 14:27 Ответить
СайберЦентр Зе почистив - забагато негативу для Буби.
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18.05.2021 14:29 Ответить
100 млн грн. - это пару цистерн?
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18.05.2021 14:29 Ответить
обыски у соседей а обкакался с перепуга виталик. явно не спроста он обкакался.
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18.05.2021 14:29 Ответить
Я можу організувати Вам зустріч з Віталієм, Ви готові повторити ці слова особисто йому? ГФС сообщила подробности дела, в рамках которого проводила обыск у соседей Кличко: речь о контрабанде топлива из РФ и Беларуси более чем на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 3401
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18.05.2021 14:31 Ответить
він уже обісрався
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18.05.2021 14:37 Ответить
Воїни дивану - еліта збройних геополітичних розбірок.))
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18.05.2021 15:33 Ответить
И снова в штаны зебилам? ДФС повідомила подробиці справи, у межах якої проводила обшук у сусідів Кличка: мова про контрабанду палива з РФ і Білорусі більш ніж на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 2324
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18.05.2021 14:53 Ответить
ДФС повідомила подробиці справи, у межах якої проводила обшук у сусідів Кличка: мова про контрабанду палива з РФ і Білорусі більш ніж на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 4748

это у соседей Виталия такое дома???
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18.05.2021 14:32 Ответить
А я писал про перфаратор, как чувствовал, шо там не все6 так однозначно ДФС повідомила подробиці справи, у межах якої проводила обшук у сусідів Кличка: мова про контрабанду палива з РФ і Білорусі більш ніж на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 7264
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18.05.2021 14:40 Ответить
та да))))
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18.05.2021 15:42 Ответить
ахахах! да уж, где только зельоньіе мрази не обосрались ДФС повідомила подробиці справи, у межах якої проводила обшук у сусідів Кличка: мова про контрабанду палива з РФ і Білорусі більш ніж на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 1943
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18.05.2021 14:35 Ответить
ДФС повідомила подробиці справи, у межах якої проводила обшук у сусідів Кличка: мова про контрабанду палива з РФ і Білорусі більш ніж на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 481
Да, не повезло Кличку ведь не ту политическую силу он выбрал.
А мог бы спокойно способствовать хищениям и без всяких проблем!
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18.05.2021 14:40 Ответить
Кличко обрав політичну силу Удар, засновану Кличком. ДФС повідомила подробиці справи, у межах якої проводила обшук у сусідів Кличка: мова про контрабанду палива з РФ і Білорусі більш ніж на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 1927
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18.05.2021 15:35 Ответить
прошмонала соседей Кличко. Это Кличку последнее "китайское предупреждение" -

- делись! ДФС повідомила подробиці справи, у межах якої проводила обшук у сусідів Кличка: мова про контрабанду палива з РФ і Білорусі більш ніж на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 1764
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18.05.2021 14:42 Ответить
Хорошую рекламу Кличко сделали,все что не некролог,все реклама.
Но как говорится в еврейском анекдоте:
Звонит Абрам Изе:
-Изя, вы с Неллочкой были у нас в гостях,и у нас пропали ложечки!
-Да,но мы их не брали!!!
Проходит неделя, Изя звонит Абраму:
- Абраша,ну шо,ложечки нашлись?
- ложечки нашлись,но осадок остался!
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18.05.2021 15:47 Ответить
 
 