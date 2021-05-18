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Киев (24526) Нацполиция (15725) самоубийство (858)

Оставил записку и прыгнул с моста в Киеве: в больнице умер 15-летний сын многодетных родителей Родиковых, погибших от COVID-19. ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Сегодня, 18 мая, в 6 утра в больнице умер 15-летний Денис Родиков, сын умерших от осложнений коронавируса в конце марта супругов Родиковых. Вчера утром парень ушел из дома, оставив в соцсетях сообщение о том, что намерен покончить жизнь самоубийством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Полиция Киевщины начала поиски несовершеннолетнего сразу после того как он ушел из дома, не дожидаясь подтверждения его исчезновения. Правоохранители отслеживали камеры видеонаблюдения, установили все возможные связи пропавшего и держали постоянный контакт со всеми родными и друзьями Дениса. Для поисков парня были задействованы все подразделения полиции Фастовщины, оперативники, спецназовцы, ювенальные полицейские Киевщины, подключили также аэроразведку и киберполицию", - сказано в сообщении.

Установлено, что парень для маскировки выбросил верхнюю одежду по дороге, в поселке Калиновка.

Оставил записку и прыгнул с моста в Киеве: в больнице умер 15-летний сын многодетных родителей Родиковых, погибших от COVID-19 01

Полиция постоянно мониторила сообщение по спецлинии "102" и установила, что именно в Киеве парень прыгнул с моста на бетонный тротуар. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Утром юноша скончался.

Оставил записку и прыгнул с моста в Киеве: в больнице умер 15-летний сын многодетных родителей Родиковых, погибших от COVID-19 02

Как уточнили в полиции Киевской области в Facebook, 15-летний парень ушел из дома в селе Липовый Скиток, что на Фастовщине,17 мая в 7:00 утра, предварительно написав о том, что намерен покончить жизнь самоубийством. Позже по спецлинии полиции "102" поступило сообщение о том, что в Киеве 15-летний парень прыгнул с моста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожье школьница совершила самоубийство из-за травли в школе, открыто уголовное производство

По данному факту полиция Киевщины открыла уголовное производство по ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

Оставил записку и прыгнул с моста в Киеве: в больнице умер 15-летний сын многодетных родителей Родиковых, погибших от COVID-19 03

"В очередной раз призываем родителей, лиц, их заменяющих, и родственников, не будьте равнодушными к проблемам детей! Интересуйтесь их досугом, будьте терпеливы, старайтесь понять и поддержать в трудную минуту, разделяйте увлечения. Также обращаемся к подросткам. Если ваши сверстники демонстрируют, даже в шутку, подозрительное поведение, сообщайте об этом взрослым.

Призываем подростков: общайтесь со своим близким окружением. Виртуальное пространство не помогает в решении проблем. Делитесь проблемами с близкими. Обращайтесь напрямую в полицию Киевщины и помните, здесь вам всегда помогут", - сказано в сообщении.

Напомним, супруги Владимир и Диана Родиковы, которые воспитывали 12 детей в детском доме семейного типа в Киевской области умерли от коронавируса. Владимир Родиков умер 20 марта, Диана Родикова - 29 марта.

В семье Родиковых воспитывалось 11 детей - 5 родных и 6 приемных. 12 февраля 2021 года Диана Родикова-Ермакова была награждена званием мать-героиня.
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Топ комментарии
+31
ну и где же была эта "Опекунский совет" и прочая шушара, которая мешает жить нормальным семьям и усыновлению детдомовских детей? Где эти бездушные жирные коровы, которые лазят по семейным холодильникам и составляют протоколы?
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18.05.2021 14:40
+27
"Доведение до самоубийства"?!
Вы серьезно?
Если кто-то и довел паренька, то министр здравоохранения Степанов, заваливший все, что только мог.
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18.05.2021 14:46
+18
Біда....
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18.05.2021 14:31
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Біда....
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18.05.2021 14:31 Ответить
Його сім'я виїхала з окупованого Донбасу. Батько, мати, десятеро дітей (більша половина- прийомні)...
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18.05.2021 14:36 Ответить
дети, 15 лет.. все трагедии огромны, все неудачи роковые, любовь - на всю жизнь. а тут еще и родители ушли. ска, плохо что-то мне.
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18.05.2021 14:37 Ответить
ну и где же была эта "Опекунский совет" и прочая шушара, которая мешает жить нормальным семьям и усыновлению детдомовских детей? Где эти бездушные жирные коровы, которые лазят по семейным холодильникам и составляют протоколы?
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18.05.2021 14:40 Ответить
Оставил записку и прыгнул с моста в Киеве: в больнице умер 15-летний сын многодетных родителей Родиковых, погибших от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6022
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18.05.2021 14:49 Ответить
...
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18.05.2021 14:53 Ответить
"Доведение до самоубийства"?!
Вы серьезно?
Если кто-то и довел паренька, то министр здравоохранения Степанов, заваливший все, что только мог.
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18.05.2021 14:46 Ответить
Где, где?!!! Они или цыган ******* или оставшихся алкашей, которые при квартирах Оставил записку и прыгнул с моста в Киеве: в больнице умер 15-летний сын многодетных родителей Родиковых, погибших от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3815
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18.05.2021 14:46 Ответить
Сімейна трагедія... царство небесне хлопчині і його батькам. Просто нема слів...
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18.05.2021 15:05 Ответить
нема для самовбивці царства Божого. Скоріше всього діти - нехрещені. Не виховані в наших традиціях. У моїх близьких родичів така буда жага до життя, що ні смерть батька, ні пізніша смерть матері що оставила кілька неповнолітніх дітей не стала причиною покінчити з життям. навіть голод 1947 року пережили. Вийшли заміж, народили діток, мають внуків і правнуків.
Ця життєлюбність завжди була мені прикладом у самих важких ситуаціях. Бо я знав, що все що зі мною стається - то ще не біда. Хоча й молюся Творцю аби захистив від непереносимих труднощів чи дав сили вистояти. Як і багато інших віруючих.
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18.05.2021 16:01 Ответить
Не щимить серце Гундосу, який ковідний фонд загнав у асфальт і російський бітум? Пацан не пережив смерть рідних йому людей - батьків. То ж справу порушено, хто довів відомо, бо тільки одна людина розпоряджається бюджетними грошима і тільки одна людина довела країну до такого становища. Решта - виконавці.
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18.05.2021 15:13 Ответить
В 15 років дитина залишилась самотньою до бажання смерті, одна на самоті, це страхітливе горе. У мене одне питання, зарплату за день його смерті отримають органи соціальної опіки?
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18.05.2021 15:15 Ответить
І не тільки зарплатню, а ще й премію собі, мабудь, випишуть...
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18.05.2021 15:39 Ответить
А где целый отряд братьев и сестер, из которых старшая дочь уже замужем? Не могли помочь брату? Наверное, они ближе, чем органы опеки.
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18.05.2021 16:03 Ответить
Наверное, причина в шоке подростка, оставшегося без психологической поддержки, и в этом "старшая дочь уже замужем" тоже. Остался один, а целая служба социальной опеки, как бы, не при делах. Но зарплату соответствующие органы получают исправно.
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18.05.2021 16:23 Ответить
Не "залишилась самотньою", там було ще 10 таких, як він. Бог йому суддя. І право вмерти теж ніхто не забирав.
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18.05.2021 16:23 Ответить
Жаль
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18.05.2021 17:21 Ответить
Поддерживай или нет, а такую травму, как внезапная потеря обоих родителей не каждый может вынести. Тем более 15 лет, такой возраст, где и без сильных потрясений гормоны бушуют и в голове бардак творится. А тут еще и такое.
Жаль мальчишку, конечно. Но никто его судить не имеет права. Его жизнь - ему решать что с ней делать.
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19.05.2021 00:50 Ответить
 
 