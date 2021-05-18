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Поставка следующей партии вакцины Pfizer в Украину ожидается с 7 июня, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Поставка следующей партии вакцины Pfizer в Украину ожидается с 7 июня, - Ляшко

Следующая партия вакцины против коронавируса Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX ожидается с 7 июня.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30.Цифровизация", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Следующую поставку в рамках глобальной инициативы м-РНК вакцины мы ожидаем с 7 июня", - сказал Ляшко.

Он напомнил, что суммарно за эту неделю в Украину прибудет партия в почти 500 тыс. Доз вакцины Pfizer.

Как сообщалось, во вторник ЮНИСЕФ доставил в Украину новую партию из 122 850 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech против COVID-19 в рамках глобальной инициативы COVAX. К концу недели ЮНИСЕФ доставит всего 473 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина получила 117 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio, произведенной SK Bioscience (Южная Корея), а также около 140 000 шприцев для разведения вакцин с растворителем и инъекций и более 1300 коробок для их безопасной утилизации.

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ЩАс Ляшко все заслуги Степанова к рукам приберет Поставка следующей партии вакцины Pfizer в Украину ожидается с 7 июня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4766
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18.05.2021 14:31 Ответить
"Следующая партия вакцины против коронавируса Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX ожидается с 7 июня."
КАКОГО ГОДА !?
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18.05.2021 14:44 Ответить
100 000 це що за цифри? Для силовиків і депЮтатів? А коли вакцинують Пфайзером решту українського народу в кількості хоча б 20 млн.?
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18.05.2021 14:46 Ответить
цей пфайзер пообіцяли вчителям.
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18.05.2021 14:53 Ответить
Сейчас МОЗ Украины это золотой эльдорадо для различных мошенников от "СН" ,только успевай мешки завязывать.Засекретили не только срок хранения вакцины но и её реальную стоимость,пойди узнай сколько миллионов к ручкам шаловливым "слуг" прилипает на каждой сделке. Кстати Pfaizer практически все 117 000 доз укололи "iншим" и лишь около сотни тем кому он предназначался,врачам и военным. Кто такие "iнши" неизвестно конечно но догадаться не сложно,это все приближённые к телу и их многочисленные родственники.
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18.05.2021 14:50 Ответить
Степанов: наступна пфайзер 17 травня (учора)
17 травня - раз,
17 травня - два
17 травня ...
Ляшко: 7 червня
7 червня - раз
7 червня - два ...
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18.05.2021 14:52 Ответить
И таки да, снова и снова надо поднять вопрос прозрачности характера атаки. Кто его готовил и где, и...после какого пожара!!!! Где этот пожар был, в какой стране? Какая именно страна занималась разрабткой вирусов и...одновременно вакцин против него!!! Что это за страна? И Китай ли вообще ..это????

"Таким образом, они присоединились к мнению "Парижской группы", международной и многопрофильной группе ученых, ставшей с начала года инициатором серии открытых писем, адресованных ВОЗ, с призывом пролить свет на происхождение пандемии без отбрасывания версии о случайной лабораторной утечке. Исследователи требуют "доступа к научным данным, которые Китай отказывается раскрывать", - резюмирует Жиль Деманеф, член этой группы и независимого исследовательского коллектива Drastic, который более года занимается исследованием происхождения пандемии", - говорится в статье.
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18.05.2021 14:57 Ответить
Если уже Ляшко рапортует о поставках, а не о темпах вакцинации, то ясно, кто будет следующим министром. Хотя, он такое же "недоробло", которое бодро рапортовало о новых достижениях "чемпионов мира по борьбе с ковидом", такое же ЗЕпозорище.
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18.05.2021 15:05 Ответить
 
 