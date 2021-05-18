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Новости Политика УкраиныОбщество Оккупация Крыма
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геноцид (390) Зеленский (16483) память (1456) крымские татары (2689) деоккупация (837)

"С музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам": Зеленский обратился к оккупантам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Сегодня Украина чтит память всех жертв геноцида крымскотатарского народа.

Как передет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в своем обращении.

Президент отметил, что сегодня крымских татар в Украине остается как минимум 40 миллионов.

"И как одна страна и семья мы говорим сейчас не "они", а "мы". Мы не забудем, как нас выгнали из собственного дома и везли несколько недель за тысячи километров от него. Как мы смогли вернуться лишь через 45 лет. Как мы не узнали родной дом, где были стерты исторические названия и достопримечательности. И самое главное. Мы не простим, что 70 лет спустя мы были вынуждены вновь покинуть свой дом из-за российской аннексии. А тех из нас, кто остался, оккупационная власть преследует, ущемляет и заключает", - отметил Зеленский.

"Я поклялся кровь обмыть из ран твоих, народ мой..." Этими словами начинается гимн крымскотатарского народа. Через 77 лет со дня его депортации и семь лет от аннексии Крыма мы знаем точно: раны не зажили. Время не лечит. Слова не помогают. Поэтому от начала президентства мой принцип был прост: не лозунги, которые много раз слышали, а действия, которых многие годы ждали", - добавил глава государства.

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Президент отметил, что подписал указ о мерах по деоккупации и реинтеграции полуострова, в частности Стратегию развития крымскотатарского языка до 2032 года.

"Для активной защиты прав крымчан со стороны Украины и международного сообщества мы создали формат Крымская платформа. Ее первый саммит состоится уже 23 августа. Я благодарю многие государства, которые уже подтвердили свое участие, и уверен, что их перечень будет еще больше. Мы также разработали и утвердили то, что должно появиться еще семь лет назад. Это Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя", - отметил Зеленский.

Президент вспомнил стих крымскотатарской поэтессы Лили Буджуровой, пророчески написанные более 30 лет назад:

Когда мы вернёмся домой всем народом,
Придётся вам вспомнить, откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить, откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам…

"Вечная память всем жертвам геноцида крымскотатарского народа! Склоняя перед ними головы, с надеждой на торжество справедливости и правды, украинцы вместе с крымскими татарами сегодня говорят: Крым будет свободным! Qırım serbest olacaq!" - подытожил Зеленский.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+36
"С музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам": Зеленский обратился к оккупантам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 5300
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18.05.2021 14:47
+22
наркоман чертов
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18.05.2021 14:59
+19
подлая Мендель продолжает писать тексты для Вовочки..
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18.05.2021 14:51
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Правила форума Совет форумчан
а коли вавасік з калашом піде звільняти Крим?
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18.05.2021 14:46 Ответить
"С музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам": Зеленский обратился к оккупантам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 5300
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18.05.2021 14:47 Ответить
Раздухарился клоун!!! Смешно смотреть!!!
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18.05.2021 14:47 Ответить
А що вам не смішно дивитись? От би та вас в президенти, навели би порядок миттю. Ой як багато вас, диванних експертів.
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18.05.2021 15:48 Ответить
Любимую бубочкуу обидели, зебилка? А тут никто в президенты и не стремится, потому что это большой труд и большая ответственность. Это твое обрезанное чучело полезло по легкому бабла срубить, вызывая слезы умиления у своих умственно неполноценных поклонников.
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18.05.2021 16:10 Ответить
"Поэтому от начала президентства мой принцип был прост: не лозунги, которые много раз слышали, а действия, которых многие годы ждали", - добавил глава государства.Хвастливый дрыстунишка
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18.05.2021 17:01 Ответить
Президент отметил, что сегодня крымских татар в Украине остается как минимум 40 миллионов.Источник: https://censor.net/ru/v3266010

Можно даже не комментировать глядя на цифру "С музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам": Зеленский обратился к оккупантам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 6192
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18.05.2021 14:49 Ответить
я думаю что цифра 40 млн. прозвучала в знак солидарности народа Украины с крымскими татарами...эдакая аллегория)) не думал?
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18.05.2021 14:52 Ответить
Не уверен, что зеленое ничтожество знает хотя бы примерно сколько людей проживает в Украине.
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18.05.2021 16:11 Ответить
Зелепрезу знать не надо. Его сам Господь одарил умением читать. Жаль, что больше ничего не дал больше. Трусость это врожденный инстинкт, дающийся самой матерью природой.
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18.05.2021 16:25 Ответить
Пора тобі , Ігор Буднік, навчитись відрізняти зерно від полови. Нікчемність -це ти, тому що не розібрався в словах Зеленського, як Президента держави, які він промовив в День пам"яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Так, як ти, кацапи і підкацапники кпини гнули над Ющенком, коли він встановив День пам"яті жертв голодомору. Чим ти ліпший від москальні?
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18.05.2021 18:29 Ответить
У вас что то с паматью? Или с совестью? Напомните мне кто, смеясь, величал Ющенка синьер-голодомор?
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18.05.2021 21:14 Ответить
******* думать не умеют, это не ихнее
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18.05.2021 17:26 Ответить
Зато пердеть наверняка твое
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18.05.2021 17:47 Ответить
подлая Мендель продолжает писать тексты для Вовочки..
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18.05.2021 14:51 Ответить
Та тихо... Лєнка єлі оспоялась... "С музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам": Зеленский обратился к оккупантам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 2463
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18.05.2021 14:54 Ответить
успокоялась
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18.05.2021 15:12 Ответить
"Президент отметил, что сегодня крымских татар в Украине остается как минимум 40 миллионов."
Это он про что??? Готов ли каждый этнический украинец, после этого заявления, признать себя крымским татарином?
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18.05.2021 14:55 Ответить
Почему нет? Речь об одном дне в году. Ду ю андестенд рашен?
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18.05.2021 15:44 Ответить
Думаю, что ни один человек даже на один день не будет от своего происхождения отказываться.
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18.05.2021 16:02 Ответить
Узко мыслишь, происхождение тут ни при чём. Ты ни разу в детстве не был индейцем или ковбоем?
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18.05.2021 17:07 Ответить
Из солидарности - да. Как минимум сказать, что мы знаем и помним, как всё происходило, несмотря на то, что пуйло продолжает «рисовать» новую историю.
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18.05.2021 16:22 Ответить
так кто мы -президенты или крымские татары ? или все же , лохи у нелоха ?
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18.05.2021 16:39 Ответить
Дениис Денисов, ты уж точно не поддержишь крымских татар в их праве на принадлежащие им земли, ведь там, в Крыму , в их домах с 1946 года хозяйничают твои единоплеменники с российских болот .
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18.05.2021 18:32 Ответить
куда взрослые смотрят? бросили инфанта одного - вот он с камерой играется. "артыст-призедент"..
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18.05.2021 14:55 Ответить
Хорошо говорит!!! А я бы обратился к Украинцам в Крыму - и просил бы их не отдавать детей в армию РФ!!! И вообще совсем мало контр. пропаганды с нашей стороны!!
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18.05.2021 14:56 Ответить
Одни тролли пишут гадость на Президента Зеленского. А ведь Президент высказал слова поддержки крымским татарам .
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18.05.2021 14:57 Ответить
А Джамилев жаловался, что Ермак его шантажирует на поддержку Зеленского и тогда, мол, ОП поддержит крымских татар реально... -- а пока, токо слова...
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18.05.2021 15:02 Ответить
Зрозумійте, що воно - різновид артиста (фігляр, блазень).
Який текст йому напишуть, такий і зачитає..
Бо коли не по-написаному, то виходить у нього тільки бараняче бекання.
Тому не приймайте до душі його слова, це просто професійна діяльність..
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18.05.2021 15:02 Ответить
Олег Петрович, а какая -то скотина твои слова отметила как спам. Не всем по душе даже правильные слова Зеленского, им бы только насрать побольше на его голову. Плебеям по душе унижать достойнее их. Хотя какое достоинство у плебеев?
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18.05.2021 18:36 Ответить
Так и есть. Я троллеботов вычисляю простым способом . Не самих троллей , а их работодателей , тех кто им платит ,кто содержит их . Способ такой:
Я пишу критику допустим на рассию , допустим на Зеленского , допустим на Порошенко , допустим на Юлю и т.д. И смотрю какие мои коментарии спамят и банят . Критика не должна нарушать правил форума .Попробуйте. И вы сразу увидите результат .Даже такой мой коментарий,поддерживающий слова Президента Зеленского кому то не понравился . Но это только спамы . Баны тоже совападают с этими спамами. Совпадение ? Не думаю "С музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам": Зеленський звернувся до окупантів у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу - Цензор.НЕТ 3782
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18.05.2021 19:21 Ответить
Ну шо сказать про Зеленского? -- Коломойский гений! *)
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18.05.2021 14:59 Ответить
наркоман чертов
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18.05.2021 14:59 Ответить
Гавкіт нацчоколяди часом перепльовує вже й ************. Чоколядна абстиненція наліцо.
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18.05.2021 15:10 Ответить
"Поэтому от начала президентства мой принцип был прост: не лозунги, которые много раз слышали, а действия, которых многие годы ждали" Источник: https://censor.net/ru/n3266010

І які ж дії ти провело? Обміняв військових злочинців на таксистів? Відвів війська? Загубив держ.замовлення для армії? Злив операцію по "вагнерівцям"? Почав закупки електроенергії в окупанта? Заборонив стріляти у відповідь? Бажаючі можуть продовжити перелік "Дій" цієї шмарклі.
Ну а про лозунги - увесь інтернет переповнений "не лозунгами" від найвеличнішого. Ніяких перерізань стрічок, ніякого піару, нє!
"Ні обіцянок, ні пробачень" (с)
Наобіцяло воно стільки, що пробачити таке - не можливо. Молися, курва, щоб тебе спіткала доля янеовоча, бо, здається, втекти ні ти, ні твої "уЗЕленськи" не встигнете...
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18.05.2021 15:18 Ответить
Уявляю, як півшостого гратиме на роялі...
Бідні обдроченці, їх навіть жалко!
А ще коли Лисий роскаже про ********* кійки...
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18.05.2021 15:32 Ответить
Як ми не впізнали рідний дім, де були стерті історичні назви та пам'ятки. Джерело: https://censor.net/ua/n3266010
воно не замислюється, що суперечить саме собі?

адже добре пам'ятаю оце його: "...неважливо, як названа вулиця... немає різниці, біля якого пам'ятника...", чи це тільки українцям воно відмовляє в праві на ідентичність та пам'ять?
сране совкове лайно.
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18.05.2021 15:39 Ответить
Хорошо сказано ,мы справим поминки по вашим указам,по вашим дубинкам.
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18.05.2021 15:44 Ответить
"- что вы читаете Гамлет?
- слова, слова, слова..."(с)
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18.05.2021 15:55 Ответить
надежда на возврат Крыма - есть
это - китайцы...
и их заворуха на дальнем востоке
из-за своих , исторических территорий,
т.к. после захвата Крыма кацапами в 2014 году
Китай понял, что у них есть шанс и
никакие правила и договорённости в мире- не соблюдаются
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18.05.2021 15:46 Ответить
А коли буде коронка "Будєм всєх бамбить"?!
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18.05.2021 15:48 Ответить
Як зберуть врожай гороху.
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18.05.2021 17:54 Ответить
Каждый Народ должен Чтя свои Традиции и иметь Право на Самоопределение .- россия когда самоопределится , - То останутся Самые мокши вылезший из Болота , а все отойдут. у россии все Ворованное и Киевская Русь . Киев не смогли перенести , то хоть Русь Своровали.А Татарам необходимо более активно Бороться за свою Свободу.
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18.05.2021 15:58 Ответить
Печальный он какой-то. Веселее, друг:
на развалинах Квартала
Мы станцуем козачек...гопак...хору(нужное выбрать)...
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18.05.2021 16:18 Ответить
Память и траур.... НЕ забыть совку и не простить..И никогда больше..Но вот это вот "Президент вспомнил стих .." - это и есть тот самый поганый совок, его пропагандонские кондовые штампы... НАписали б "процитировал" ..."прочитал".... Вспомнил он, бл* ! Наверно, он всю книжку стихов Лили Буджуровой на память знает... Вот, если нет вкуса и такта - любое святое мероприятие можно подговнять... Президент вспомнил пословицу "Заставь президента стихи вспоминать..."
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18.05.2021 17:04 Ответить
Українців 40 млн не назбирається, проте татар 40 млн. Звідки ця цифра?
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18.05.2021 17:07 Ответить
білим порошком ермак насипавписав. "С музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам": Зеленський звернувся до окупантів у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу - Цензор.НЕТ 7241
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18.05.2021 17:31 Ответить
А я хоть и "порохобот", но уже как-то к Зеленскому привык и даже проголосовал бы за него на второй срок.
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18.05.2021 17:19 Ответить
Это потому, что уколы пропускаешь
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18.05.2021 17:50 Ответить
Пиз дить, як дихає
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18.05.2021 17:27 Ответить
Противно читать испражнения ********, особенно в такой теме, завоняли весь форум
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18.05.2021 17:29 Ответить
"С музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам": Зеленський звернувся до окупантів у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу - Цензор.НЕТ 9776
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18.05.2021 17:45 Ответить
Это тебе просто кондитер в портки насрал. Поменять не пробовал?
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18.05.2021 17:51 Ответить
Ты точно ипанутое, здрысни, чепушило смердючее
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18.05.2021 19:19 Ответить
Дивись відосики "найвеличнішого".
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18.05.2021 17:57 Ответить
А які "поминки" ми будемо справлять, коли спровадимо "зелену шоблу"!!!!
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18.05.2021 17:43 Ответить
Боюся, що прийдеться "відкачувати" хоча вживаю помірно.
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18.05.2021 17:59 Ответить
Нет ну татары остались довольны, ну что есть то есть.
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18.05.2021 18:13 Ответить
А мне все больше нравится Зеля
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18.05.2021 18:14 Ответить
А мені клоуни навіть в дитинстві не подобалися.
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18.05.2021 18:21 Ответить
всё верно сказал. молодец.
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19.05.2021 02:29 Ответить
 
 