"С музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам": Зеленский обратился к оккупантам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. ВИДЕО

Сегодня Украина чтит память всех жертв геноцида крымскотатарского народа.

Как передет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в своем обращении.

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Президент отметил, что сегодня крымских татар в Украине остается как минимум 40 миллионов.

"И как одна страна и семья мы говорим сейчас не "они", а "мы". Мы не забудем, как нас выгнали из собственного дома и везли несколько недель за тысячи километров от него. Как мы смогли вернуться лишь через 45 лет. Как мы не узнали родной дом, где были стерты исторические названия и достопримечательности. И самое главное. Мы не простим, что 70 лет спустя мы были вынуждены вновь покинуть свой дом из-за российской аннексии. А тех из нас, кто остался, оккупационная власть преследует, ущемляет и заключает", - отметил Зеленский.

"Я поклялся кровь обмыть из ран твоих, народ мой..." Этими словами начинается гимн крымскотатарского народа. Через 77 лет со дня его депортации и семь лет от аннексии Крыма мы знаем точно: раны не зажили. Время не лечит. Слова не помогают. Поэтому от начала президентства мой принцип был прост: не лозунги, которые много раз слышали, а действия, которых многие годы ждали", - добавил глава государства.

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Президент отметил, что подписал указ о мерах по деоккупации и реинтеграции полуострова, в частности Стратегию развития крымскотатарского языка до 2032 года.

"Для активной защиты прав крымчан со стороны Украины и международного сообщества мы создали формат Крымская платформа. Ее первый саммит состоится уже 23 августа. Я благодарю многие государства, которые уже подтвердили свое участие, и уверен, что их перечень будет еще больше. Мы также разработали и утвердили то, что должно появиться еще семь лет назад. Это Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя", - отметил Зеленский.

Президент вспомнил стих крымскотатарской поэтессы Лили Буджуровой, пророчески написанные более 30 лет назад:



Когда мы вернёмся домой всем народом,

Придётся вам вспомнить, откуда мы родом,

Придётся вам вспомнить, откуда вы сами

Незваными здесь объявились гостями.

Когда мы вернемся, а мы все вернемся!

Однажды в степи иль горах соберёмся

И весело, с музыкой справим поминки

По вашим указам, по вашим дубинкам…

"Вечная память всем жертвам геноцида крымскотатарского народа! Склоняя перед ними головы, с надеждой на торжество справедливости и правды, украинцы вместе с крымскими татарами сегодня говорят: Крым будет свободным! Qırım serbest olacaq!" - подытожил Зеленский.

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