"С музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам": Зеленский обратился к оккупантам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. ВИДЕО
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Сегодня Украина чтит память всех жертв геноцида крымскотатарского народа.
Как передет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в своем обращении.
Президент отметил, что сегодня крымских татар в Украине остается как минимум 40 миллионов.
"И как одна страна и семья мы говорим сейчас не "они", а "мы". Мы не забудем, как нас выгнали из собственного дома и везли несколько недель за тысячи километров от него. Как мы смогли вернуться лишь через 45 лет. Как мы не узнали родной дом, где были стерты исторические названия и достопримечательности. И самое главное. Мы не простим, что 70 лет спустя мы были вынуждены вновь покинуть свой дом из-за российской аннексии. А тех из нас, кто остался, оккупационная власть преследует, ущемляет и заключает", - отметил Зеленский.
"Я поклялся кровь обмыть из ран твоих, народ мой..." Этими словами начинается гимн крымскотатарского народа. Через 77 лет со дня его депортации и семь лет от аннексии Крыма мы знаем точно: раны не зажили. Время не лечит. Слова не помогают. Поэтому от начала президентства мой принцип был прост: не лозунги, которые много раз слышали, а действия, которых многие годы ждали", - добавил глава государства.
Президент отметил, что подписал указ о мерах по деоккупации и реинтеграции полуострова, в частности Стратегию развития крымскотатарского языка до 2032 года.
"Для активной защиты прав крымчан со стороны Украины и международного сообщества мы создали формат Крымская платформа. Ее первый саммит состоится уже 23 августа. Я благодарю многие государства, которые уже подтвердили свое участие, и уверен, что их перечень будет еще больше. Мы также разработали и утвердили то, что должно появиться еще семь лет назад. Это Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя", - отметил Зеленский.
Президент вспомнил стих крымскотатарской поэтессы Лили Буджуровой, пророчески написанные более 30 лет назад:
Когда мы вернёмся домой всем народом,
Придётся вам вспомнить, откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить, откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам…
"Вечная память всем жертвам геноцида крымскотатарского народа! Склоняя перед ними головы, с надеждой на торжество справедливости и правды, украинцы вместе с крымскими татарами сегодня говорят: Крым будет свободным! Qırım serbest olacaq!" - подытожил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Можно даже не комментировать глядя на цифру
Это он про что??? Готов ли каждый этнический украинец, после этого заявления, признать себя крымским татарином?
Який текст йому напишуть, такий і зачитає..
Бо коли не по-написаному, то виходить у нього тільки бараняче бекання.
Тому не приймайте до душі його слова, це просто професійна діяльність..
Я пишу критику допустим на рассию , допустим на Зеленского , допустим на Порошенко , допустим на Юлю и т.д. И смотрю какие мои коментарии спамят и банят . Критика не должна нарушать правил форума .Попробуйте. И вы сразу увидите результат .Даже такой мой коментарий,поддерживающий слова Президента Зеленского кому то не понравился . Но это только спамы . Баны тоже совападают с этими спамами. Совпадение ? Не думаю
І які ж дії ти провело? Обміняв військових злочинців на таксистів? Відвів війська? Загубив держ.замовлення для армії? Злив операцію по "вагнерівцям"? Почав закупки електроенергії в окупанта? Заборонив стріляти у відповідь? Бажаючі можуть продовжити перелік "Дій" цієї шмарклі.
Ну а про лозунги - увесь інтернет переповнений "не лозунгами" від найвеличнішого. Ніяких перерізань стрічок, ніякого піару, нє!
"Ні обіцянок, ні пробачень" (с)
Наобіцяло воно стільки, що пробачити таке - не можливо. Молися, курва, щоб тебе спіткала доля янеовоча, бо, здається, втекти ні ти, ні твої "уЗЕленськи" не встигнете...
Бідні обдроченці, їх навіть жалко!
А ще коли Лисий роскаже про ********* кійки...
воно не замислюється, що суперечить саме собі?
адже добре пам'ятаю оце його: "...неважливо, як названа вулиця... немає різниці, біля якого пам'ятника...", чи це тільки українцям воно відмовляє в праві на ідентичність та пам'ять?
сране совкове лайно.
- слова, слова, слова..."(с)
это - китайцы...
и их заворуха на дальнем востоке
из-за своих , исторических территорий,
т.к. после захвата Крыма кацапами в 2014 году
Китай понял, что у них есть шанс и
никакие правила и договорённости в мире- не соблюдаются
на развалинах Квартала
Мы станцуем козачек...гопак...хору(нужное выбрать)...
сипавписав.