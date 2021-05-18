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Бой года: 24 июля Лобов и Беринчик сразятся в Киеве на голых кулаках

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Бой года: 24 июля Лобов и Беринчик сразятся в Киеве на голых кулаках

Исход боя далеко не предрешен

24 июля в Киеве состоится экстраординарный поединок – боец смешанных единоборств Артем Лобов и боксер Денис Беринчик сойдутся в ринге в бое без перчаток.

Об этом спортсмены заявили на совместной пресс-конференции.

Оба бойца отметили, что поединок не будет обычным боксерским состязанием. Для него от участников потребуется нечто большее, чем владение боксерской техникой.

"Ключевым будет физическая подготовка, а не боксерская техника", - отметил заслуженный мастер спорта по боксу, серебряный призер Олимпийских игр, действующий чемпион по версии WBO International Денис Беринчик.

Таким образом именитый боксер указал, что его регалии и опыт в классическом боксе не станут ключевым преимуществом в состязании против Лобова.

Артем Лобов подтвердил мнение будущего соперника. Он рассчитывает на то, что ему должен будет сильно помочь богатый опыт кулачных боев.

"Нужно понимать, как вести именно кулачный поединок. Готовясь к первому бою я не знал, как готовиться, и выбрал боксерский подход. У нас в Ирландии много серьезных боксеров, и Олимпийских призеров в том числе. Но проведя первый бой я понял, что это совсем другая история и нужно выбирать специфическую подготовку именно для кулачных боев", - сказал он.

Таким образом, оба спортсмена подтвердили интригу – исход боя далеко не предрешен.

Беринчик рассказал, что бой пройдет в рамках спортивного ивента украинского промоушена "Махач" и что организаторы очень рассчитывают, что карантинные ограничения не помешают поклонникам единоборств посмотреть на бой вживую.

Конечно же, оба бойца обменялись колкостями, традиционными для подобных пресс-конференций. Лобову вспомнили столкновение с Хабибом Нурмугамедовым в 2018 году в Нью-Йорке. И Беринчик дал по этому поводу Лобову шуточного "леща".

Лобов не остался в долгу и съязвил по поводу участия Бериничка в "Танцах со звездами" и ему футболку с постером фильма "Танцор диско".

Стоит отметить, что бой мог состояться раньше, но был перенесен ка конец июля из-за того, что Денис Беринчик травмировал плечо и ему требуется время на восстановление.

В интервью "Зе Интервьюер" оба спортсмена рассказали о нюансах будущего боя. Лобов отметил, что не смотря на свой богатый опыт в кулачных боях он не ждет легкой победы. "Я вообще не выбираю себе простых соперников", - сказал он.

А сооснователь Лиги кулачных боев Андрей Лимонтов в этом же интервью рассказал, что проект "Махач" уже сейчас готовы купить и предлагают суммы выше миллиона долларов. При том, что на старте в проект никто не верил.

Напомним, уроженец Краснодона (сейчас – Сорокино) Луганской области Денис Беринчик выступает в лёгкой и в первой полусредней весовых категориях в боксе. В 2011 году он стал серебряным призером чемпионата мира, в 2012 году – завоевал серебро на Олимпийских играх в Лондоне. С 2018 года является действующим чемпионом по версии WBO Int.

Артем Лобов – уроженец Нижнего Новгорода, но с 16 лет проживает в Ирландии, где и начал спортивную карьеру. Лобов боец смешанных боевых искусств, выступал под эгидой UFC в полулёгкой и лёгкой весовых категориях. А также участник турниров по кулачным боям Bare Knuckle FC.

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Топ комментарии
+10
Это не спорт, это обычная ярмарочная драка для хайпа. Зрелище для люмпен-пролетариата. У кацанавтов в Северном Габоне давно уже проходят такие петушиные бои.
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18.05.2021 14:59
+9
А какие-то долбни на Марс летят...
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18.05.2021 15:03
+4
Бой года: 24 июля Лобов и Беринчик сразятся в Киеве на голых кулаках
...инвалиды будущей войны...*)
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18.05.2021 14:50
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А что это за перцы?
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18.05.2021 14:49 Ответить
Бой года: 24 июля Лобов и Беринчик сразятся в Киеве на голых кулаках
...инвалиды будущей войны...*)
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18.05.2021 14:50 Ответить
дебилизм какой Бой года: 24 июля Лобов и Беринчик сразятся в Киеве на голых кулаках - Цензор.НЕТ 1346
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18.05.2021 14:52 Ответить
Это не спорт, это обычная ярмарочная драка для хайпа. Зрелище для люмпен-пролетариата. У кацанавтов в Северном Габоне давно уже проходят такие петушиные бои.
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18.05.2021 14:59 Ответить
все верно... https://www.instagram.com/mahatch.fc/
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18.05.2021 18:21 Ответить
А какие-то долбни на Марс летят...
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18.05.2021 15:03 Ответить
ну так саме довбні - назад дороги ж немає. Чого його пертись із такої затишної і ******** планети-мами до якогось безповітряного холодного куска камінння? Навіть якби там все було із золота і платини. Якої там насправді не більше ніж на Землі. А якби й було б більше, то вартість доставки перевищила б вартість добування тут.
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18.05.2021 15:51 Ответить
Щось кацапією засмерділо, де люди- це навоз, ресурс. Панове спортсмени, ви себе поважаєте?
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18.05.2021 17:08 Ответить
..чем бы дитя с макшанцем...
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18.05.2021 17:18 Ответить
Махач бомжей за гаражами Бій року: 24 липня Лобов і Беринчик битимуться в Києві на голих кулаках - Цензор.НЕТ 5436
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18.05.2021 18:16 Ответить
Дурь и очень опасно. Переломы лицевых костей, рассечения, травмы рук. Зверское зрелище для агрессивного быдла.
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19.05.2021 02:27 Ответить
 
 