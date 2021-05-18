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Новости За рубежом
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В горах турецкой Анталии продолжаются поиски пропавшей украинки, консулы держат это дело на особом контроле, - МИД

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В горах турецкой Анталии продолжаются поиски пропавшей украинки Яны Кривошеи, украинские консулы держат это дело на особом контроле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в пресс-служба МИД.

"Консульство Украины взаимодействует с жандармерией провинции Анталия с целью поиска гражданки Украины Яны Кривошеи и находится на связи с ее братом", - отметили в пресс служба.

Как сообщили в МИД, по имеющейся информации, украинка осуществляла туристическую поездку в горах турецкой Анталии. 10 мая она должна была вернуться в Украину. В то же время со 2 мая с ней прекратилась связь.

"Спасительный спецподразделение обнаружил палатку гражданки. Поисковая операция продолжается,  осуществляется анализ использования сотовой связи. Украинские консулы держат это дело на особом контроле", - заверили в МИД.

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 42-летняя одесситка Яна Кривошея 1 мая отправилась в Турцию, чтобы подняться на одну из вершин высотой 1715 метров, не предупредив никого из родственников или знакомых. Утром 2 мая она написала оттуда сообщение матери, в котором поздравила ее с Пасхой. Телефон женщины оставался включенным до 5 мая. Поиски Кривошеи начались 4 мая, после того, как накануне она не ответила на сообщение от матери.

Уже 12 мая на горе нашли ее палатку, в которой остались некоторые вещи, но не было двух рюкзаков. Вершину горы обследовали альпинисты, полицейские и спасатели. Во время поисков они также осмотрели, в том числе с использованием дрона различные тропы, тупиковые маршруты и обрывы, однако никаких следов пропавшей женщины не нашли.

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В горах турецкой Анталии продолжаются поиски пропавшей украинки, консулы держат это дело на особом контроле, - МИД 01
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Ну як же так безвідповідально одній іти в гори.
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18.05.2021 15:10 Ответить
Туристки-бабы в Турции пропадают каждую неделю. И не без участия полиции...
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18.05.2021 15:10 Ответить
Для чого це їм.
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18.05.2021 15:16 Ответить
Турция живет и туристическим бизнесом в не малой степени. Сходить к секс рабыне у них раз плюнуть.
Так вот,- в такое рабство добровольно не идут.
Гугли Турцию по этой теме и всё узнаешь...
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18.05.2021 15:29 Ответить
Чавуса бы так искали В горах турецкой Анталии продолжаются поиски пропавшей украинки, консулы держат это дело на особом контроле, - МИД - Цензор.НЕТ 4330
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18.05.2021 15:16 Ответить
В горах?
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18.05.2021 15:17 Ответить
А хоть бы и в горах, он же сказал, что он не в Украине. Да и вообще эти экстремалы на свой страх и риск прутся куда не надо, а людям потом их искать. Как будто других дел нету. Как тот турыст, которого искали пару месяцев в Карпатах пока снег не растаял...
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18.05.2021 15:20 Ответить
Поиски Кривошеи начались 4 мая, после того, как накануне она не ответила на сообщение от матери.

Украинские консулы держат это дело на особом контроле", - заверили в МИД. Источник: https://censor.net/ru/n3266023
Пусть с женщиной будет всё хорошо, но.
После того как в (условно Полтаве) никто не ответил на SMS в Турции по тревоге были подняты альпинисты, полицейские и спасатели. Во время поисков они также осмотрели, в том числе с использованием дрона Источник: https://censor.net/ru/n3266023.
Что подразумевает собой особый контроль? Консул вместе с ними ищет? В Непале контроль, или особый контроль?
"Тут дело тонкое, попробуй, уяви"
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18.05.2021 16:19 Ответить
 
 