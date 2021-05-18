54% киевлян против назначения центральной властью главой КГГА любого, кроме Кличко, - опрос "Рейтинга"
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54% киевлян не поддерживают идею назначения центральной властью председателя КГГА любого другого человека, кроме действующего мэра.
Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 15-16 мая в столице, передает Цензор.НЕТ.
Согласно опросу, жители Киева лучше оценивают местное положение дел, чем общую ситуацию в стране. Так, 42% оценивают положение дел в городе как правильное и лишь 32% считают, что страна движется в правильном направлении.
Виталий Кличко сохраняет лидерские позиции в рейтинге доверия киевлян. Ему доверяют 51% опрошенных. Зеленскому доверяют 45%.
Гройсману доверяют 33%, Разумкову – 32%, Порошенко – 30%, Тимошенко – 21%, Бойко – 17%, Шмыгалю – 13%.
Согласно опросу, деятельностью мэра Киева довольны 53% опрошенных, президента – 40%, премьер-министра – 16%.
Социологи опросили 1200 жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Метод опроса: CATI – телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 15-16 мая 2021 года.
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Чистої води маніпуляція.
«Люди, які стоять за цією діяльністю, публікували українською та російською мовами новини та публікації на такі теми як корупція, політика, автомобільна промисловість, сатиричний зміст про Covid-19, коментарі на підтримку партії «Слуга народу» та чинної української влади та критику опозиційних партій та політиків, включаючи колишнього президента Порошенка та мера Києва Віталія Кличка», - пояснили у соцмережі."
32 відсотка киян довіряють разумкову? Це що, жарт? І є хтось за шмигаля?
Без сумніву одне, "рейтинг"- маніпуляційна шарашкина контора.
До президента он дорос!
А вы, друзья, как не моститесь,
Всё ж в президенты не годитесь...