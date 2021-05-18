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КГГА (2931) Киев (24526) Кличко (4510) опрос (2616)

54% киевлян против назначения центральной властью главой КГГА любого, кроме Кличко, - опрос "Рейтинга"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

54% киевлян против назначения центральной властью главой КГГА любого, кроме Кличко, - опрос

54% киевлян не поддерживают идею назначения центральной властью председателя КГГА любого другого человека, кроме действующего мэра.

 Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 15-16 мая в столице, передает Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, жители Киева лучше оценивают местное положение дел, чем общую ситуацию в стране. Так, 42% оценивают положение дел в городе как правильное и лишь 32% считают, что страна движется в правильном направлении.

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Виталий Кличко сохраняет лидерские позиции в рейтинге доверия киевлян. Ему доверяют 51% опрошенных. Зеленскому доверяют 45%.

Гройсману доверяют 33%, Разумкову – 32%, Порошенко – 30%, Тимошенко – 21%, Бойко – 17%, Шмыгалю – 13%.

Согласно опросу, деятельностью мэра Киева довольны 53% опрошенных, президента – 40%, премьер-министра – 16%.

Социологи опросили 1200 жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Метод опроса: CATI – телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 15-16 мая 2021 года.

54% киевлян против назначения центральной властью главой КГГА любого, кроме Кличко, - опрос Рейтинга 01
54% киевлян против назначения центральной властью главой КГГА любого, кроме Кличко, - опрос Рейтинга 02
54% киевлян против назначения центральной властью главой КГГА любого, кроме Кличко, - опрос Рейтинга 03
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Топ комментарии
+6
А точно киевлян опрашивали?
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18.05.2021 15:11
+6
Начеб-то і варто повірить, та як?
32 відсотка киян довіряють разумкову? Це що, жарт? І є хтось за шмигаля?
Без сумніву одне, "рейтинг"- маніпуляційна шарашкина контора.
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18.05.2021 15:13
+5
во сколько этот опрос обошёлся Кличку? 54% киевлян против назначения центральной властью главой КГГА любого, кроме Кличко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4727
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18.05.2021 15:09
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во сколько этот опрос обошёлся Кличку? 54% киевлян против назначения центральной властью главой КГГА любого, кроме Кличко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4727
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18.05.2021 15:09 Ответить
Насчет Кличка не знаю. Но вот какого хрена в опросе делает Гройсман?
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18.05.2021 15:11 Ответить
Те самісіньке, що робив ВАЗеленський в опитуваннях, ще ДО того, як подав свою кандидатуру на пост президента.
Чистої води маніпуляція.
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18.05.2021 15:15 Ответить
Почали готовити Гройсмана на царя! Приблизно за 2 роки до виборів в 2017 так готовили і Зеленського, малюючи йому в рейтингах якісь відсотки.
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18.05.2021 15:19 Ответить
"Також компанія Facebook у квітні припинила діяльність значно більшої мережі, на яку звернуло увагу Федеральне бюро розслідувань США. Мережа, яка складалася з 477 фейсбук-акаунтів, 363 сторінок, 35 груп і 29 Instagram-акаунтів, працювала в інтересах кількох українських діячів різного спрямування - від депутата Верховної Ради Андрія Деркача та політолога Петра Журавля, проти яких запроваджені санкції США, до депутата Верховної Ради з групи «Довіра» Олега Кулініча та колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
«Люди, які стоять за цією діяльністю, публікували українською та російською мовами новини та публікації на такі теми як корупція, політика, автомобільна промисловість, сатиричний зміст про Covid-19, коментарі на підтримку партії «Слуга народу» та чинної української влади та критику опозиційних партій та політиків, включаючи колишнього президента Порошенка та мера Києва Віталія Кличка», - пояснили у соцмережі."
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18.05.2021 15:27 Ответить
Так рейтинг ж контора Зе - постійно анріал цифри йому малює - вищі, ніж у інших опитувань!
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18.05.2021 15:12 Ответить
А зачем Кличко такой опрос учитывая, что вот только выборы прошли недавно и там все было предельно понятно в симпатии киевлян? Я бы ставил вопрос во сколько поддержка Бубочки в 40% обошлась
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18.05.2021 15:14 Ответить
Цель кодлана Коломойскогомародёрство Украины и грабёж её казны. Бюджет Киева лакомый кусочек для кодлана. Ему нужен на раздаче свой человечек. И то, что у Кличко еврейская бабушка по отцу , для кодлана Коломойского не аргумент. Слишком большие деньги на кону./ Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
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18.05.2021 15:09 Ответить
А точно киевлян опрашивали?
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18.05.2021 15:11 Ответить
Ага, походу прям на концерте Лиги смеха и опрашивали.
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18.05.2021 15:15 Ответить
Точно 54% киевлян против назначения центральной властью главой КГГА любого, кроме Кличко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 823
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18.05.2021 15:16 Ответить
Начеб-то і варто повірить, та як?
32 відсотка киян довіряють разумкову? Це що, жарт? І є хтось за шмигаля?
Без сумніву одне, "рейтинг"- маніпуляційна шарашкина контора.
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18.05.2021 15:13 Ответить
Хотять Київу бабу з жовтой парасолькой впендюрить. 54% киевлян против назначения центральной властью главой КГГА любого, кроме Кличко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2877
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18.05.2021 15:15 Ответить
Дожились, вместо выборов мэра опрос некоей организацией подобранных анонимов по заказу проплаченному неизвестно кем. Даже критиковать некого. 54% киевлян против назначения центральной властью главой КГГА любого, кроме Кличко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 3744
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18.05.2021 15:17 Ответить
Мазохисты
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18.05.2021 15:17 Ответить
Без Пальчевського рейтинг - фуфло..
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18.05.2021 15:19 Ответить
54% киян проти призначення центральною владою главою КМДА будь-кого, крім Кличка, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8811
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18.05.2021 16:42 Ответить
Ніколи не повірю, що 32% киян довіряють Розумкову.
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18.05.2021 15:21 Ответить
а 40% - клоуну це курям на сміх!
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18.05.2021 16:41 Ответить
Кличко отказался от поддержки Пороха -теперь потерпаЙ,идиотина такая
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18.05.2021 15:22 Ответить
Т.е. от петеной крыши. У Кличка должна быть только крыша киевлян.
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18.05.2021 15:37 Ответить
Ну так посмотри результаты выборов последних в горсоветы,зесрань)
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18.05.2021 21:42 Ответить
Виталя крут, Виталя Босс,
До президента он дорос!
А вы, друзья, как не моститесь,
Всё ж в президенты не годитесь...
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18.05.2021 15:45 Ответить
Врубай форсаж
54% киян проти призначення центральною владою главою КМДА будь-кого, крім Кличка, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9504 54% киян проти призначення центральною владою главою КМДА будь-кого, крім Кличка, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3752
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18.05.2021 15:54 Ответить
А Организм против! 54% киян проти призначення центральною владою главою КМДА будь-кого, крім Кличка, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4457
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18.05.2021 19:43 Ответить
ПРОСТО ИДЕАЛ )))))))))))
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18.05.2021 23:02 Ответить
правильные результаты.
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19.05.2021 02:23 Ответить
 
 