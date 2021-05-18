На замглавы Минздрава Шаталову составили админпротокол за сокрытие информации о вакцине Covishield, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

На замминистра здравоохранения Светлана Шаталову составили протокол об административном правонарушении за непредоставление публичной информации о дате производства и сроке годности партии вакцин от коронавируса Covishield, поступивших в Украину в феврале этого года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на ответ представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

В марте этого года StateWatch обратилось в Минздрав с просьбой предоставить информацию о дате производства и сроке годности партии вакцин от коронавируса Covishield производства Serum Institute of India, однако Минздрав отказался предоставлять эту информацию, ссылаясь на требования производителя.

По заявлению StateWatch представитель омбудсмена дважды обращался в Минздрав относительно повторного рассмотрения запроса или обоснования, почему информация не была предоставлена.

В обращениях омбудсмена было отмечено, что информация является общественно важной в условиях пандемии коронавируса.

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"В рамках производства в отношении заместителя министра здравоохранения Украины Шаталовой Светланы Николаевны 11.05.2021 был составлен протокол об административном правонарушении по части второй статьи 212-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщил представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека.

Протокол направлен для рассмотрения в Печерский районный суд города Киева.

Согласно части второй статьи 212-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях непредоставление информации влечет за собой штраф от 25 до 50 необлагаемых минимумов, то есть от 425 до 850 гривен.

"В то же время в Минздраве продолжают настаивать, что вред от предоставления информации о дате производства и сроке годности партии вакцин Covishield преобладает общественный интерес в ее получении", - добавили в StateWatch.

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