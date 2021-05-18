На замглавы Минздрава Шаталову составили админпротокол за сокрытие информации о вакцине Covishield, - StateWatch. ДОКУМЕНТ
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На замминистра здравоохранения Светлана Шаталову составили протокол об административном правонарушении за непредоставление публичной информации о дате производства и сроке годности партии вакцин от коронавируса Covishield, поступивших в Украину в феврале этого года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на ответ представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
В марте этого года StateWatch обратилось в Минздрав с просьбой предоставить информацию о дате производства и сроке годности партии вакцин от коронавируса Covishield производства Serum Institute of India, однако Минздрав отказался предоставлять эту информацию, ссылаясь на требования производителя.
По заявлению StateWatch представитель омбудсмена дважды обращался в Минздрав относительно повторного рассмотрения запроса или обоснования, почему информация не была предоставлена.
В обращениях омбудсмена было отмечено, что информация является общественно важной в условиях пандемии коронавируса.
"В рамках производства в отношении заместителя министра здравоохранения Украины Шаталовой Светланы Николаевны 11.05.2021 был составлен протокол об административном правонарушении по части второй статьи 212-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщил представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека.
Протокол направлен для рассмотрения в Печерский районный суд города Киева.
Согласно части второй статьи 212-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях непредоставление информации влечет за собой штраф от 25 до 50 необлагаемых минимумов, то есть от 425 до 850 гривен.
"В то же время в Минздраве продолжают настаивать, что вред от предоставления информации о дате производства и сроке годности партии вакцин Covishield преобладает общественный интерес в ее получении", - добавили в StateWatch.
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- даже по попке не шлёпнули, а так... только протоколом пожурили - пристыдили...
Что за бред вообще? На хрена тогда на продуктах питания ставят срок годности и дату производства? Это же вредная информация! Кого туда, бл...ь, понабирали?
А вот фигушки.