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На замглавы Минздрава Шаталову составили админпротокол за сокрытие информации о вакцине Covishield, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На замглавы Минздрава Шаталову составили админпротокол за сокрытие информации о вакцине Covishield, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

На замминистра здравоохранения Светлана Шаталову составили протокол об административном правонарушении за непредоставление публичной информации о дате производства и сроке годности партии вакцин от коронавируса Covishield, поступивших в Украину в феврале этого года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на ответ представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

В марте этого года StateWatch обратилось в Минздрав с просьбой предоставить информацию о дате производства и сроке годности партии вакцин от коронавируса Covishield производства Serum Institute of India, однако Минздрав отказался предоставлять эту информацию, ссылаясь на требования производителя.

По заявлению StateWatch представитель омбудсмена дважды обращался в Минздрав относительно повторного рассмотрения запроса или обоснования, почему информация не была предоставлена.

В обращениях омбудсмена было отмечено, что информация является общественно важной в условиях пандемии коронавируса.

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"В рамках производства в отношении заместителя министра здравоохранения Украины Шаталовой Светланы Николаевны 11.05.2021 был составлен протокол об административном правонарушении по части второй статьи 212-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщил представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека.

Протокол направлен для рассмотрения в Печерский районный суд города Киева.

Согласно части второй статьи 212-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях непредоставление информации влечет за собой штраф от 25 до 50 необлагаемых минимумов, то есть от 425 до 850 гривен.

"В то же время в Минздраве продолжают настаивать, что вред от предоставления информации о дате производства и сроке годности партии вакцин Covishield преобладает общественный интерес в ее получении", - добавили в StateWatch.

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На замглавы Минздрава Шаталову составили админпротокол за сокрытие информации о вакцине Covishield, - StateWatch 01
На замглавы Минздрава Шаталову составили админпротокол за сокрытие информации о вакцине Covishield, - StateWatch 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Степашка купил шмурдяк...да еще и посроченный...
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18.05.2021 15:13
+11
Теперь в магазине...на вопрос о дате производства и сроке годности...продавцы могут смело отвечать...вам это знать вредно..😃
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18.05.2021 15:16
+8
нет, не так - эта информация разглашению не подлежит в соответствии с контрактом на поставку продукции в наш магазин...
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18.05.2021 15:19
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Степашка купил шмурдяк...да еще и посроченный...
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18.05.2021 15:13 Ответить
та похер, бабы еще нарожают...
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18.05.2021 15:16 Ответить
-- навакцинят...
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18.05.2021 15:30 Ответить
Не давеча как вчера супруга в ютубе нарвалась на интервью, в котором рассказали, что во всей этой кухне Станов очень мало имеет полномочий и далеко не первый человек. Настоящий ведущий в этой кухне Ляшко, являющийся ставленником Пинчука. При этом выложили кучу подробностей когда Степанов говорит одно,а следом Ляшко говорит противоположное. После этого вся катавасия с интервью одного и другого стала понятной.
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18.05.2021 16:03 Ответить
Этот штраф -пыль, по сравнению с той выгодой, которую она получила. Степашка конечно не- причём.
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18.05.2021 15:15 Ответить
Теперь в магазине...на вопрос о дате производства и сроке годности...продавцы могут смело отвечать...вам это знать вредно..😃
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18.05.2021 15:16 Ответить
нет, не так - эта информация разглашению не подлежит в соответствии с контрактом на поставку продукции в наш магазин...
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18.05.2021 15:19 Ответить
Отвлекают внимание....Какие сроки? Ту вакцину в прошлом веке не изобретали.... и нет информации о её не качественности. А использовали всю!
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18.05.2021 15:20 Ответить
прошлогодняя)))...в стране, где вакцинируют по 1000 человек в сутки, жалуюются на просроченные вакцины!)))
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18.05.2021 15:40 Ответить
ШО ?! ПРОТОКОЛ !?
- даже по попке не шлёпнули, а так... только протоколом пожурили - пристыдили... На замглавы Минздрава Шаталову составили админпротокол за сокрытие информации о вакцине Covishield, - StateWatch - Цензор.НЕТ 4884
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18.05.2021 15:33 Ответить
" вред от предоставления информации о дате производства и сроке годностиИсточник: https://censor.net/ru/n3266027"
Что за бред вообще? На хрена тогда на продуктах питания ставят срок годности и дату производства? Это же вредная информация! Кого туда, бл...ь, понабирали?
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18.05.2021 15:51 Ответить
бздиньк.... Вітаю Світлану Миколаївну! ...так внєзапно... 8)
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18.05.2021 18:16 Ответить
Она думала, что она наш труба Шаталова.
А вот фигушки.
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18.05.2021 23:36 Ответить
 
 