Король тендеров, бывшая "тушка" Яценко вновь вошeл в состав фракции "Батькивщина"

Народный депутат Антон Яценко вошёл в состав фракции "Батькивщина".

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, на заседании парламента во вторник 18 мая.

"Согласно поданному заявлению и части третьей статьи 60 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о вхождение народного депутата Яценко Антона Владимировича в состав депутатской фракции политической партии "Всеукраинского объединение "Батькивщина", - сказал Стефанчук.

Яценко был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по округу №200 (Черкасская область) и до этого времени не входил в состав ни одной фракции.

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Напомним, Яценко – является нардепом 4 созывов Верховной Рады. С 2007 года по 2012 г. - Народный депутат Украины VI созыва, Председатель подкомитета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики. Член Партии регионов. 16-17 марта 2011 года Яценко вместе с другими народными депутатами, избранными в Верховную Раду по списку БЮТ (Николай Баграев, Александр Шепелев, Виктор Павленко, Степан Глусь, Александр Фельдман) вошли во фракцию Партии регионов. 10 августа 2012 года во втором чтении проголосовал за Закон Украины "Об основах государственной языковой политики". На парламентских выборах в Украине 2012 баллотировался по одномандатному избирательному округу № 200 ( Черкасская область ) от Партии регионов. Прошел в парламент, набрав 29,9% голосов. 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова. На парламентских выборах 2014 года прошел в Раду по одномандатному избирательному округу №200 самовыдвиженцем.

Блогер Роман Шрайк отметил, что "сегодня какой-то день фейспалмов".

"Если не в курсе:

В 2007 году Яценко был избран по списку "Батькивщины".

В 2011 стал "тушкой" - перебежал к Януковичу.

В 2012 избрался в Раду от Партии регионов.

В 2014 голосовал за "законы 16 января".

Был одним из самых известных "схемщиков" - погуглите "Тендерная палата Яценко", "площадки Яценко". Что-то Юлия Владимировна совсем поиздержалась", - резюмировал Шрайк