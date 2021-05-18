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Зеленский поручил организовать вывоз граждан Украины из Сектора Газа, - советник главы ОП Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский поручил организовать вывоз граждан Украины из Сектора Газа, - советник главы ОП Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров и Министерству иностранных дел Украины организовать возвращение граждан Украины из Сектора Газа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Нет никаких сомнений в том, что наше государство всегда помогает всем украинцам. Где бы в мире они не оказались в чрезвычайных обстоятельствах и изъявили желание вернуться домой. Так будет и сейчас. Президент Владимир Зеленский поручил организовать - правительству, премьеру, Министерству иностранных дел и нашим специальным службам, если требуется их содействие. Это долг каждой цивилизованной страны - всегда спасать своих людей", - отметил Подоляк.

По его словам, Украина уже обратилась в международные организации для оказания логистической помощи в организации возвращения людей.

"Прежде всего, разговор идет о необходимых воздушных коридорах. Как известно, уже более сотни украинцев изъявили желание вернуться в Украину из Сектора Газа, где продолжается эскалация вооруженного противостояния", - сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что "на сегодня имеются обращения от представителей Молдовы, Беларуси, Венгрии и Болгарии – в оказании помощи возвращения граждан этих государств вместе с украинцами".

"В целом, речь идет о 53 людях", - добавил он

Подоляк призвал граждан Украины, которые оказались в зоне конфликта и нуждаются в помощи и возвращения домой, обратиться в ближайшее дипломатическое представительство Украины любым доступным способом.

Как сообщалось, Израиль не намерен рассматривать возможности введения режима прекращения огня с движением ХАМАС до 20 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попытки Медведчука избежать вручения подозрения вызывают только ироническую улыбку в Офисе Президента, - Подоляк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
А когда зеленского из Украины вывезут? Хоть куда нибудь Зеленский поручил организовать вывоз граждан Украины из Сектора Газа, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2434
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18.05.2021 15:42
+3
Если вспомнить сколько раз анонсировалось что президент дал распоряжение организовать и
выделить средства на борьбу с ковидом, то к концу года может быть приедут.
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18.05.2021 15:46
+3
та да... дамочка с собачкой из Уханя не даст соврать )))
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18.05.2021 16:01
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А когда зеленского из Украины вывезут? Хоть куда нибудь Зеленский поручил организовать вывоз граждан Украины из Сектора Газа, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2434
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18.05.2021 15:42 Ответить
Про то, токо Беня ведает ...*)
Когда вы понадобитесь, вас вызовут! (с)
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18.05.2021 15:50 Ответить
А еще он указал назначить Маркарову послом. И шо?
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18.05.2021 15:43 Ответить
Если вспомнить сколько раз анонсировалось что президент дал распоряжение организовать и
выделить средства на борьбу с ковидом, то к концу года может быть приедут.
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18.05.2021 15:46 Ответить
А почему только из Сект ора Газа? Из Израиля тоже давай. Не стесняйся
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18.05.2021 15:47 Ответить
Зеленский дал указанию Солнцу, взойти на небе!
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18.05.2021 15:55 Ответить
Я дуже соромлюся запитати, а шо там таки є етнічні українці?!
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18.05.2021 15:57 Ответить
А що родини дипломатів роблять в Газі?
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18.05.2021 16:17 Ответить
Не тільки сім"ї, було б не гуманно залишити братів наших менших під ракетними обстрілами. Зеленський - гуманіст, він навіть цуцика з Ухані врятував. Ну і хазяйку за одно. Слава Великому Зе!
Зеленский поручил организовать вывоз граждан Украины из Сектора Газа, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 703
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18.05.2021 16:29 Ответить
У Украины есть дипотношения с ХАМАС?
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19.05.2021 02:17 Ответить
Є! Адже арячф арабські хлопці - то такідушеяки і мачо в одному флаконі! А є ще інтернет і уртожитки для іноземних студентів у самій Україні. 😊
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18.05.2021 16:07 Ответить
та да... дамочка с собачкой из Уханя не даст соврать )))
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18.05.2021 16:01 Ответить
Бліііін! Які у на всі тупі - МЗС, МВС, РНБО! А які ліниві! Добре, що Зєлєнскій про все і про всіх пам'ятає!
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18.05.2021 16:05 Ответить
...Вова,... послати борт в зону бойових дій... ну... Бог в помощь...зате, як звучить! "Зеленский поручил организовать вывоз граждан Украины из Сектора Газа, - советник главы ОП Подоляк"
...зовсім справи кепські... плюсів напередодні своєї "великої пресконхверенції" вже не отримаєш.
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18.05.2021 16:14 Ответить
гнида зеленая, что же ты не распорядился эвакуировать раненного ЖУРАВЛЯ, а бросил его умирать?????
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18.05.2021 22:14 Ответить
правильно.
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19.05.2021 02:14 Ответить
А помнится, два года назад под каждым чихом сделавшего всех величайшего были восторженные вопли: Красава! Все делает правильно!
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19.05.2021 02:21 Ответить
 
 