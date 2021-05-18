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Медведчук сдал на хранение дипломатический и заграничный паспорта, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Медведчук сдал на хранение дипломатический и заграничный паспорта, - Офис генпрокурора

Депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук сдал на хранение дипломатический и заграничный паспорта.

"Подозреваемый народный депутат сдал на хранение в орган досудебного расследования свои заграничный и дипломатический паспорта", - сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что Медведчук сдал паспорта согласно решению суда. В какой именно орган он сдал свои паспорта, в Офисе не уточнили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.
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Топ комментарии
+5
а паспорт громадянина РФ він здав? Не здивуюсь, якщо ще у мадярський "утлевел" має...
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18.05.2021 16:06
+3
его самого было бы неплохо сдать на хранение.. в СИЗО!!
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18.05.2021 15:55
+3
А паспорта засРашки и Израиля почему не сдал???
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18.05.2021 16:04
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Не смішив би.
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18.05.2021 15:55 Ответить
его самого было бы неплохо сдать на хранение.. в СИЗО!!
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18.05.2021 15:55 Ответить
как прокаженного ярега в кунсткамеру, Дима? )))
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18.05.2021 17:43 Ответить
Гольдфингер -это не так просто
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18.05.2021 15:56 Ответить
Меня удивляет, что он не пытается бежать. Другого бы уже давно сдуло. Медведчук сдал на хранение дипломатический и заграничный паспорта, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 3264
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18.05.2021 16:00 Ответить
Козака здуло "на лікуванні у Білорусі". А цей просто упевнений у пшику. Зе підніме свій рейтинг і продує суд, вилами писаний.
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18.05.2021 16:09 Ответить
мне вообще-то все равно. Но как-то он непредсказуемо себя ведет.
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18.05.2021 16:35 Ответить
того що упевнений у собі і своїх зв"язках.
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18.05.2021 18:43 Ответить
малюска выпустит мертвечука через решётку,
конечно же не по частям...
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18.05.2021 16:00 Ответить
Как же смешна эта сладенькая возьня с ЭТИМ подозреваемым!

Нет шоб как принято,- мордахой в пол бряц! Берцой в почку шмяк! Кулёк на голову чпок....
и... И В ПРЕСС ХАТУ ГЕП !!!!
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18.05.2021 16:03 Ответить
А паспорта засРашки и Израиля почему не сдал???
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18.05.2021 16:04 Ответить
а санитарный??? ни фига себе...санитарный не сдал???
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18.05.2021 16:04 Ответить
а паспорт громадянина РФ він здав? Не здивуюсь, якщо ще у мадярський "утлевел" має...
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18.05.2021 16:06 Ответить
подумаешь, он себе еще один нарисует...
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18.05.2021 16:13 Ответить
А чого у мертвечини був дипломатичний паЧпорт?
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18.05.2021 16:14 Ответить
мог завозить из рашки прямо в Киев все что угодно.
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18.05.2021 16:16 Ответить
Я розумію для чого ця тварина його мала. Я питав яке право він мав його мати?
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18.05.2021 16:18 Ответить
У каждого депутатишки такой паспорт...
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18.05.2021 16:38 Ответить
Каким боком этот урод к дипломатии ? Он, что сотрудник МИД ?
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18.05.2021 16:27 Ответить
Так он по российскому сбежит! Его вообще без доков в кацапию примут!
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18.05.2021 17:04 Ответить
Медвечук уже и дипломат? Интересно, какой страны?
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18.05.2021 17:36 Ответить
а израильский и американский?
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18.05.2021 17:41 Ответить
а аусвайс паРашы?
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18.05.2021 21:15 Ответить
Але паспорти на прізвище "соколовський",- залишив
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19.05.2021 08:55 Ответить
 
 