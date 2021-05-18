Медведчук сдал на хранение дипломатический и заграничный паспорта, - Офис генпрокурора

Депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук сдал на хранение дипломатический и заграничный паспорта.

"Подозреваемый народный депутат сдал на хранение в орган досудебного расследования свои заграничный и дипломатический паспорта", - сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что Медведчук сдал паспорта согласно решению суда. В какой именно орган он сдал свои паспорта, в Офисе не уточнили.

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Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.