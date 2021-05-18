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Зеленский (16483) МИД (6653) Сектор Газа (159) Мининфраструктуры (935) Шмыгаль Денис (2314)

Шмыгаль поручил МИД и Мининфраструктуры принять безотлагательные меры по эвакуации украинцев из Сектора Газа

Новости Цензор.НЕТ Общество

Шмыгаль поручил МИД и Мининфраструктуры принять безотлагательные меры по эвакуации украинцев из Сектора Газа

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил МИДу и Министерству инфраструктуры принять безотлагательные меры для эвакуации украинцев из Сектора Газа.

Об этом глава Кабмина написал в Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Во исполнение поручения президента Украины дал задание Министерству иностранных дел и Мининфраструктуры принять безотлагательные меры для эвакуации украинцев из Сектора Газа", - написал Шмыгаль.

Премьер отметил, что более сотни украинских граждан выразили желание покинуть Сектор Газа, и правительство приложит максимум усилий, чтобы оказать помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил организовать вывоз граждан Украины из Сектора Газа, - советник главы ОП Подоляк

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Стесняюсь спросить-а что это за украинцы из Газа? Это безответственные украинки, вышедшие замуж за арабов и недавно в своих паранджах осуждавшие Израиль?
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18.05.2021 18:44
+1
Ага...и месяца не прошло как до шмыгла дошло...
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18.05.2021 16:21
+1
Так зебоб же уже распорядился нескольками новостями ранее. Куда этот шморгаль лезет по перед шефа в пекло? Шмыгаль поручил МИД и Мининфраструктуры принять безотлагательные меры по эвакуации украинцев из Сектора Газа - Цензор.НЕТ 2601
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18.05.2021 16:21
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Ага...и месяца не прошло как до шмыгла дошло...
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18.05.2021 16:21 Ответить
а чо реально, як раз інфа дійшла. вона ж довго йде по шишкам.
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18.05.2021 16:23 Ответить
На носу пресс-конференция величайшего о достижениях. Срочно требуется достижение.
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19.05.2021 02:36 Ответить
Так зебоб же уже распорядился нескольками новостями ранее. Куда этот шморгаль лезет по перед шефа в пекло? Шмыгаль поручил МИД и Мининфраструктуры принять безотлагательные меры по эвакуации украинцев из Сектора Газа - Цензор.НЕТ 2601
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18.05.2021 16:21 Ответить
так якщо зе розпорядився, то як раз нормально, що шмигаль піддакує. у тебе когнитивний дисонанс - шмигаль не лізе попереду.
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18.05.2021 16:25 Ответить
Один другому шлют указы... распоряжения... инструкции...

короче х... груши окалачивают мол усё, шо нада мы делаем...
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18.05.2021 16:22 Ответить
жираф большой ему видней
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18.05.2021 16:27 Ответить
если б так шмыгаль о Крыме беспокоился... бидонами б за(..)бались б воду возить... Шмыгаль поручил МИД и Мининфраструктуры принять безотлагательные меры по эвакуации украинцев из Сектора Газа - Цензор.НЕТ 6145
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18.05.2021 16:34 Ответить
як завжди - реакція миттєва......вони реально тормозять - як драпокури
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18.05.2021 16:34 Ответить
Сейчас начнут скоростную трассу строить из ковидного бюджета.
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18.05.2021 16:36 Ответить
Стесняюсь спросить-а что это за украинцы из Газа? Это безответственные украинки, вышедшие замуж за арабов и недавно в своих паранджах осуждавшие Израиль?
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18.05.2021 18:44 Ответить
Может просто жрицы любви которые любят весь мир...а в газе просто работали ))))
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18.05.2021 18:48 Ответить
 
 