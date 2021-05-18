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демография (283) смертность (266) Госстат (220)

Смертность в Украине в марте превысила прошлогодний уровень почти на 34,4%, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Смертность в Украине в марте превысила прошлогодний уровень почти на 34,4%, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-март 2021 года. Смертность населения превысила уровень 2020 года на 16,8%, в том числе в марте - на 34,4%.

Об этом сообщает Госстат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Всего с начала года в Украине умерли 174 050 человек. Это на 24 986 смертей больше, чем за январь-март 2020 года, когда умерло 149 064 человек. В то числе в марте умерло 64 938 человек (в марте 2020 года - 48 326 человек).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше официальной статистики: в 2020 году умерли 138 507 человек, - Медицинская школа Вашингтонского университета

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 67 514 человек (в прошлом году 70 494), миграционный прирост составил 6 142 человек (в прошлом году - 6 773).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 апреля 2021 года составляла 41 487 960 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 100 394 человек (в том числе за март - на 39 245 человек).

Смертность в Украине в марте превысила прошлогодний уровень почти на 34,4%, - Госстат 01
Смертность в Украине в марте превысила прошлогодний уровень почти на 34,4%, - Госстат 02

Напомним, по данным Государственной службы статистики за 2020 год в Украине умерли 616 835 человек. Это на 35 721 смерть больше, чем за январь-декабрь 2019 года, когда умерло 581 114 человек. Численность наличного населения в Украине на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человек. За 2020 год население Украины сократилось на 314 062 человек.
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Топ комментарии
+12
Привіт із Буковеля, чувакі!
Смертность в Украине в марте превысила прошлогодний уровень почти на на 34,4%, - Госстат - Цензор.НЕТ 7241
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18.05.2021 16:55
+10
Вот вам и реальные достижения зетридвараса .
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18.05.2021 17:03
+9
нічєво! хуже нє будєт!
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18.05.2021 16:57
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Смертность в Украине в марте превысила прошлогодний уровень почти на на 34,4%, - Госстат - Цензор.НЕТ 7496
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18.05.2021 16:50 Ответить
Привіт із Буковеля, чувакі!
Смертность в Украине в марте превысила прошлогодний уровень почти на на 34,4%, - Госстат - Цензор.НЕТ 7241
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18.05.2021 16:55 Ответить
мастер спорта по ковидным котлам, каждый день трупов от ковида как под иловайском. шмаркля, може на стадион?
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18.05.2021 20:51 Ответить
Это от счастья мрут. Смертность в Украине в марте превысила прошлогодний уровень почти на на 34,4%, - Госстат - Цензор.НЕТ 604
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18.05.2021 16:50 Ответить
не ОТ, а ЗА счастье....
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18.05.2021 16:53 Ответить
шо то мне подсказывает, шо эти 34,4% очень похожи на % подорожания продуктов...
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18.05.2021 16:52 Ответить
нічєво! хуже нє будєт!
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18.05.2021 16:57 Ответить
Степанов молодчина, борется за жизни украинцев не покладая рук!
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18.05.2021 17:02 Ответить
не степашкою єдинними... Степашка - це козел, цап-відбувайло, гандон, якого поштопали...
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18.05.2021 17:07 Ответить
Вот вам и реальные достижения зетридвараса .
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18.05.2021 17:03 Ответить
А снєсуни мовчать...треба зняти фільм "Молчаніє снєсунов".
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18.05.2021 17:05 Ответить
А что, чьто-то пашло не так?
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18.05.2021 17:06 Ответить
Снєсун - це істота, яку розвели на гроші, а вона нічого не пойняла - стоїть сіротінушка без шерсті і сіна та проклинає баригу. Корочше - сносіт всі тяготи жизні без шансу осознанія причино-слєдствєнних связєй. Смертность в Украине в марте превысила прошлогодний уровень почти на на 34,4%, - Госстат - Цензор.НЕТ 2553
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18.05.2021 17:11 Ответить
А в чем проблема? За время "пандемии" в Украине смертность от короны существенно меньше чем в США, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Бельгии, и примерно на уровне Германии... Вот что шоколад Рошен животворящий со страной делает!
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18.05.2021 18:07 Ответить
Просто хтось наживається на пандемії, це як наживатися на війні - тільки в 10 разів більше. Просто Г+Г такого не скаже.... і про борщовий набір також....і про субсидії...і про 500 тищ робочих місць...і про падіння ВВП....і про ... та ну його нах - ви самі все знаєте, просто гординя не дає вам зізнатись самому собі, що ви Лохи з великої літери.
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18.05.2021 17:04 Ответить
Тут есть важный момент, с каждым готом ситуация со смертностью будет усугубляться, и здесь причина не в эпидемии, а в том, что население Украины "старое". Об этом давно говорили.
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18.05.2021 17:26 Ответить
Кроме коронавируса другие болезни не лечат!
Вот народ и мрёт потихоньку. Хотя 34% это уже не по-тихоньку.
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18.05.2021 17:50 Ответить
Діагностика та вчасне виявлення патології не відбувається,багато хто просто боїться звертатися до лікарні через страх підхопити вірус.Ось тому вакцинування повинно бути дуже стрімке що б розвантажити мед установи для планових та профілактичних заходів.
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18.05.2021 22:19 Ответить
Тож повинно!
Але ...
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19.05.2021 09:26 Ответить
Чо не сравниваете с доковидным 2019м годом, когда за январь-март умерло 159 264 человека, т.е. на 10 тыс. больше, чем в ковидном 2020ом?...
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18.05.2021 17:52 Ответить
"Вы Фсё врёте..." мы в курсе ваших "тезисов"... Вот только статистика в стране другая ....

17.05.21 Украина занимает 13-е место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Второе, Стопов, второе место в Европе по смертям...

https://censor.net/ru/news/3265604/ukraina_zanimaet_13e_mesto_v_mire_i_vtoroe_v_evrope_po_sutochnoyi_smertnosti_ot_covid19_infografika
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18.05.2021 18:57 Ответить
О какой вообще "суточной смертности" можно говорить, если за полтора года "пандемии" официальная горе-статистика не смогла избавиться даже от погрешности "выходного дня"...Или кто-то считает, что коронавирус различает дни недели и на субботу-воскресенье берет выходные?
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18.05.2021 19:30 Ответить
А какая разница ? Зато по-приколу.
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18.05.2021 20:00 Ответить
за свой выбор платим жизнями...
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18.05.2021 21:09 Ответить
Путена тоже мы "выбирали"?.
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18.05.2021 21:50 Ответить
Зеуряд "працює"...
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18.05.2021 22:12 Ответить
 
 