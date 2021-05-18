Цифровизация системы здравоохранения помогла быстрее реагировать на вызовы, связанные с СОVID-19, - замглавы ОП Соколовская

В период пандемии коронавируса система здравоохранения Украины была более подготовленной, поскольку в этой сфере уже четыре года поэтапно развивается диджитализация.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Соколовская, принимая участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Цифровизация" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

По ее словам, информационные системы в сфере общественного здоровья и закупки лекарств, электронная система здравоохранения стали основой для внедрения цифровых инструментов в период пандемии.

Также заместитель руководителя Офиса Президента обратила внимание на то, что многие направления, которые должны были развиваться в следующие несколько лет, во время пандемии получили наивысший приоритет и увеличение финансирования, в частности речь идет обо всем, что касается сбора информации, электронных инструментов, баз данных и их интеграции.

Соколовская отметила, что Европейский Союз в настоящий момент также активно внедряет диджитализацию в сфере здравоохранения. Так, с апреля 2021 года начал работу новый орган – Европейское исполнительное агентство по здравоохранению и диджитализации (European Health and Digital Executive Agency, HaDEA).

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"Это тенденция во всем мире. Украина также в тренде и не отстает от цивилизованных стран", – подчеркнула она.

Кроме того, заместитель руководителя Офиса Президента отметила важность координации между министерствами и ведомствами.

"Мы сейчас работаем с правительством над внедрением электронных больничных. То, что Украина много лет планировала сделать, сейчас выходит на финишную прямую. Совсем скоро мы дойдем до системы реабилитации и реабилитационного модуля в электронной системе здравоохранения", – рассказала она.

Юлия Соколовская отметила, что над этими задачами работает большая команда специалистов из разных ведомств.

Заместитель руководителя Офиса Президента подчеркнула, что цифровизация здравоохранения – это комфортная жизнь граждан и качественная государственная политика и управление.