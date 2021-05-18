Цифровизация системы здравоохранения помогла быстрее реагировать на вызовы, связанные с СОVID-19, - замглавы ОП Соколовская
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В период пандемии коронавируса система здравоохранения Украины была более подготовленной, поскольку в этой сфере уже четыре года поэтапно развивается диджитализация.
Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Соколовская, принимая участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Цифровизация" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.
По ее словам, информационные системы в сфере общественного здоровья и закупки лекарств, электронная система здравоохранения стали основой для внедрения цифровых инструментов в период пандемии.
Также заместитель руководителя Офиса Президента обратила внимание на то, что многие направления, которые должны были развиваться в следующие несколько лет, во время пандемии получили наивысший приоритет и увеличение финансирования, в частности речь идет обо всем, что касается сбора информации, электронных инструментов, баз данных и их интеграции.
Соколовская отметила, что Европейский Союз в настоящий момент также активно внедряет диджитализацию в сфере здравоохранения. Так, с апреля 2021 года начал работу новый орган – Европейское исполнительное агентство по здравоохранению и диджитализации (European Health and Digital Executive Agency, HaDEA).
"Это тенденция во всем мире. Украина также в тренде и не отстает от цивилизованных стран", – подчеркнула она.
Кроме того, заместитель руководителя Офиса Президента отметила важность координации между министерствами и ведомствами.
"Мы сейчас работаем с правительством над внедрением электронных больничных. То, что Украина много лет планировала сделать, сейчас выходит на финишную прямую. Совсем скоро мы дойдем до системы реабилитации и реабилитационного модуля в электронной системе здравоохранения", – рассказала она.
Юлия Соколовская отметила, что над этими задачами работает большая команда специалистов из разных ведомств.
Заместитель руководителя Офиса Президента подчеркнула, что цифровизация здравоохранения – это комфортная жизнь граждан и качественная государственная политика и управление.
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Командир - бійцям: "Хлопці вибачте, автоматів на усіх не вистачає"
Із строю: "І чого б не сказати, щоб зі своїм приходили?"
Чтобы быть мощными и бесстрашными, как политег мирового масштаба ЗЕ.
Короче написанное слово "цифровизация" усьо решило и усьо расставило па сваим местам!
А ещё короче:- "Абырвал!", " Примус", " В очередь сукины дети", ...
"...Якщо в Британії провакциновано понад 50 мільйонів громадян, а в США майже 300 мільйонів, то наші сотні тисяч не йдуть у жодне порівняння. Щоправда, зараз лунають запевнення, що вже створено інфраструктуру, є люди, шляхи, транспорт, щоб вакцинувати щодоби по 200-250 тисяч осіб. Якщо це все буде задіяно, тоді можна про щось говорити". https://kpi.ua/files/2021-svit-17-18.pdf
При Супрун оно работало. Сейчас до сраки эта цифровизация стала.
Поэтому Украина на втором месте в Европе по смертности от Ковида. Просто фантастическая реакция на вызовы, связанные с Ковидом.
И штрафы за неношение этих намордников.
Израиль вот расхвастался что он первый - Бог наказал.