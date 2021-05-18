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Цифровизация системы здравоохранения помогла быстрее реагировать на вызовы, связанные с СОVID-19, - замглавы ОП Соколовская

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Цифровизация системы здравоохранения помогла быстрее реагировать на вызовы, связанные с СОVID-19, - замглавы ОП Соколовская

В период пандемии коронавируса система здравоохранения Украины была более подготовленной, поскольку в этой сфере уже четыре года поэтапно развивается диджитализация.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Соколовская, принимая участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Цифровизация" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

По ее словам, информационные системы в сфере общественного здоровья и закупки лекарств, электронная система здравоохранения стали основой для внедрения цифровых инструментов в период пандемии.

Также заместитель руководителя Офиса Президента обратила внимание на то, что многие направления, которые должны были развиваться в следующие несколько лет, во время пандемии получили наивысший приоритет и увеличение финансирования, в частности речь идет обо всем, что касается сбора информации, электронных инструментов, баз данных и их интеграции.

Соколовская отметила, что Европейский Союз в настоящий момент также активно внедряет диджитализацию в сфере здравоохранения. Так, с апреля 2021 года начал работу новый орган – Европейское исполнительное агентство по здравоохранению и диджитализации (European Health and Digital Executive Agency, HaDEA).

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"Это тенденция во всем мире. Украина также в тренде и не отстает от цивилизованных стран", – подчеркнула она.

Кроме того, заместитель руководителя Офиса Президента отметила важность координации между министерствами и ведомствами.

"Мы сейчас работаем с правительством над внедрением электронных больничных. То, что Украина много лет планировала сделать, сейчас выходит на финишную прямую. Совсем скоро мы дойдем до системы реабилитации и реабилитационного модуля в электронной системе здравоохранения", – рассказала она.

Юлия Соколовская отметила, что над этими задачами работает большая команда специалистов из разных ведомств.

Заместитель руководителя Офиса Президента подчеркнула, что цифровизация здравоохранения – это комфортная жизнь граждан и качественная государственная политика и управление.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Хорошо, 103, это еще больше повышает уровень цифровизации.
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18.05.2021 17:02
+2
Запомните, зебиратели, когда вы пальцами набираете 03 это и есть цифровизация.
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18.05.2021 16:59
+2
О! Це вже зовсім інший рівень діджиталізації.
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18.05.2021 17:06
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Кто о чем, а лысый про расческу...
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18.05.2021 16:52 Ответить
Агент Соколовская.
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18.05.2021 22:31 Ответить
И дату производства и срок годности вакцин тоже помогла бы узнать???
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18.05.2021 16:53 Ответить
Набираю в гуглі запит: як вирізати апендицит в домашніх умовах. Необхідні інструменти - гострий ніж, 250 грн самогону, тверезий кум, тещу зачинити на ключ у сусідній кімнаті , щоб не підказувала різну муйню. Цифровизация системы здравоохранения помогла быстрее реагировать на вызовы, связанные с СОVID-19, - замглавы ОП Соколовская - Цензор.НЕТ 3908
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18.05.2021 16:56 Ответить
Чернігівщина. Збори тероборони.
Командир - бійцям: "Хлопці вибачте, автоматів на усіх не вистачає"
Із строю: "І чого б не сказати, щоб зі своїм приходили?"
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18.05.2021 16:58 Ответить
Запомните, зебиратели, когда вы пальцами набираете 03 это и есть цифровизация.
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18.05.2021 16:59 Ответить
03 набирают в паРаше...а Украине уже давно набирают 103...
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18.05.2021 17:00 Ответить
Хорошо, 103, это еще больше повышает уровень цифровизации.
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18.05.2021 17:02 Ответить
А, если двумя пальцами, то еще и физкультура.

Чтобы быть мощными и бесстрашными, как политег мирового масштаба ЗЕ.
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18.05.2021 18:04 Ответить
А если инструментом членограя то и повышение потенции.
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18.05.2021 18:47 Ответить
О! Це вже зовсім інший рівень діджиталізації.
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18.05.2021 17:06 Ответить
Помогла цифровизация, но отнюдь не увеличение автопарка, койкомест, зарплат медиков, приобретение лекарств по протоколу лечения (больные вопреки Закону платят за лекарство сами),
Короче написанное слово "цифровизация" усьо решило и усьо расставило па сваим местам!
А ещё короче:- "Абырвал!", " Примус", " В очередь сукины дети", ...
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18.05.2021 17:00 Ответить
Академік-біохімік, голова робочої групи по ковіду С. В. Комісаренко ні про яку "цифровізацію" не знає:
"...Якщо в Британії провакциновано понад 50 мільйонів громадян, а в США майже 300 мільйонів, то наші сотні тисяч не йдуть у жодне порівняння. Щоправда, зараз лунають запевнення, що вже створено інфраструктуру, є люди, шляхи, транспорт, щоб вакцинувати щодоби по 200-250 тисяч осіб. Якщо це все буде задіяно, тоді можна про щось говорити". https://kpi.ua/files/2021-svit-17-18.pdf
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18.05.2021 17:06 Ответить
Звиздежь. В самый пик пандемии врачи тупо обнуляли свою жлектронную очередь.

При Супрун оно работало. Сейчас до сраки эта цифровизация стала.
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18.05.2021 18:01 Ответить
Цифровизация системы здравоохранения помогла быстрее реагировать на вызовы, связанные с СОVID-19

Поэтому Украина на втором месте в Европе по смертности от Ковида. Просто фантастическая реакция на вызовы, связанные с Ковидом.
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18.05.2021 18:03 Ответить
Если есть электронный больничный, то где электронный вытрезвитель ?
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18.05.2021 22:32 Ответить
Любой новостной сайт с 2019 года жестче любого вытрезвителя.
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19.05.2021 02:10 Ответить
Ого на ветке порожняки гоняют, ковид-шмовид
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18.05.2021 19:02 Ответить
Нет никакого ковида. Есть продажа масок по запредельным ценам.
И штрафы за неношение этих намордников.
Израиль вот расхвастался что он первый - Бог наказал.
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18.05.2021 22:30 Ответить
Когда слушаешь эту словесную муть, перед глазами -дремучий совок, только с малолетками. В Киеве, в микрорайоне с начала года уволились почти все семейные врачи. Кинулся к семейному врачу на Лесном массиве-у них та же пошесть. Ну кто помоложе, да здоровей-переживет. А старики? Хотя, найдутся умники( дегетализаторы), тут же рецепт придумают, мол,так им и надо, компютеров не знают...
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18.05.2021 23:55 Ответить
 
 