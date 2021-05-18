Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего среди них граждан Украины - 265 тыс.
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В Польше действительные виды на жительство имеют более 265 тысяч украинцев.Только за последние три месяца выдали более 20 тысяч видов.
Об этом пишет "Польское радио", передает Цензор.НЕТ.
Так, действительные виды на жительство в Польше имеют 483,5 тыс. иностранцев. Крупнейшими группами являются граждане: Украины - 265,3 тыс. человек, Беларуси - 31,5 тыс. человек и Германии - 20 тысяч человек.
Далее следуют граждане России - 12,7 тысяч, Вьетнама - 10,6 тысяч, Индии - 10,4 тысяч, Грузии - 8,6 тысяч, Италии - 8,5 тысяч и Китая - 6,7 тысяч.
Абсолютное большинство иностранцев имеет разрешения на временное проживание - это уже почти 300 тысяч человек. Примерно 85 тысяч иностранцев имею вид на постоянное пребывание. Зарегистрированное проживание в Польше имеет 80 тысяч граждан стран Европейского союза.
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Инициатива самого Зеленского - Экономический паспорт Украины (ЭПУ).
Если описать простыми словами ЭПУ - это возможность контроля над налоговыми расходами, привлечение каждого украинца в экономическую жизнь и самое главное, стимул для заробитчан вернуться из Польши и Чехии. Суть заключается в том, что граждане получат право жаловаться на незаконное использование ресурсов чиновниками.
К примеру, та же вырубка леса в Карпатах. Даже если живешь в Киеве, то почему бы не "осадить" местного руководителя на Западной Украине, который вытащил из твоего кармана уплаченные налоги и крышует незаконный бизнес?
Второй пункт ЭПУ - накопительный фонд. Ничего нового, скажете вы, Рева тоже регулярно об этом говорит. Но у Зеленского видение системы другое. Он хочет создать проект "Страна мечты" , а в нем фонд "Будущего поколения" (это пока предварительное название и оно может меняться). Каждый украинец будет вносить туда определенную сумму, и не сможет снять ее, пока детям не исполнится по 18 лет. В свою очередь государство гарантирует, что ни одна копейка оттуда не уйдет "налево".
Таким образом, заробитчанам не надо будет больше билет в Польшу или Чехию, по крайней мере, так думает Зеленский. Они уже будут знать, какое будущее могут дать своим детям.
Конечно, пока это только инициатива, не подкрепленная ничем, кроме юридического опыта Зеленского и штатных экспертов "Слуги народа" . Но тем не менее, накопительная система - практика всех цивилизованных государств Европы."
И всё эти муки адовы за шо? За работу по 12 часов в день и койку с тумбочкой
Даже если человек полный довбойоп, живет в Польше, но по польски ни хрена не понимает- есть куча адвокатов, которые за пеньондзы оформят ему все документы.
"Вид на жительство" это другой статус...
"Ему всегда чего то не хватает,
Зимою лета, осенью весны..." (с)
Польща : за Зеленського - 50,65 %
Тогда эти 265 тыс украинцев будут отдыхать в Украине и везти в Украину евро
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О "работе по 12 часов и кровати с тумбочкой". Снимаю комнату за 150 долл, включая квартплату. Живу один в трехкомнатной квартире уже полгода, потому что другие комнаты не сданы. В красивом старинном центре небольшого городка.
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Работаю по 12 часов, но путь на работу/с работы занимает по 20 мин. В Польше нет скотовозок, потому что там нет столько скота, чтоб изобретать для него специальный вид транспорта. Работая в Украине по 8 часов, уставал больше. Из-за транспорта.
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Зарабатываю слабенько: 1100 долл/мес нетто. Плюс имею небольшую подработку для души. Не перетруждаюсь и не экономлю на еде. Откладываю ок 800 долл/мес. Живу так уже долгое время. К сожалению, не имею оплачиваемого отпуска.
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Отношение поляков очень хорошее. Мне комфортно в Польше. То, что я здесь вижу каждый день, не вызывает у меня отвращения и депрессии (как в Украине). Из минусов: Польша - клерикальная страна, и это неприятно.
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Делаем выводы, господа олигархи со своими шестёрками. Скоро сами будете с автоматиками бегать вокруг своих чудо-предприятий. Или создавайте условия для среднего класса, или теряйте всё украденное непосильным трудом.
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Отдельный привет "бабушкам Черновецкого", кторые живут в каждом украинском населённом пункте. Голосуя за срань из долбоящика или того хуже: поддержанную попами срань, вы делаете свою старость ещё более нищей. Вы позорные трухлявые тупые существа, живущие на всё меньшие и меньшие подачки от ваших мафиозных избранников. Вы на обочине жизни, и это правильно.