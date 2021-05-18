РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12182 посетителя онлайн
Новости За рубежом
2 083 28
Польша (7455) украинцы (3732) заробитчане (585)

Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего среди них граждан Украины - 265 тыс.

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего среди них граждан Украины - 265 тыс.

В Польше действительные виды на жительство имеют более 265 тысяч украинцев.Только за последние три месяца выдали более 20 тысяч видов.

Об этом пишет "Польское радио", передает Цензор.НЕТ.

Так, действительные виды на жительство в Польше имеют 483,5 тыс. иностранцев. Крупнейшими группами являются граждане: Украины - 265,3 тыс. человек, Беларуси - 31,5 тыс. человек и Германии - 20 тысяч человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинского заробитчанина нашли мертвым в Польше, - полиция

Далее следуют граждане России - 12,7 тысяч, Вьетнама - 10,6 тысяч, Индии - 10,4 тысяч, Грузии - 8,6 тысяч, Италии - 8,5 тысяч и Китая - 6,7 тысяч.

Абсолютное большинство иностранцев имеет разрешения на временное проживание - это уже почти 300 тысяч человек. Примерно 85 тысяч иностранцев имею вид на постоянное пребывание. Зарегистрированное проживание в Польше имеет 80 тысяч граждан стран Европейского союза.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
"Вид" - это хорошо. Но ты попробуй сдать экзамен по языку и истории Польши. Добавь сюда ещё и прививку без которой тебя и на порог посольства не пустят. А очередь выстоять чего стоит! А за черту перед окошком перешел - нафиг с поля...

И всё эти муки адовы за шо? За работу по 12 часов в день и койку с тумбочкой Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего из них граждане Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 421
показать весь комментарий
18.05.2021 17:18
+3
НУ так слуги урода сами говорили, что нада валить из єтой страны, по этому не удивительно Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего из них граждане Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 400
показать весь комментарий
18.05.2021 17:07
+3
Якщо Європа не йде в Україну то українці йдуть в Європу.
показать весь комментарий
18.05.2021 17:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НУ так слуги урода сами говорили, что нада валить из єтой страны, по этому не удивительно Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего из них граждане Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 400
показать весь комментарий
18.05.2021 17:07 Ответить
" ... Среди перечисленного была львиная доля реформ, предложенных украинцами - к примеру, более жесткие наказания за коррупцию, возвращение Крыма и Донбасса, достойные зарплаты, пенсии и т.д.
Инициатива самого Зеленского - Экономический паспорт Украины (ЭПУ).
Если описать простыми словами ЭПУ - это возможность контроля над налоговыми расходами, привлечение каждого украинца в экономическую жизнь и самое главное, стимул для заробитчан вернуться из Польши и Чехии. Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего из них граждане Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 4070 Суть заключается в том, что граждане получат право жаловаться на незаконное использование ресурсов чиновниками.

К примеру, та же вырубка леса в Карпатах. Даже если живешь в Киеве, то почему бы не "осадить" местного руководителя на Западной Украине, который вытащил из твоего кармана уплаченные налоги и крышует незаконный бизнес?

Второй пункт ЭПУ - накопительный фонд. Ничего нового, скажете вы, Рева тоже регулярно об этом говорит. Но у Зеленского видение системы другое. Он хочет создать проект "Страна мечты" Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего из них граждане Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 466 , а в нем фонд "Будущего поколения" (это пока предварительное название и оно может меняться). Каждый украинец будет вносить туда определенную сумму, и не сможет снять ее, пока детям не исполнится по 18 лет. В свою очередь государство гарантирует, что ни одна копейка оттуда не уйдет "налево".

Таким образом, заробитчанам не надо будет больше билет в Польшу или Чехию, по крайней мере, так думает Зеленский. Они уже будут знать, какое будущее могут дать своим детям.

Конечно, пока это только инициатива, не подкрепленная ничем, кроме юридического опыта Зеленского и штатных экспертов "Слуги народа" Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего из них граждане Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 5640 . Но тем не менее, накопительная система - практика всех цивилизованных государств Европы."

Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего из них граждане Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 147
показать весь комментарий
18.05.2021 17:32 Ответить
Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего среди них граждан Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 8910 во дает
показать весь комментарий
18.05.2021 19:55 Ответить
Якщо Європа не йде в Україну то українці йдуть в Європу.
показать весь комментарий
18.05.2021 17:09 Ответить
Это эвакуация
показать весь комментарий
18.05.2021 17:14 Ответить
или транзит Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего из них граждане Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 8515
показать весь комментарий
18.05.2021 17:37 Ответить
Iron Nemo Напомню. В 1991 году в Украине были 52 млн 600 тыс населения. Сейчас 30 млн наберется? Что у тебя за флажок, подвижный в подвижном?)))
показать весь комментарий
18.05.2021 21:16 Ответить
может у тебя в глазах двоится? Что с флажком не так? Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего среди них граждан Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 8422
показать весь комментарий
18.05.2021 21:26 Ответить
"Вид" - это хорошо. Но ты попробуй сдать экзамен по языку и истории Польши. Добавь сюда ещё и прививку без которой тебя и на порог посольства не пустят. А очередь выстоять чего стоит! А за черту перед окошком перешел - нафиг с поля...

И всё эти муки адовы за шо? За работу по 12 часов в день и койку с тумбочкой Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего из них граждане Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 421
показать весь комментарий
18.05.2021 17:18 Ответить
Екзамен по языку и истории Пльши не нужен для вида на жительство.
Даже если человек полный довбойоп, живет в Польше, но по польски ни хрена не понимает- есть куча адвокатов, которые за пеньондзы оформят ему все документы.
показать весь комментарий
18.05.2021 17:31 Ответить
Да. Возможно я перепутал с "Карта поляка", которая даёт право обретения гражданства.
"Вид на жительство" это другой статус...
показать весь комментарий
18.05.2021 17:52 Ответить
есть нищие страны, жители которых, за Манну Небесную приняли бы украинские условия жизни...
"Ему всегда чего то не хватает,
Зимою лета, осенью весны..." (с)
показать весь комментарий
19.05.2021 07:29 Ответить
только я заметил, что они не стремятся в Украину, только учится или бизнес вести и то состоятельные из них. Манна небесная странная
показать весь комментарий
24.05.2021 11:15 Ответить
Тю чого це? А як же голосування за "кінець епохи бідності"?
Польща : за Зеленського - 50,65 %
показать весь комментарий
18.05.2021 17:19 Ответить
настоящие патриоты
показать весь комментарий
18.05.2021 17:31 Ответить
ага, особенно русские в Европе.
показать весь комментарий
18.05.2021 18:42 Ответить
И у этих пол миллиона людей такие же права, как у всех поляков, кроме выбирать и быть избранным, в таком случае у нас никогда бы не было опзжо, шарий и др негодяев.
показать весь комментарий
18.05.2021 17:33 Ответить
Если бы не ковид их бы было ровно в два раза больше.
показать весь комментарий
18.05.2021 18:35 Ответить
Когда ляхи пишут статистику по украинцам в своей говносране, то пускай парралельно пишут сколько поялков моет сортиры в англиях, норвегиях, швециях, германиях. Там цифры будут гораздо впечатляющие.
показать весь комментарий
18.05.2021 19:53 Ответить
Здесь более интересный вопрос какой вид на жительство? У кого постоянный те уже фактически не вернутся.
показать весь комментарий
18.05.2021 20:22 Ответить
И вот эти 265 тыс украинцев должны иметь возможность въезжать в Украину на полгода на своих авто с еврономерами .
Тогда эти 265 тыс украинцев будут отдыхать в Украине и везти в Украину евро
показать весь комментарий
18.05.2021 21:51 Ответить
І правильно роблять.
показать весь комментарий
18.05.2021 22:54 Ответить
Голосование руками не помогло. Проголосовал ногами.
.
О "работе по 12 часов и кровати с тумбочкой". Снимаю комнату за 150 долл, включая квартплату. Живу один в трехкомнатной квартире уже полгода, потому что другие комнаты не сданы. В красивом старинном центре небольшого городка.
.
Работаю по 12 часов, но путь на работу/с работы занимает по 20 мин. В Польше нет скотовозок, потому что там нет столько скота, чтоб изобретать для него специальный вид транспорта. Работая в Украине по 8 часов, уставал больше. Из-за транспорта.
.
Зарабатываю слабенько: 1100 долл/мес нетто. Плюс имею небольшую подработку для души. Не перетруждаюсь и не экономлю на еде. Откладываю ок 800 долл/мес. Живу так уже долгое время. К сожалению, не имею оплачиваемого отпуска.
.
Отношение поляков очень хорошее. Мне комфортно в Польше. То, что я здесь вижу каждый день, не вызывает у меня отвращения и депрессии (как в Украине). Из минусов: Польша - клерикальная страна, и это неприятно.
.
Делаем выводы, господа олигархи со своими шестёрками. Скоро сами будете с автоматиками бегать вокруг своих чудо-предприятий. Или создавайте условия для среднего класса, или теряйте всё украденное непосильным трудом.
.
Отдельный привет "бабушкам Черновецкого", кторые живут в каждом украинском населённом пункте. Голосуя за срань из долбоящика или того хуже: поддержанную попами срань, вы делаете свою старость ещё более нищей. Вы позорные трухлявые тупые существа, живущие на всё меньшие и меньшие подачки от ваших мафиозных избранников. Вы на обочине жизни, и это правильно.
показать весь комментарий
19.05.2021 01:26 Ответить
Ну так , в розбазарюванні людського ресурсу Україна - чемпіон світу . Тут нам рівних немає . Всіх обігнали .
показать весь комментарий
19.05.2021 06:28 Ответить
 
 