Разумков по требованию Зеленского созывает внеочередное заседание ВР 20 мая, - распоряжение. ДОКУМЕНТ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в четверг, 20 мая, по требованию президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, внеочередное заседание назначено на 16.00 20 мая.

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