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Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: "слуга народа" Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы

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Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги:

Крупнейшие топливные сети Украины не уплачивают налоги. Чеки, которые выдавались людям, не были обнаружены в базе налоговой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Алексей Леонов.

"Чеки из АЗС, которые в очередной раз подтверждают массовую неуплату налогов крупнейшими топливными сетями страны. Их собирали простые украинцы – покупали топливо на заправках в Киеве и Киевской области. Заправки AMIC, и Motto, и KLO, и WOG, и Socar", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, чеков, которые получали при оплате топлива, в базе налоговой не было.

И вся эта ситуация ... происходит на глазах у главы ГФС Вадима Мельника", - подчеркнул Леонов.

Читайте также: Комитет Рады признал неудовлетворительной работу главы ГФС Мельника, - "слуга народа" Холодов

Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: слуга народа Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы 01
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: слуга народа Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы 02
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: слуга народа Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы 03
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: слуга народа Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы 04
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: слуга народа Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы 05
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: слуга народа Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы 06
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: слуга народа Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы 07
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: слуга народа Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы 08
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: слуга народа Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы 09
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: слуга народа Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы 10
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: слуга народа Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы 11

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+25
В їх закритті нема сенсу. А ось вздрюкнути по повній, щоб оплатили декілька сотень мільйонів гривень, то треба зробити.
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18.05.2021 17:36
+19
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: "слуга народа" Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы - Цензор.НЕТ 7398 "Венесуэла близко: чем грозит и кому выгодно топливная авантюра ЗЕ"
https://www.youtube.com/watch?v=1v-SvCfVfUw
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18.05.2021 17:34
+14
Без крышевания со стороны налоговой и других правоохранительных органов такое происходить не может !!!
Там все в долях !!!
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18.05.2021 17:41
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Так закройте их !!
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18.05.2021 17:31 Ответить
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: "слуга народа" Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы - Цензор.НЕТ 7398 "Венесуэла близко: чем грозит и кому выгодно топливная авантюра ЗЕ"
https://www.youtube.com/watch?v=1v-SvCfVfUw
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18.05.2021 17:34 Ответить
В їх закритті нема сенсу. А ось вздрюкнути по повній, щоб оплатили декілька сотень мільйонів гривень, то треба зробити.
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18.05.2021 17:36 Ответить
Себя вздрюкни. Дерево
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18.05.2021 17:40 Ответить
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: "слуга народа" Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы - Цензор.НЕТ 5516
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18.05.2021 19:28 Ответить
Беню трогать нельзя. Не положено. Он цельный "папа" этой власти.
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18.05.2021 18:10 Ответить
И шо?
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18.05.2021 17:34 Ответить
А как можно каждый чек провести? Да кроме Привата нет банка который полностью автоматизирован!
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18.05.2021 17:35 Ответить
Для баранов РРО подключен к налоговой, пакеты автоматом скидывает касовик, значит налоговая тоже в курсе и вдоле
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18.05.2021 17:38 Ответить
Сбой мобильного интернета...пакет не прошел...все это корректируется в конце месяца...
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18.05.2021 17:42 Ответить
какой сбой, какое коректируеться ну мля не в теме и пишут всякую херню. В конце рабочего дня кассир делает служебный вынос и Z отчет где указанна сумма выноса, продаж, пдв. Дальше бухг. предприятия делает приходный кассовый ордер на основании Z отчета и отправляет в налоговую для сверки? есть еще вопросы?
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18.05.2021 17:48 Ответить
Касса автоматом передает в ДФС каждую транзакцию. Если бы это не работало, "Марию" нагнули бы очень сильно.
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18.05.2021 17:50 Ответить
З 2013 року всі РРО так працюють, не тільки Марія.
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18.05.2021 18:13 Ответить
Промежуточный сервер,как в ЦВК.есть две базы данных,одна официальная,а вторая левая.налоговая с левой и харчуется
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18.05.2021 17:43 Ответить
возможно, но тогда крыша очень высокая
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18.05.2021 17:51 Ответить
А низкой в таких вещах не бывает.
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18.05.2021 17:58 Ответить
тут одно из двух либо стоят левые РРО не подключенны к сетке, либо тоже в доле, писал выше Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: "слуга народа" Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы - Цензор.НЕТ 8964
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18.05.2021 17:59 Ответить
А я то думаю как узнать схему и тут народ помог. Спасибо!
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18.05.2021 18:39 Ответить
Все ПДВ, яке відпускається (продається) з 1 по 15 число місяця повинно бути зареєстроване в податковому ЄРПН до кінця поточного місяця, а все що продається після 15 числа реєструється до 15 числа наступного місяця
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18.05.2021 18:43 Ответить
Надо наказывать жёстко.
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18.05.2021 17:35 Ответить
Так все заправки принадлежат вашему хозяину,бородатой бабушке,на кормильца рот открываете?
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18.05.2021 17:37 Ответить
Видимо не все еще.
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18.05.2021 17:56 Ответить
Воруй вагонами...
Налог не плати миллионами...

И будет щастя у тебя и на Багамах дорогая колбаса!
Но если стыришь на прилавке только мяса два куска

Сразу будет те тюрьма...

(кража более 50 грн. являетсяУголовно наказуема)
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18.05.2021 17:38 Ответить
Тю, прально. Платить должны те кто победнее.
С "быдла", типа нас, легче ж сдирать бабло...
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18.05.2021 17:38 Ответить
тора - "подарок(взятка) открывает сердца", а нарид какие подарки может предложить держимордам?
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18.05.2021 18:29 Ответить
''Ми всі президенти!!!" От вони і роблять по-президентському , не платять податки. А шо щось не так?
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18.05.2021 17:39 Ответить
Інфа норм. На виході "0". Керує олігархат.
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18.05.2021 17:40 Ответить
більше того, ніколи не платили і не збираються. що змінилося по суті? правильно, нічого. олігархат і досі править бал, морди біля корита і то майже не змінилися.
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18.05.2021 18:22 Ответить
Брешет этот зеленый скот....все чеки майские...а сегодня только 18 число....
Месяц еще не закрыт...
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18.05.2021 17:40 Ответить
Правильно, хоч одне професійне зауваження. Все ПДВ, яке відпускається (продається) з 1 по 15 число місяця повинно бути зареєстроване в податковому ЄРПН до кінця поточного місяця, а все що продається після 15 числа реєструється до 15 числа наступного місяця. Зеленим перш ніж кидатися лайном треба було проконсультуватися
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18.05.2021 18:03 Ответить
Це зауваження "проФФесійне", бо не має з дійсністю нічого спільного, а має на меті лише одне- зіпсувати повітря.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.10.2012 № 1057
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 жовтня 2012 р.
за № 1743/22055

3.1.2. РРО з модемом повинен забезпечувати:
автоматичну із заданою сервером обробки інформації періодичністю передачу контрольно-звiтної інформації до сервера обробки інформації за протоколом передачі інформації (для РРО з КСЕФ та ЕККР, у тому числі передачу інформації про кожен надрукований розрахунковий документ);....
блокування проведення розрахункових операцій у разі:

неможливості передачі контрольно-звiтної інформації до сервера обробки інформації протягом 72 годин;
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18.05.2021 18:29 Ответить
Без крышевания со стороны налоговой и других правоохранительных органов такое происходить не может !!!
Там все в долях !!!
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18.05.2021 17:41 Ответить
А кому и на кого эта "зелёная сопля слуга" жалуется??? Напомню: преЗЕдент, верховная рада, кабинет министров Украины и огромное число представителей власти на местах это всё "слуги народа"!!!
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18.05.2021 17:41 Ответить
Такое ощущение, что налоги платят только Лохи. Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: "слуга народа" Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы - Цензор.НЕТ 9320
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18.05.2021 17:41 Ответить
ВОТ КЕМ ЗАНИМАЙТЕСЬ - А ЗАЧЕМ К МАЛЕНЬКИМ ФОПАМ ЛЕЗИТЕ -НАВЕДИТЕ ПОРЯДОК С БОЛЬШИМИ - А МЫ ВСЕ НА ЭТО ПОСМОТРИМ - ПОТОМ ФОПОМ ПРЕДЛАГАЙТЕ
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18.05.2021 17:45 Ответить
"сенсація" висосана з пальця, фіскальні чеки не відразу висвітлюються на сайті фіскальної служби. Там наче навіть почитати можна чому.
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18.05.2021 17:47 Ответить
там на фото є чеки від 1-го, 3, 4, 5, 7 травня.
Хіба не час їм "висвітлюватись"?
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18.05.2021 17:54 Ответить
Ну так!
Если предположить, что сумма в 6 лимонов зелени, которую налом ежемесячно заносят в зеленый зоопарк, близка к реальности, то это баблище нужно откуда-то брать!
Вот и крутятся, как могут!
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18.05.2021 17:50 Ответить
Они "платят" только не в бюджет, а в карман нужным людям
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18.05.2021 17:53 Ответить
Не зря же Гюндуз сидит в генпрокуратуре. Родной SOCAR под надежной крышей.
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18.05.2021 17:55 Ответить
Вот вам бухгалтерия в смартфоне по полной диджытализацыи!
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18.05.2021 17:55 Ответить
А де чеки з мережі каломийських задристаних заправок, а де чеки з мертевчуківської глуско, БДСМ?
І з якого смітника цей кнопкодав Леонов дістав свій сканер?
Пахне спланованою акцією ЗЄшобли проти популярних заправок.
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18.05.2021 17:59 Ответить
у пейсатих нема коррупції, тим більше коли їхній борцун при владі Величезні АЗС України не платять податки: "слуга народу" Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби - Цензор.НЕТ 985
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19.05.2021 11:43 Ответить
идиот!
в реестр могут передаваться как отдельные чеки так и z-отчет. и то и то законно
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18.05.2021 18:15 Ответить
а модем таки да, должен обеспечивать и тот и тот вариант работы РРО
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19.05.2021 01:09 Ответить
Тут есть два варианта:
- если АЗС клепает левые чеки, то их крышует налоговая
- если АЗС проводит все платежи через РРО, то налоговая имитирует обработку данных
Короче, налоговая - сборище коррупционеров и идиотов !!!
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18.05.2021 18:31 Ответить
скоріш за все РРО сертифіковані неналежним чином і дозволяють втручання у їхню роботу
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19.05.2021 11:42 Ответить
А кто же тогда платит налоги в Украине?
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18.05.2021 18:34 Ответить
Проснулся хлопчик,торговые сети тоже не платят,крупные и мелкие региональные,все поставили себе нефискальные кассппараты и рубят бабло под крышей податковой,про это знают все,гетьманович тоже.
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18.05.2021 18:42 Ответить
посмотри внимательно в чек. Там написано "фискальный чек". Я знаю производителей кассовых аппаратов. Они не сумашедшие чтобы рубить сук на котором сидят
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18.05.2021 23:50 Ответить
У тебя на лбу будет написано король вселенной - будем верить?производители,точнее перекупщики,кассаппаратов еще то жулье,платят податкивцям.что бы те продвигали их продукцию и требовали замены каждые шесть лет.
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19.05.2021 18:58 Ответить
перекупщиков кассовых аппаратов не существует. Не мели чушь. Ничего никому производители не платят. По крайней мере "Мария". Про остальных не знаю. Их кассовый аппарат вошел в реестр одним из первых.
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19.05.2021 22:45 Ответить
Провідні інтернет провайдери теж не сплачують. Рахунки приходять від ФОПів.
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18.05.2021 18:47 Ответить
кроме бюджетников налоги никто не платит так как должны платить.
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18.05.2021 18:49 Ответить
кто то думал что сети АЗС (при том что растут как грибы) платят честно налоги?.... разочарую - исправно они только дают взятки в АМКУ и прочим......
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18.05.2021 19:17 Ответить
И это ещё никто не поднимает вопрос о сети АЗС Прайм. Там вообще беспредел..... У них есть разные цены на дт для разных «групп».
Группа 1 - бн с ндс
Группа 2- бн для единщиков неНДСников, без регистрации налоговых накладных
Ну и заветный Нал.

Причём они не стесняются и не боятся предлагать это просто по телефону. Я когда услышал, сперва подумал, что неправильно услышал. А- нет, все верно, безнал-одна цена, безнал без ндс- другая, ну а за нал самая низкая с кассовым чеком для туалета. И это не одна захудалая Заправка на отшибе, а сеть АЗС для грузовиков по всей Украине с оборотом в десятки и сотни миллионов грн.
https://azs.primegroup.ua/uk/map
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18.05.2021 21:28 Ответить
там схема (була описана тут же на Цензорі) АЗС збирає нал, паливо по документам ніби відпускає за безнал с/г виробникам, тим йде якесь повернення коштів з бюджету, а нал ділиться між ними.
Зараз с/г виробників, що влізли в цю аферу візьмуть за бейци і ті трохи полиняють на пару тис га нашої землі на користь пейсатих рєшал.
Заценіть красоту гри.
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19.05.2021 11:39 Ответить
не роздувайте зраду Зе поборов корупції ще рік тому,в нього ж програма дій була всі бачили відосики)
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18.05.2021 22:04 Ответить
Таксисты рассказывали, что видели как производят манипуляции с PPO , и это каждое утро на Glusco , Оболонский 1А ...
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18.05.2021 22:59 Ответить
Так рєбята ж занесли!
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19.05.2021 09:17 Ответить
ну и что? щимят то всё равно мелких ФОПов а не крупный бизнес
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23.05.2021 20:09 Ответить
 
 