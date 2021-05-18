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Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: "слуга народа" Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
Крупнейшие топливные сети Украины не уплачивают налоги. Чеки, которые выдавались людям, не были обнаружены в базе налоговой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Алексей Леонов.
"Чеки из АЗС, которые в очередной раз подтверждают массовую неуплату налогов крупнейшими топливными сетями страны. Их собирали простые украинцы – покупали топливо на заправках в Киеве и Киевской области. Заправки AMIC, и Motto, и KLO, и WOG, и Socar", - говорится в сообщении.
По словам нардепа, чеков, которые получали при оплате топлива, в базе налоговой не было.
И вся эта ситуация ... происходит на глазах у главы ГФС Вадима Мельника", - подчеркнул Леонов.
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https://www.youtube.com/watch?v=1v-SvCfVfUw
Налог не плати миллионами...
И будет щастя у тебя и на Багамах дорогая колбаса!
Но если стыришь на прилавке только мяса два куска
Сразу будет те тюрьма...
(кража более 50 грн. являетсяУголовно наказуема)
С "быдла", типа нас, легче ж сдирать бабло...
Месяц еще не закрыт...
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.10.2012 № 1057
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 жовтня 2012 р.
за № 1743/22055
3.1.2. РРО з модемом повинен забезпечувати:
автоматичну із заданою сервером обробки інформації періодичністю передачу контрольно-звiтної інформації до сервера обробки інформації за протоколом передачі інформації (для РРО з КСЕФ та ЕККР, у тому числі передачу інформації про кожен надрукований розрахунковий документ);....
блокування проведення розрахункових операцій у разі:
неможливості передачі контрольно-звiтної інформації до сервера обробки інформації протягом 72 годин;
Там все в долях !!!
сопляслуга" жалуется??? Напомню: преЗЕдент, верховная рада, кабинет министров Украины и огромное число представителей власти на местах это всё "слуги народа"!!!
Хіба не час їм "висвітлюватись"?
Если предположить, что сумма в 6 лимонов зелени, которую налом ежемесячно заносят в зеленый зоопарк, близка к реальности, то это баблище нужно откуда-то брать!
Вот и крутятся, как могут!
І з якого смітника цей кнопкодав Леонов дістав свій сканер?
Пахне спланованою акцією ЗЄшобли проти популярних заправок.
в реестр могут передаваться как отдельные чеки так и z-отчет. и то и то законно
- если АЗС клепает левые чеки, то их крышует налоговая
- если АЗС проводит все платежи через РРО, то налоговая имитирует обработку данных
Короче, налоговая - сборище коррупционеров и идиотов !!!
Группа 1 - бн с ндс
Группа 2- бн для единщиков неНДСников, без регистрации налоговых накладных
Ну и заветный Нал.
Причём они не стесняются и не боятся предлагать это просто по телефону. Я когда услышал, сперва подумал, что неправильно услышал. А- нет, все верно, безнал-одна цена, безнал без ндс- другая, ну а за нал самая низкая с кассовым чеком для туалета. И это не одна захудалая Заправка на отшибе, а сеть АЗС для грузовиков по всей Украине с оборотом в десятки и сотни миллионов грн.
https://azs.primegroup.ua/uk/map
Зараз с/г виробників, що влізли в цю аферу візьмуть за бейци і ті трохи полиняють на пару тис га нашої землі на користь пейсатих рєшал.
Заценіть красоту гри.