РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12185 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
14 009 114
Израиль (1756) Минобороны (8211) оружие (9371) Таран Андрей (267)

Минобороны рассматривает возможность приобретения противоракетной системы по типу "Железного купола", - Таран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минобороны рассматривает возможность приобретения противоракетной системы по типу

Министерство обороны Украины рассматривает возможность приобретения противоракетной системы по типу израильского "Железного купола".

Об этом во время визита на предприятие "Мотор Сич" сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на корреспондент Укринформ.

"Последние события, происходящие в Израиле, доказали необходимость наличия в стране противоракетной обороны. Хотел бы отметить, что" Железный купол "- один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей противоракетной обороны. Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то по типу "Железного купола", - сказал Таран.

Также смотрите: Израильский "Железный купол" в действии. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+41
Ви, банда ЗЕлених гнид, вже два роки не даєте жодної копійки на закупівлю ракетних систем "Нептун", "Вільха". ДержОборонне замовлення 2020 року - провалене. А ДержОборонЗамовлення 2021 року - ще навіть не підписане! П"ЯТЬ МІСЯЦІВ від початку року минуло - а ЗЕлені ублюдки грають у кишеньковий більярд замість роботи.
показать весь комментарий
18.05.2021 17:45
+29
Що,Україна сама не здатна виробляти таке???Чи українцям не потрібна робота??))))
показать весь комментарий
18.05.2021 17:43
+28
а нам могут и не продать, я за деньги уже молчу, команда зеленых популистов
показать весь комментарий
18.05.2021 17:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Таран....
Читай мат часть....Желе́зный ку́пол» ( тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров[7]. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров.Вряд ли рашка будет пулять по нам неуправляемыми ракетами малого радиуса действия склепаными под боярой где то в гаражах.Его большая эффективность - в защите опред обьекта!Ты что , к каждому городу или обьекту (АЭС, плотина, оруж склады) поставишь по батарее?Цена каждой от 50-170 млн уе.
показать весь комментарий
18.05.2021 20:24 Ответить
Посмотрите на Тарана, он не выглядит, как человек на своём месте, не по умственным, не по морально-волевым и организационным качествам, Бутусов подтвердит. Вопросы к тем, кто его туда назначил.
показать весь комментарий
18.05.2021 20:26 Ответить
кто назначил? вот кто назначил
Міноборони розглядає можливість придбання протиракетної системи типу "Залізного купола", - Таран - Цензор.НЕТ 537
показать весь комментарий
18.05.2021 20:42 Ответить
Міноборони розглядає можливість придбання протиракетної системи типу "Залізного купола", - Таран - Цензор.НЕТ 8559
показать весь комментарий
18.05.2021 20:43 Ответить
щаз
показать весь комментарий
18.05.2021 20:27 Ответить
Пан атаман Таран...
показать весь комментарий
18.05.2021 21:34 Ответить
А в результаті куплять ще пару елітних авто - возити тушку міністра.
показать весь комментарий
18.05.2021 22:39 Ответить
Такое впечатление, что и в МО сидит 95 квартал. Фантазеры.


СМИ назвали стоимость каждого запуска ракеты израильской системы ПВО "Железный купол"
Общество 17-май, 11:249 4 892 0

Запуск каждой ракеты израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол", которая используется в борьбе с запущенными из палестинского сектора Газа ракетами, составляет, по разным оценкам, от $50 тыс. до $80 тыс. Об этом 15 мая сообщил The Jerusalem Post.

Издание подчеркнуло, что за несколько дней "Железный купол" выпустил "тысячи ракет".

Расходы Израиля на оборону составляют в 2021 году 5,6% от ВВП страны, отмечала в апреле "Русская служба ВВС". По этому показателю Израиль находится на третьем месте в мире после Саудовской Аравии (8,4%) и Кувейта (6,5%).
Контекст:

Система ПВО "Железный купол" работает в Израиле с 2011 года и защищает важные объекты и населенные пункты путем нейтрализации боевых ракет на подлете к цели. Каждая батарея имеет радиолокационную систему и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками в каждой установке.

Перехват осуществляется на расстоянии от четырех до 70 км.

На сегодняшний день в Израиле действует 10 батарей. "Чтобы обеспечить защиту всей территории Израиля, по оценке экспертов, необходимо 13 таких установок"
показать весь комментарий
18.05.2021 22:51 Ответить
площадь Израиля 22 145 км²
площадь Украины 603 628 км²
путём нехитрых вычислений получаем необходимость в 355 установок по ~100 млн. у.е.
показать весь комментарий
19.05.2021 08:47 Ответить
Так кто ж у них считать то умеет. Они так, пару нот хером на рояле смогут и все.
показать весь комментарий
19.05.2021 22:34 Ответить
Минобороны рассматривает возможность покупки Железного купола? Может не рассматривать, точнее не пудрить людям мозги, что рассматривает. Во-первых, Iron Dome стоит сумасшедших денег, в том числе и потому, что им управляет разработанный Израилем компьютерный искусственный интеллект. Во - вторых, Израиль никому этот купол не продает именно потому, что им управляет разработанный Израилем компьютерный искусственный интеллект.
показать весь комментарий
19.05.2021 01:22 Ответить
Таран врет как дышит. Если бы он интересовался вопросом, то легко бы узнал, что аналогов "Железного купола нет" и эту систему закупает США. Но у Украины нет денег на систему, у которой один выстрел стоит 90тыс$
показать весь комментарий
19.05.2021 04:11 Ответить
От молодці! "Звичайні" ППО є, літаків безліч - небо надійно закрито, тепер можна і про залізний купол подумати. Тим більше що грошей на його використання (нагадаю - 100-150 тис $ за ракету) у нас просто завалісь!
показать весь комментарий
19.05.2021 07:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 