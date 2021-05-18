Минобороны рассматривает возможность приобретения противоракетной системы по типу "Железного купола", - Таран

Министерство обороны Украины рассматривает возможность приобретения противоракетной системы по типу израильского "Железного купола".

Об этом во время визита на предприятие "Мотор Сич" сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на корреспондент Укринформ.

"Последние события, происходящие в Израиле, доказали необходимость наличия в стране противоракетной обороны. Хотел бы отметить, что" Железный купол "- один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей противоракетной обороны. Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то по типу "Железного купола", - сказал Таран.

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