С начала суток наемники РФ трижды открывали огонь в районе Авдеевки и Песков, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток, 18 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылой на пресс-центр ОС.

Враг дважды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вблизи Песков. В направлении Авдеевки противник совершил обстрел из подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

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"Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм", - отмечается в сообщении.