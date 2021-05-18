С начала суток наемники РФ трижды открывали огонь в районе Авдеевки и Песков, потерь нет, - пресс-центр ОС
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С начала суток, 18 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылой на пресс-центр ОС.
Враг дважды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вблизи Песков. В направлении Авдеевки противник совершил обстрел из подствольных гранатометов.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
"Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм", - отмечается в сообщении.
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...а почему, не "трижды нарушали перемирие" ? -- прям странно такое слухать...
и вдруг из трубки огонёк
на центыр лба переползает
и останавливается
(так, я в курсі, що в реальному житті снайпери не користуються лазерними прицілами... Але суть у тому, що кулю в лоба 🤢🤮🤡 давно заслужив)