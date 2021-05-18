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С начала суток наемники РФ трижды открывали огонь в районе Авдеевки и Песков, потерь нет, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток наемники РФ трижды открывали огонь в районе Авдеевки и Песков, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток, 18 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылой на пресс-центр ОС.

Враг дважды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вблизи Песков. В направлении Авдеевки противник совершил обстрел из подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

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"Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм", - отмечается в сообщении.

Автор: Володимир Янченко
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С начала суток наемники РФ трижды открывали огонь
...а почему, не "трижды нарушали перемирие" ? -- прям странно такое слухать...
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18.05.2021 17:55 Ответить
В Авдеевку и Песков по одному толковому снайперу и мины от туда летать перестанут!
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18.05.2021 18:04 Ответить
Для цього потрібен Головнокомандувач, який не боїться розсердити фуйло і взяти на себе відповідальність за наслідки.
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18.05.2021 18:19 Ответить
зеленский курит трубку мира
и вдруг из трубки огонёк
на центыр лба переползает
и останавливается

(так, я в курсі, що в реальному житті снайпери не користуються лазерними прицілами... Але суть у тому, що кулю в лоба 🤢🤮🤡 давно заслужив)
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18.05.2021 19:23 Ответить
 
 