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Судья Донецкого окружного админсуда задержан при получении 30 тыс. долл за содействие в отмене решений ВС, - прокуратура. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Судья Донецкого окружного админсуда задержан при получении 30 тыс. долл за содействие в отмене решений ВС, - прокуратура. ФОТО

Сотрудники правоохранительных органов задержали судью Донецкого окружного административного суда во время получения денег, которые он требовал от одного из предпринимателей за "содействие" в отмене определенных судебных решений в Кассационном суде Верховного Суда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, в декабря 2020 года судья, находясь в Харькове, сообщил директору частного предприятия, что за вознаграждение он якобы может решить вопрос в пользу предприятия в Кассационном суде Верховного Суда через своих знакомых. В частности, за 30 тыс долларов он обещал отмену Верховным Судом решений и направление дела на новое судебное рассмотрение в первую инстанцию", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали судью в Славянске во время получения от предпринимателя всей суммы взятки.

Судья Донецкого окружного админсуда задержан при получении 30 тыс. долл за содействие в отмене решений ВС, - прокуратура 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Черновцах задержан адвокат, получивший $6 тыс. взятки за влияние на принятие решения судьей, - Офис генпрокурора. ФОТО

Уголовное производство расследуется по статье мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины). В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
жалко что потом, через время не показывают такие же видосики как они выходят на свободу, получают моральную компенсацию из бюджета и продолжают делать то же самое. Еще ни один судья не посадил другого судью в нашей стране...
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18.05.2021 18:06
+9
срочно доставить из китая судью и стрелка для этой мрази
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18.05.2021 18:10
+7
Та не потрібно їх саджати, та ще й на 8 років. Треба діяти логічно! Конфісковувати хабар, а таких "суддів" довічно позбавляти юридичної практики. Щоб він не міг бути ні суддею, ні адвокатом, ні нотаріусом, ні слідчим, ні прокурором. Нехай іде працювати у гірничовидобувну галузь.
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18.05.2021 18:38
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жалко что потом, через время не показывают такие же видосики как они выходят на свободу, получают моральную компенсацию из бюджета и продолжают делать то же самое. Еще ни один судья не посадил другого судью в нашей стране...
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18.05.2021 18:06 Ответить
Они просто не садятся, он через пару месяцев будет сидеть в своем кресле и также брать взятки, только более осторожно😁😁😁
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18.05.2021 19:20 Ответить
Мне в полиции говор ли, что нужно давать взятки иначе законно не добиться ничего - полиция выродки , однозначно и навсегда.
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18.05.2021 21:30 Ответить
Так это взятка или всё-таки мошенничество? Что-то с квалификацией у наших следователей вечные проблемы или заносят оперативно за переквалификацию...Судья Донецкого окружного админсуда задержан при получении 30 тыс. долл за содействие в отмене решений ВС, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1587
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18.05.2021 18:08 Ответить
Следователи - дауны похоже и очень сильно преступника от жертвы не отличить - расстрелять выродков и тварей позорных
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18.05.2021 21:32 Ответить
Та відпустіть його в Молдавію, всерівно не "посадите"!
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18.05.2021 18:08 Ответить
А теперь посадите его!..
Что не выходит?
Так может в законодательстве поискать причины?)))
Наши судьи независимы и они оч старались этот статус получить и закрепить за собой! Вот они и вышли независимые от всего! От Закона, от здравого смысла(((
Не все судьи! (да, кидайетесь в меня тапками! Но это правда!) Есть вполне себе адекватные судьи, но им даже охрану нормальную никто не обеспечивает, хотя именно им она нужна больше, чем отбитым на всю голову "судьям", которым она просто не нужна - титушни просто до черта, да и угрожают им только активисты и "А" СБУ.
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18.05.2021 18:10 Ответить
срочно доставить из китая судью и стрелка для этой мрази
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18.05.2021 18:10 Ответить
Давно всем известно, что суды - решалы ещё и Именем Украины, но это же Украина, вседозволенность мусорской помойки
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18.05.2021 18:11 Ответить
во времена "чьоколядного гиганта мысли" прохрюкали бы : маленькая зарплата, поэтому и берет, надо оклад поднять до 100тыс. долл, шоб точно не брал взятки

или берет взятки, шоб пукин не напал
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18.05.2021 18:12 Ответить
Этот судья ещё и в суд подаст он ведь морально уважаемый пострадал, мусорье такими методами пользуется, да и скоро любой преступник сможет
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18.05.2021 18:13 Ответить
дискавері по-нашому...всі в темі - всі в зЄлені....- лохам зрелища - без паляниць... Судья Донецкого окружного админсуда задержан при получении 30 тыс. долл за содействие в отмене решений ВС, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8787
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18.05.2021 18:23 Ответить
Нічого дивного. Це звичайна ситуація в судівській мафії. Суддя першої інстанції договорюєся зі своїм куратором в апеляційному суді,суддя апеляційного суду з своїм куратором в касаційному суді і тільки потім приймає рішення. Для суддів немає ні Конституції України ні законів,в тому числі процесуальних кодексів, ні Конвенції про захист прав людини та основних свобод і рішень ЄСПЛ. А всіх їх надійно прикриває ВРП.
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18.05.2021 18:32 Ответить
Та не потрібно їх саджати, та ще й на 8 років. Треба діяти логічно! Конфісковувати хабар, а таких "суддів" довічно позбавляти юридичної практики. Щоб він не міг бути ні суддею, ні адвокатом, ні нотаріусом, ні слідчим, ні прокурором. Нехай іде працювати у гірничовидобувну галузь.
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18.05.2021 18:38 Ответить
и детей ихних не допускать на держпосады
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18.05.2021 19:34 Ответить
Судьи турюпооьловое стадо выполняющие распоряжения мусоров - мусорская помойка
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18.05.2021 21:33 Ответить
Перевести в КС...
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18.05.2021 18:40 Ответить
Да всех судей Украины можно скопом сразу сажаить на 10 а лучше 15 лет и обязательно с конфискацией майна членов их семей. Там ни одного честного БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
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18.05.2021 18:41 Ответить
Члены семьи у них преступники соучастники на которых они и работают получается?
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18.05.2021 21:34 Ответить
Пусть члены семьи на которых ЗАПИСАННО имущество-сначала докажут легальность его происхождения и уплату налогов и только тогда им можно его оставить. Слова о том что получали гонорары за выступления миллионами долларов,выиграли в Казино,получили подарки от незнакомцев-НЕ КАТЯТ. только документально подтвержденные доходы на которые они приобрели это имущество. Вы знаете как в США у Коломойского отобрали ВСЕ? А просто он не мог подтвердить легальность происхождения миллиарда баксов на которые он в США купил недвижимости и заводов. Вся недвижимость стоимостью более 100 тыс долларов СУММАРНО на всю семью-должна быть конфискована(если нет подтверждения легальности). Я не предлагаю 37 год,я предлагаю Украине наконец стать не бандитским притоном а реальным настоящим государством-как США или Германия или Польша
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19.05.2021 00:18 Ответить
Падло жирує на наших податках і ще йому мало! Суддю Донецького окружного адмінсуду затримали під час одержання 30 тис. дол за сприяння у скасуванні рішень ВС, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9776
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18.05.2021 18:41 Ответить
Мне к слову часто судьи жирные попадались, отчего их так?
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18.05.2021 21:38 Ответить
вот так и живут все судьи во дворцах, ничего не производя, с неприкосновенностью и вседозволенностью.
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18.05.2021 18:42 Ответить
...так это ж -- за счёт тех, кто даёт, а не берёт... *)
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18.05.2021 18:53 Ответить
работа такая
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18.05.2021 19:06 Ответить
Чегото нет просто это же Украинский судьи, может им косточки приносить вместо собак что похоже с голода пухнут?
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18.05.2021 21:35 Ответить
"...По данным следствия, в декабря 2020 года судья, находясь в Харькове, сообщил директору частного предприятия, что за вознаграждение он якобы может решить вопрос в пользу предприятия в Кассационном суде Верховного Суда через своих знакомых..."

1. Через кого намагався владнати питання? Хто ці знайомі?
2. Вони ще працюють чи вже висять?
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18.05.2021 19:32 Ответить
В Украине нет судов, есть ОПГ?
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18.05.2021 21:37 Ответить
Ачётакова,пля! Дєтішкам на молочішко!
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18.05.2021 19:53 Ответить
Суддю Донецького окружного адмінсуду затримали під час одержання 30 тис. дол за сприяння у скасуванні рішень ВС, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3317
За всі роки люстрації в Україні звільнили мізер тільки 800 чиновників злодіїв-бандитів, сепаратистів з оточення кривавого ЗЕКА в бігах продажного кацапського холуя янука. І найчастіше звільняли злочинців з прокуворів і міліціонерів. Їх прізвища є в спеціальному реєстрі. Тому звільнені по ідеї не могли бути на держслужбі наступні 10 років. Але вони майже всі лиходії виродки повернулися за рішенням таких же бандитських продажних суддів і далі продовжують безкарно красти і нищити державність України.
І зовсім не потрапили під люстрацію продажні судді - перевертні поставлені ще продажним кривавим ЗЕКом. Навіть неясно чому Українська держава і Український народ жорстко не беруться і за цю бандитську зграю замасковану під суддівськими мантіями, за продажних суддів злочинців. Видно тому що вони дуже підходять і для вже нинішньої не зовсім проукраїнської корупційної влади ЗЕбілів капітулянтів з "слуг неясно якого народа але не українського"..Але як люті вороги України такі судді зовсім не годяться для Української держави і народа .
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18.05.2021 21:45 Ответить
за "содействие" в отмене определенных судебных решений в Кассационном суде Верховного Суда.



ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Судебные решения ВС может отменить судья Донецкого окружного административного суда.
Так нах...ра нужен тот ВС.Наплодили судов,теперь сами разобраться не могут.
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18.05.2021 21:55 Ответить
30000 что то маловато запросил, сразу кидок намечался.
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18.05.2021 22:47 Ответить
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).....................
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18.05.2021 23:17 Ответить
 
 