Судья Донецкого окружного админсуда задержан при получении 30 тыс. долл за содействие в отмене решений ВС, - прокуратура. ФОТО
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Сотрудники правоохранительных органов задержали судью Донецкого окружного административного суда во время получения денег, которые он требовал от одного из предпринимателей за "содействие" в отмене определенных судебных решений в Кассационном суде Верховного Суда.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
"По данным следствия, в декабря 2020 года судья, находясь в Харькове, сообщил директору частного предприятия, что за вознаграждение он якобы может решить вопрос в пользу предприятия в Кассационном суде Верховного Суда через своих знакомых. В частности, за 30 тыс долларов он обещал отмену Верховным Судом решений и направление дела на новое судебное рассмотрение в первую инстанцию", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали судью в Славянске во время получения от предпринимателя всей суммы взятки.
Уголовное производство расследуется по статье мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины). В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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Так может в законодательстве поискать причины?)))
Наши судьи независимы и они оч старались этот статус получить и закрепить за собой! Вот они и вышли независимые от всего! От Закона, от здравого смысла(((
Не все судьи! (да, кидайетесь в меня тапками! Но это правда!) Есть вполне себе адекватные судьи, но им даже охрану нормальную никто не обеспечивает, хотя именно им она нужна больше, чем отбитым на всю голову "судьям", которым она просто не нужна - титушни просто до черта, да и угрожают им только активисты и "А" СБУ.
или берет взятки, шоб пукин не напал
1. Через кого намагався владнати питання? Хто ці знайомі?
2. Вони ще працюють чи вже висять?
За всі роки люстрації в Україні звільнили мізер тільки 800 чиновників злодіїв-бандитів, сепаратистів з оточення кривавого ЗЕКА в бігах продажного кацапського холуя янука. І найчастіше звільняли злочинців з прокуворів і міліціонерів. Їх прізвища є в спеціальному реєстрі. Тому звільнені по ідеї не могли бути на держслужбі наступні 10 років. Але вони майже всі лиходії виродки повернулися за рішенням таких же бандитських продажних суддів і далі продовжують безкарно красти і нищити державність України.
І зовсім не потрапили під люстрацію продажні судді - перевертні поставлені ще продажним кривавим ЗЕКом. Навіть неясно чому Українська держава і Український народ жорстко не беруться і за цю бандитську зграю замасковану під суддівськими мантіями, за продажних суддів злочинців. Видно тому що вони дуже підходять і для вже нинішньої не зовсім проукраїнської корупційної влади ЗЕбілів капітулянтів з "слуг неясно якого народа але не українського"..Але як люті вороги України такі судді зовсім не годяться для Української держави і народа .
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Судебные решения ВС может отменить судья Донецкого окружного административного суда.
Так нах...ра нужен тот ВС.Наплодили судов,теперь сами разобраться не могут.