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НАТО (8911) Стефанишина Ольга нардеп (79)

Стефанишина в НАТО обсудила предложение направить в Украину команду по противогибридной поддержке

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стефанишина в НАТО обсудила предложение направить в Украину команду по противогибридной поддержке

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина обсудила в НАТО предложение направить в Украину команду по противогибридной поддержке.

Об этом она сообщила в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили с Девидом ван Вилем (помощник генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности - ред.) предложение направить в Украину команду по противогибридной поддержке, которая будет предоставлять специальную целевую помощь. Мы приветствуем этот шаг. Будучи объектом постоянных гибридных атак, Украина очень заинтересована в обмене опытом с НАТО относительно эффективного реагирования", - написала Стефанишина.

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Топ комментарии
+7
"Команда по противогибридной поддержке"... Это сразу в цитаты великих Стефанишина в НАТО обсудила предложение направить в Украину команду по противогибридной поддержке - Цензор.НЕТ 7575
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18.05.2021 18:04
+5
""Киборга" Чемоданова готовятся выдать России - ветеран АТО задержан полицией в Житомире В Житомире полиция арестовала добровольца Леонида Чемоданова, воевавшего в ДАП. Его могут выдать России.

В Житомире арестован ветеран АТО из "Правого сектора" Леонид Чемоданов, известный под позывным "Зеленый". Добровольца могут выдать России. Об этом написал днем 18 мая адвокат Виталий Коломиец в своем аккаунте в Facebook, передает Диалог.UA.

Арестованный доброволец Чемоданов является гражданином РФ, в связи с чем, вероятно, его и планируют выслать обратно в Россию. ""Зеленого" задержала полиция для экстрадиции в РФ. Сюр! (...) В Житомире не слышали о прямом запрете экстрадиции ветеранов в РФ и ее государства-сателлиты" - написал юрист.

Он напомнил, что Чемоданов с лета 2014 года в составе "Правого сектора" противостоял агрессии России на Донбассе. Он, среди прочего, является "киборгом" - воевал за Донецкий аэропорт (ДАП). Во время войны доброволец был ранен. По данным Коломийца, в России в отношении Чемоданова действует некое заочное решение суда о заключении на 5 лет. "Плюс инкриминируют, что 11 лет тому в Украину заехал по другим документам", - написал адвокат. Он уточнил, что срочно едет в Житомир искать арестованного Чемоданова и добиваться его освобождения. Ранее о Чемоданове большую статью выпустило влиятельное украинское издание "Цензор.Нет". В интервью ветеран сообщил, что приехал в Украину из Псковской области РФ и полюбил страну всем сердцем, даже называл ее "Родиной".

"Украина и Россия - это не просто две разные страны, это две разные планеты", - сообщил журналистам "Зеленый". Он называл себя "противником режима Путина" и уверял, что не рискнет возвращаться в Россию. "Меня арестуют, посадят и убьют в тюрьме… Это полицейская страна", - говорил доброволец."
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18.05.2021 18:09
+3
Тупорылые.
Западные страны активно общаются с нашими учеными, которые исследуют механизмы гибридных угроз, а «власть» на своих ученых внимания не обращает, и просит совет на Западе.
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18.05.2021 18:34
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"Команда по противогибридной поддержке"... Это сразу в цитаты великих Стефанишина в НАТО обсудила предложение направить в Украину команду по противогибридной поддержке - Цензор.НЕТ 7575
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18.05.2021 18:04 Ответить
Выдадут грант и три коучера, шоб дебилам лекции почитать. Стефанишина в НАТО обсудила предложение направить в Украину команду по противогибридной поддержке - Цензор.НЕТ 7598
На распил гранта сядет вся СН.
Коучерам будет пофиг бо ЗП идет и надбавки за Чернобыль тоже.

Вот и вся "команда".
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18.05.2021 18:32 Ответить
""Киборга" Чемоданова готовятся выдать России - ветеран АТО задержан полицией в Житомире В Житомире полиция арестовала добровольца Леонида Чемоданова, воевавшего в ДАП. Его могут выдать России.

В Житомире арестован ветеран АТО из "Правого сектора" Леонид Чемоданов, известный под позывным "Зеленый". Добровольца могут выдать России. Об этом написал днем 18 мая адвокат Виталий Коломиец в своем аккаунте в Facebook, передает Диалог.UA.

Арестованный доброволец Чемоданов является гражданином РФ, в связи с чем, вероятно, его и планируют выслать обратно в Россию. ""Зеленого" задержала полиция для экстрадиции в РФ. Сюр! (...) В Житомире не слышали о прямом запрете экстрадиции ветеранов в РФ и ее государства-сателлиты" - написал юрист.

Он напомнил, что Чемоданов с лета 2014 года в составе "Правого сектора" противостоял агрессии России на Донбассе. Он, среди прочего, является "киборгом" - воевал за Донецкий аэропорт (ДАП). Во время войны доброволец был ранен. По данным Коломийца, в России в отношении Чемоданова действует некое заочное решение суда о заключении на 5 лет. "Плюс инкриминируют, что 11 лет тому в Украину заехал по другим документам", - написал адвокат. Он уточнил, что срочно едет в Житомир искать арестованного Чемоданова и добиваться его освобождения. Ранее о Чемоданове большую статью выпустило влиятельное украинское издание "Цензор.Нет". В интервью ветеран сообщил, что приехал в Украину из Псковской области РФ и полюбил страну всем сердцем, даже называл ее "Родиной".

"Украина и Россия - это не просто две разные страны, это две разные планеты", - сообщил журналистам "Зеленый". Он называл себя "противником режима Путина" и уверял, что не рискнет возвращаться в Россию. "Меня арестуют, посадят и убьют в тюрьме… Это полицейская страна", - говорил доброволец."
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18.05.2021 18:09 Ответить
нато прийде порядок наведе))),привезе, та роздасть зброю,нехай дурні між собою воюють,так??? чи ні??
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18.05.2021 18:13 Ответить
У нас Зеля самый большой гибрид в мире. Все остальные совсем масюпурчатые. Посмотрите на лилипуткина !
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18.05.2021 18:22 Ответить
Тупорылые.
Западные страны активно общаются с нашими учеными, которые исследуют механизмы гибридных угроз, а «власть» на своих ученых внимания не обращает, и просит совет на Западе.
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18.05.2021 18:34 Ответить
"Мы вас услышали" - дипломатическая формула, клише, отдельная дорожка на старой пластинке. На ней же обеспокоенность и прочее от ЕС, ООН, и прочих прочих постоянно сочувствующих, советыдающих, поучающих, принуждающих к уважению к агрессору...
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18.05.2021 18:36 Ответить
Уважать агрессора надо серьёзно! -- если он шо-то захватил и удерживает не сдаваясь.
...а кинуху про тупых и глупых немцев -- самую лучшую -- снимали в 1941- 43 годах.
Токо потом доходит -- шо тебя бьют! ...вот тут и начинается серьёзное кино...
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18.05.2021 18:49 Ответить
Іспанське стидобіще(((
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18.05.2021 18:42 Ответить
Причём тут испанцы? ... -- в свете текущей отечественной шняги...
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18.05.2021 18:51 Ответить
направить в Украину команду по противогибридной поддержке

Я научность марксистскую пестовал,
Даже точками в строчках не брезговал.
Запятым по пятам, а не дуриком,
Изучал "Капитал" с "Анти-Дюрингом". (с)
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18.05.2021 18:44 Ответить
Мне "Капитал" нравился. Очень было бы полезно будущим экономистам изучать в истории экономических учений, вместе с Мальтусом, Кейнсом, Адамом Смитом, Рикардо, Самуэльсоном. Отношение к коммунизму там весьма отдалённое.
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18.05.2021 19:20 Ответить
-- поддержал!

Мне тоже нравится -- всё честно -- как есть...*)
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18.05.2021 19:22 Ответить
Ну тут как бы название,может не отвечать смыслам.Группа НАТО как бы её не назвали,остаётся группой НАТО.И какие перед ней задачи поставлены нам определение"гибридной"не скажет.Иными словами,не всегда то,що кажется,есть именно тем,чем кажется Стефанишина в НАТО обговорила пропозицію направити в Україну команду з протигібридної підтримки - Цензор.НЕТ 1972
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18.05.2021 18:45 Ответить
Самый первый шаг в противогибридной войне - это закрыть телеканал НАШ за разжигание ненависти к прописанному в конституции вектору развития страны на ЕС и НАТО.
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18.05.2021 18:57 Ответить
SAS? Стефанишина в НАТО обговорила пропозицію направити в Україну команду з протигібридної підтримки - Цензор.НЕТ 8018
Wellcome
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18.05.2021 19:01 Ответить
Весна в Воронеже.

Стефанишина в НАТО обговорила пропозицію направити в Україну команду з протигібридної підтримки - Цензор.НЕТ 164
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18.05.2021 19:03 Ответить
 
 